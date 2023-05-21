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Окупанти минулої доби завдали ударів по Харкову, Куп’янську, Вовчанську, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

куп'янськ

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

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Автор: Марина Макєєва
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