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Навчання пілотів на F-16 - це сигнал для Росії, що вона не може розраховувати на перемогу, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Потенційні програми навчання українських пілотів на F-16 є сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Навчання пілотів – це більш тривалий проєкт. США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці. Проєкт містить послання для Росії: Росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну", - зазначив він.
Водночас, додав він, поки це не змінює правила гри.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна співпрацюватиме з Нідерландами, Бельгією і Данією, "щоб надати Україні необхідну бойову авіацію".
Топ коментарі
+3 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар21.05.2023 09:21
+3 Alexander Savely
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+3 Марина Нєчаєва 65f96ff6
показати весь коментар21.05.2023 09:42
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Будь ласка, зачекайте...
Итого: вас пролечили и вам хорошо?
Но в пользу Германии, касательно вас, я уверен что вас там хорошо пролечили. Думаю что психиатрия у немцев тоже на высоком уровне))
Важливо що буде у реалії.
Багато разів казали « ми будемо передавати…». А воно вже було в Україні
Взагалі, наші військові найкращі в світі, як би в нас була пристойна кількість зброї, то мокши б й тявкнути в нашу сторону сцяли.
А Залужний правий, нам після перемоги потрібно відбудовувати свій ВПК, щоб не ми просили, а у нас навіть. І відбудовувати сильну й професійну армію.
Просто делать и все. Пусть рашисты гадают какие нежданчики им готовят.
Как под брянском, четыре их обнаглевших борта завалили. А они до сих пор не могут взять в толк как и чем.
Пусть следущие события для них станут сюрпризом.
Все условно, но со стороны у них победа.
А вдруг Путэн усрется...
ППО для України не вистачає на всіх. Зворотного удару в відповідь Україна не може робити.
І так кожен день. Методичне руйнування України «без обмежень».
А Шольц каже що F-16 це змінять і « що параша не може здобути перевагу»…?
Як F-16 зруйнує москальські заводи ракет?
Або розбомбить бункер?
Або що???