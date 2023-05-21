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Новини За кордоном
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Шольц Олаф (733) F-16 (419)

Навчання пілотів на F-16 - це сигнал для Росії, що вона не може розраховувати на перемогу, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Потенційні програми навчання українських пілотів на F-16 є сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Навчання пілотів – це більш тривалий проєкт. США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці. Проєкт містить послання для Росії: Росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну", - зазначив він.

Водночас, додав він, поки це не змінює правила гри.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна співпрацюватиме з Нідерландами, Бельгією і Данією, "щоб надати Україні необхідну бойову авіацію".

Також читайте: Країни G7 погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну: гуманітарно, фінансово, а також постачанням зброї, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Доки зрадники сидять тут, у Московіі є шанс перемогти.
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21.05.2023 09:21
+3
який такий сигнал, коцаби - це зомбоящери, вони тiльки палку розумiють. Шольц наївний.
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21.05.2023 09:28
+3
То не перевиховання, то вони не бажають вести бойові дії на території своєї країни. Чи Ви думаєте, що якби наші вояки отих орків не зупинили, вони б далі не поперлись? Наша поразка надала б їм крила, й вони б поперлись далі, у Європу.

Взагалі, наші військові найкращі в світі, як би в нас була пристойна кількість зброї, то мокши б й тявкнути в нашу сторону сцяли.
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21.05.2023 09:42
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Доки зрадники сидять тут, у Московіі є шанс перемогти.
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21.05.2023 09:21 Відповісти
З якого це дива ви написали такий епікриз? Чи ви думаєте,що московія з маленької літери, сильніша Європи США і ЗСУ. Вам би до психіатричної допомоги звернутися.
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21.05.2023 09:26 Відповісти
Вы за психіатричною допомогою зверталися, когда Чонгар разминировали? А когда в Золотом войска отводили? А может когда оборонку сокращали?

Итого: вас пролечили и вам хорошо?
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21.05.2023 09:37 Відповісти
Ви питання наразі поставили собі,бо я маю прапор Німеччини ви ж України. Моє відношення до зеболота відоме,популярне і негативне. Іванофф
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21.05.2023 09:44 Відповісти
Та хоть вы в Зимбабве будете, хоть под прокси любой страны!

Но в пользу Германии, касательно вас, я уверен что вас там хорошо пролечили. Думаю что психиатрия у немцев тоже на высоком уровне))
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21.05.2023 09:56 Відповісти
Він кому не там поставив... "тут" - у московії, значить))
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21.05.2023 09:56 Відповісти
4 місяці, відведені на навчання, як мить пролетить. Але це також час,щоб підготуватися до проекту передачі літаків.
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21.05.2023 09:23 Відповісти
"Навчання пілотів - це більш тривалий проєкт. США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці. Проєкт містить послання для Росії: Росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну", - зазначив він. Велика кількість всякого роду "послань" меседжів" "попереджень" рашисту з боку союзників вказує на їхні "підкилимні" домовленості з рашистами
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21.05.2023 09:24 Відповісти
Наприклад? Чи таки сенс є в тому,що потрібно 4 місяці для підготовки льотчиків? Чи отримання в перспективі ще і літаків такого класу не наблизить Перемогу України? Що ви зрадницького прочитали в перекладі слів Шольца? Там вверху про новий пакет для ЗСУ
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21.05.2023 09:30 Відповісти
США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці.-
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21.05.2023 09:34 Відповісти
США має достатньо часу, щоб сказати Так, як це і робить після роздумів.
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21.05.2023 09:37 Відповісти
США ,крім часу, мають дуже багато чинників,за котрими дуже довго спостерігають, і у випадку виконання,або їх не виконання , кажуть "так",або "ні".Саме тому-"США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці."
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21.05.2023 11:12 Відповісти
Не мае значения те що кажуть на публику-

Важливо що буде у реалії.

Багато разів казали « ми будемо передавати…». А воно вже було в Україні
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21.05.2023 15:14 Відповісти
»F-16 импоставят по тихому» ( Ходоренок).
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21.05.2023 15:16 Відповісти
Маєш на увазі,що немало значення попередження високопосадовців США Кулєби і Єрмака у вересні у Вашингтоні ,про те,що варто копати траншеї в Україні ,позаяк в лютому рашист нападе на Україну ,а малозначення " рашистом не створено ударних груп для повномасштабного вторгнення на Україну і західні партнери нагнітають ситуацію,що погано впливає на фінансово-економічний стан України???реалії нє???
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21.05.2023 20:32 Відповісти
який такий сигнал, коцаби - це зомбоящери, вони тiльки палку розумiють. Шольц наївний.
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21.05.2023 09:28 Відповісти
Мені подобається як ми перевихували німців. Шольцу респект.
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21.05.2023 09:35 Відповісти
То не перевиховання, то вони не бажають вести бойові дії на території своєї країни. Чи Ви думаєте, що якби наші вояки отих орків не зупинили, вони б далі не поперлись? Наша поразка надала б їм крила, й вони б поперлись далі, у Європу.

Взагалі, наші військові найкращі в світі, як би в нас була пристойна кількість зброї, то мокши б й тявкнути в нашу сторону сцяли.
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21.05.2023 09:42 Відповісти
не поперли би. Просто деякий ча німці думали, що можна закрити очі, почикати коли цей жах закінчиться, та все знов наладиться у них з рашкою.
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21.05.2023 09:52 Відповісти
Аха..є такий гарний український вислів - дурні думкою багатіють. То як з шашличками на травневі.

А Залужний правий, нам після перемоги потрібно відбудовувати свій ВПК, щоб не ми просили, а у нас навіть. І відбудовувати сильну й професійну армію.
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21.05.2023 10:00 Відповісти
Шольц у плешивого нет логики , это поняли даже их приятели с Китая) . Они понимают только силу .
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21.05.2023 09:38 Відповісти
Поменьше 3,14zдежа по всем каналам.

Просто делать и все. Пусть рашисты гадают какие нежданчики им готовят.

Как под брянском, четыре их обнаглевших борта завалили. А они до сих пор не могут взять в толк как и чем.

Пусть следущие события для них станут сюрпризом.
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21.05.2023 10:03 Відповісти
Не знаю як там з Ф-16, але сигналами вже засипали...
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21.05.2023 11:09 Відповісти
Смотря что подразумевается под победой, а что под поражением.
Все условно, но со стороны у них победа.
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21.05.2023 11:45 Відповісти
Вот - все сводиться к сигналу! Т.е. главное не ударить противника смертельным ударом в паз, а показать страшную боевую стойку...

А вдруг Путэн усрется...
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21.05.2023 12:28 Відповісти
Параша продовжуе бомбити Україну ракетами. Виробляють ракети самі. Обходять санкції. Заводи працюють нон стоп.

ППО для України не вистачає на всіх. Зворотного удару в відповідь Україна не може робити.
І так кожен день. Методичне руйнування України «без обмежень».

А Шольц каже що F-16 це змінять і « що параша не може здобути перевагу»…?
Як F-16 зруйнує москальські заводи ракет?
Або розбомбить бункер?
Або що???
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21.05.2023 15:28 Відповісти
 
 