Навчання пілотів на F-16 - це сигнал для Росії, що вона не може розраховувати на перемогу, - Шольц

Потенційні програми навчання українських пілотів на F-16 є сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Навчання пілотів – це більш тривалий проєкт. США ще остаточно не вирішили, що буде в кінці. Проєкт містить послання для Росії: Росія не може розраховувати на перемогу, якщо вона робить ставку на довгу війну", - зазначив він.

Водночас, додав він, поки це не змінює правила гри.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна співпрацюватиме з Нідерландами, Бельгією і Данією, "щоб надати Україні необхідну бойову авіацію".

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