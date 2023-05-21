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Пентагон (1095) США (14513)

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,зеленський

Міноборони США після зустрічі Байдена та Зеленського у Японії оголосило про надання нового пакету військової допомоги на $375 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Так, пакет міститиме:

- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
G8 в сборе наконец. А вы думали
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21.05.2023 09:28
+11
Це після того, як своєю злочинною недбалістю (якщо не більше - за статтею державної зради) створив усі умови для повномасштабного вторгнення рашистів?!
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21.05.2023 10:10
+10
Пакет допомоги це не одного часу опція. Так що вояж тут ні до чого. Залужний до Токіо мав переговори відносно подальшого постачання допомоги.
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21.05.2023 09:41
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G8 в сборе наконец. А вы думали
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21.05.2023 09:28 Відповісти
Навіть Шмигаль там
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21.05.2023 09:32 Відповісти
то не шмигаль..то його один з братів
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21.05.2023 09:33 Відповісти
хтось з них
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21.05.2023 10:11 Відповісти
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21.05.2023 10:18 Відповісти
Лишь бы не Ермак
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21.05.2023 09:44 Відповісти
Їх на фото 10, а не "G8 в сборе наконец".
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21.05.2023 10:45 Відповісти
Крім Мішеля, там ще Урсула; з ЄС - двоє.
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21.05.2023 11:18 Відповісти
кстати интересно что там по товам,помойму вроде исчо никакого видоса не было ********* кацапского металолома.
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21.05.2023 09:28 Відповісти
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21.05.2023 09:29 Відповісти
ну..? шо ..? скажете ?........не треба було їздити Зе до Японії?
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21.05.2023 09:32 Відповісти
А навіщо?
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21.05.2023 09:38 Відповісти
Пакет допомоги це не одного часу опція. Так що вояж тут ні до чого. Залужний до Токіо мав переговори відносно подальшого постачання допомоги.
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21.05.2023 09:41 Відповісти
Не скажіть, пані - насправді на таких зустрічах привселюдно повідомляють те, що є публічним, але найголовнішим є те, про що домовляються при особистих зустрічах, і про що журналістам не кажуть.

І якщо перше можно було зробити і по відеозв'язку, то для другого потрібна особиста присутність.

Нагадую - спочатку Зеля не думав туди їхати, тож ми можемо лише здогадуватись, що примусило його таки змінити своє рішення, і - думаю - це щось дуже не сподобалось би русні!
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21.05.2023 10:01 Відповісти
Вибачте,але він ніколи ні про що не думає, особливо якщо це стосується людей.
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21.05.2023 10:15 Відповісти
Якщо Ви слідкуєте за моїми коментарями, то повинні добре знати, що я не є прибічником Зелі.

Але я намагаюсь бути об'єктивним.
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21.05.2023 10:25 Відповісти
Наразі слухаю редактора він є об'єктивним . Так вас знаю роками. Втішає одне, що таки аналіз діяльності зе віддаляє новий термін зеболота в небуття.
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21.05.2023 10:37 Відповісти
Ну якщо бути об'єктивним, то більш схоже, що блазня викликали на килим. Приводів та зашкварів хоч греблю гати
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21.05.2023 11:43 Відповісти
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21.05.2023 16:01 Відповісти
Це після того, як своєю злочинною недбалістю (якщо не більше - за статтею державної зради) створив усі умови для повномасштабного вторгнення рашистів?!
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21.05.2023 10:10 Відповісти
Чи недбалість чи зрада буде встановлено судом,який таки буде, бо десятки тисяч людей, загиблих від бездіяльності нелоха, ніхто йому не пробачить і не забуде. Також діяльність слуг визиває багато запитань
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21.05.2023 16:11 Відповісти
tZe inform.
21.‎05.‎2023

Загальна сума допомоги США скорочена майже втричі з $883 млн. до $375млн. Фактично це поповнення запасів
Звичайно треба, щоб про це дізнатись..
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21.05.2023 18:45 Відповісти
Сподобався жарт: усі жести доброї волі рашистів приведені в бойову готовність)
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21.05.2023 09:33 Відповісти
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21.05.2023 09:55 Відповісти
Звичайна обстановка перед робочим засіданням щодо України під час саміту лідерів G7 у Хіросімі
Тепер нам США дадуть Бетмана а Японці Гадзілу
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21.05.2023 09:35 Відповісти
Можливо помиляюсь... але знаю ціну такої посмішки, яка на фото у Байдена. Так посміхався мій батько, коли я бувало десь накосчив...
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21.05.2023 10:49 Відповісти
зацінив... !!!
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21.05.2023 11:19 Відповісти
Одна прикольна деталь із зустрічі G7 в Японії - право доповісти гостям про те, що Америка дає дозвіл на навчання пілотів, і постачання F-16 в Україну, Байден надав Саллівану... тому самому Саллівану, який постійно гальмує надання будь-яких поставок зброї Україні!

Відповідно, і на всі неприємні питання журналістів, мовляв "Чого так довго?", прийшлось відповідати саме йому.

Дід, як виявляється, той ще вчитель молодих дурників!
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21.05.2023 09:54 Відповісти
Ніхто не чув: подейкують, що янкі дали вказівку янелоху змінити їрмака на Ющенка. Може правда?
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21.05.2023 09:55 Відповісти
ага, нехай ще напишуть, що не на Ющенка, а на Порошенка
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21.05.2023 11:20 Відповісти
Прикро те, що люди, які дивляться целофоновий марафон насправді вірять, що F-16, це заслуга піаніста, а ні ЗСУ. Нажаль😔
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21.05.2023 09:59 Відповісти
Кожен робить свою частину спільної справи - і наші найкращі воїни, і дипломати, і навіть міністри і речники.

Повірте - я, як медійник, дуже добре знаю вагу кожного сказаного публічною людиною слова!

Щоби зрозуміти це, спробуйте погуглити "Вікно Овертона".
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21.05.2023 10:05 Відповісти
Тут хтось розуміє взагалі, що таке ЕСКАДРИЛІЯ F-16!?
Це нічний кошмар для русо-фашистів... а їх буде 4-ри!
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21.05.2023 10:03 Відповісти
Читав, що нібито йдеться про загальну кількість 50, але це наразі дуже приблизно - так, лише перші припущення.
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21.05.2023 10:22 Відповісти
Один F-16 та пара Міг-29 - результат брянського птахопаду...
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21.05.2023 10:26 Відповісти
********** ракетної системи з лазерним наведенням це GLSDB.
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21.05.2023 11:36 Відповісти
Хоч я і не симпатик Зеленського, і не голосував за нього... Але деякі речі він робить - ВІДМІННО...
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21.05.2023 16:21 Відповісти
Хоч кожний з нас «деякі речі» робить відмінно, тут-згоден.
Вова відмінно грає причинним місцем на роялі.
І ще відмінно бреше, не моргнувшиоком.
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21.05.2023 18:50 Відповісти
 
 