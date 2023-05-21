США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн
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Міноборони США після зустрічі Байдена та Зеленського у Японії оголосило про надання нового пакету військової допомоги на $375 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
Так, пакет міститиме:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Топ коментарі
+20 FT FT
показати весь коментар21.05.2023 09:28
+11 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар21.05.2023 10:10
+10 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар21.05.2023 09:41
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Будь ласка, зачекайте...
І якщо перше можно було зробити і по відеозв'язку, то для другого потрібна особиста присутність.
Нагадую - спочатку Зеля не думав туди їхати, тож ми можемо лише здогадуватись, що примусило його таки змінити своє рішення, і - думаю - це щось дуже не сподобалось би русні!
Але я намагаюсь бути об'єктивним.
21.05.2023
Загальна сума допомоги США скорочена майже втричі з $883 млн. до $375млн. Фактично це поповнення запасів
Звичайно треба, щоб про це дізнатись..
Тепер нам США дадуть Бетмана а Японці Гадзілу
Відповідно, і на всі неприємні питання журналістів, мовляв "Чого так довго?", прийшлось відповідати саме йому.
Дід, як виявляється, той ще вчитель молодих дурників!
Повірте - я, як медійник, дуже добре знаю вагу кожного сказаного публічною людиною слова!
Щоби зрозуміти це, спробуйте погуглити "Вікно Овертона".
Це нічний кошмар для русо-фашистів... а їх буде 4-ри!
Вова відмінно грає причинним місцем на роялі.
І ще відмінно бреше, не моргнувшиоком.