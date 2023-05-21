Зеленський на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України сказав: "Думаю, ні", - Sky News

Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7, ймовірно, підтвердив журналістам, що місто Бахмут на Донеччині окупували російські загарбники.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи Бахмут все ще під контролем України глава держави сказав: "Думаю, ні".

За словами президента, від міста "мало що залишилося" і його "зруйновано".

"Це трагедія. На цьому місці нічого немає", - сказав він.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

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