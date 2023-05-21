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Зеленський на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України сказав: "Думаю, ні", - Sky News

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7, ймовірно, підтвердив журналістам, що місто Бахмут на Донеччині окупували російські загарбники.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи Бахмут все ще під контролем України глава держави сказав: "Думаю, ні". 

За словами президента, від міста "мало що залишилося" і його "зруйновано".

"Це трагедія. На цьому місці нічого немає", - сказав він.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Читайте: Навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Прогиб зарахований.
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21.05.2023 09:46
+26
Верховний головнокомандувач не знає ситуації на одному з найгарячіших напрямків, а гадає і "думає, що ні"??? І скажіть мені після цього, що французські журналісти помилились!
Це його Буданов навчив на картах таро гадать та в кришталеву кулю зазирать?
Капець!
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21.05.2023 09:49
+20
там де воно зi слугами "лiчно руководiло", починаючи з Чонгара i Марiуполя, там завжди важкi втрати i провал.
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21.05.2023 09:51
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Прогиб зарахований.
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21.05.2023 09:46 Відповісти
Він же громико. Наразі банальний бот,навіть не троль
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21.05.2023 09:47 Відповісти
Троль ще й якмй... "Ні одного" кажуть жодного. А "видумувати" це справжніій "винахід " . Бо вигадую . Цікаво,шелепа йому не заважає ?
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21.05.2023 10:06 Відповісти
Тролити це талант, а писати для пенька часів януковича, то просто бот.
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21.05.2023 10:11 Відповісти
Пранк - це талант.
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21.05.2023 10:16 Відповісти
Я такого і слова не знаю. Застара
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21.05.2023 10:22 Відповісти
++)
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21.05.2023 10:00 Відповісти
ага. ти мабуть голосував за ЗЕ? йди отримай пиріжок в 95-кварталі!
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21.05.2023 09:47 Відповісти
Ні, вір не голосував швидше за все. Це з когорти "какая разніца". Тут просто бабло відпрацьовує. З такис же успіхом лизав би і Порошенку за такі ж гроші, якби той заплатив. Тобто лиже тому, хто платить, не залежно від якостей саої дупи, яку лиже.
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21.05.2023 10:05 Відповісти
Грушевського теж?
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21.05.2023 09:50 Відповісти
Він такого й не знає...)
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21.05.2023 10:07 Відповісти
У кацапов в учебниках истории про такого не пишут😂
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21.05.2023 10:17 Відповісти
як добре лизнув сраку комусь...ничего личного
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21.05.2023 09:58 Відповісти
😁😁😁 Тут він подумав. Цікаво, чи довго? А ще цікаво, хто з колишніх президентів твердить на потивагу Зєлєнскому зворотнє? 😊
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21.05.2023 10:02 Відповісти
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21.05.2023 10:04 Відповісти
Твое мнение очень не важно для нас, ботяра рашистская
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21.05.2023 10:05 Відповісти
Зачем ему придумывать маячню, если у него есть ты.
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21.05.2023 10:06 Відповісти
То а за кого ж ви голосували...?!)))
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21.05.2023 10:06 Відповісти
Твое "мнение" очень важно для нас ,ботяра рашистская
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21.05.2023 10:07 Відповісти
Етапи большого путі.
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21.05.2023 10:10 Відповісти
Правда -це щось конкретне. А тут "думаю ні". Завжди можна потім викрутитись. Про то що головнокомандувач має це чітко знати взагалі мовчу. Думає воно...
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21.05.2023 10:11 Відповісти
Маніпулятори.
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21.05.2023 12:09 Відповісти
Він так може розказати і про те як хотів віддати Україну Ху#лу
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21.05.2023 11:04 Відповісти
Это для внутреннего потребления, для партнеров только правду.
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21.05.2023 11:55 Відповісти
Правда? В чому?
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21.05.2023 12:11 Відповісти
татышо...? мы как малые дети...!(
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21.05.2023 12:24 Відповісти
Верховний головнокомандувач не знає ситуації на одному з найгарячіших напрямків, а гадає і "думає, що ні"??? І скажіть мені після цього, що французські журналісти помилились!
Це його Буданов навчив на картах таро гадать та в кришталеву кулю зазирать?
Капець!
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21.05.2023 09:49 Відповісти
Ну здали і здали. До цього теж багато чого поздавали. Ну і що? Головне війну не програти...
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21.05.2023 09:49 Відповісти
здают это если неделю оборону держат а потом отходят)))помойму тут это слово неуместно.
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21.05.2023 09:51 Відповісти
Здаючи напрямки та відступаючи ніхто ще в історії не виграв жодної війни.
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21.05.2023 10:11 Відповісти
Правда?
А що тоді діяли німці на Волзі у 1943? А Наполеон у Москві в 1812? А Ганібал у Каннах та біля Риму у 212 р.до н.е.?
І чим все це закінчилося?
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21.05.2023 11:50 Відповісти
До чого в нинішніх реаліях німці,та Ганібал зі своїми слонами?) Це геть інші епохи і масштаби ).Шкода,що воєнна історія не збереглася за часів пітекантропів,бо можна було б навести багато інших прикладів)А перемагає завжди той,хто наступає.
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21.05.2023 12:17 Відповісти
"ніхто ще в історії не виграв жодної війни" (с)

Про історію казали ви, а не я. А справжня історія (і військова історія зокрема) з вами не погоджується.

Втім з людиною з ніком "токсичний нігіліст" сперечатися немає сенсу. Продовжуйте!
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21.05.2023 12:54 Відповісти
там де воно зi слугами "лiчно руководiло", починаючи з Чонгара i Марiуполя, там завжди важкi втрати i провал.
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21.05.2023 09:51 Відповісти
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21.05.2023 09:55 Відповісти
За три дні Маріуполь в оточенні.
Краще воно здохло.
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21.05.2023 11:27 Відповісти
Та ще Безугла була..."представник" від слуг наріду...
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21.05.2023 10:10 Відповісти
Анонсований весняний наступ ЗСУ закінчується не розпочавшись і фактично втратою Бахмуту. Незабаром "ЗЕбломарахвон"почне розказувати що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом" ЗЕбіла.
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21.05.2023 10:32 Відповісти
Продовжуйте мріяти!
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21.05.2023 11:51 Відповісти
единственная заслуга... если можно вообще так сказать Бахмута.. это сакральная точка для кацапов и место - где золдаты Хло перемалывались на фарш.... естественно это место и гибели многих наших войнов.... война не игра за компьютером в стрелялки ..увы.. но если Бахмут с конца лета 22 года начал оттягивать на себя часть и потом еще больше вооруженных сил техники боеприпасов россиян давая тем временем на иных фрнтах и в тылу и политикам делать и решать вопросы с поставкой оружия техники в Укураину... подготовки наших войнов, обучения их к работе на зарубежной теехнике-- то в этом аспекте БАХМУТ РЕАЛЬНО-- ГОРОД ГЕРОЙ...
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21.05.2023 09:51 Відповісти
точнісінько так робив і ворог
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21.05.2023 09:56 Відповісти
в смысле? в обороне соотношение погибших 1 в защите и 3-5 в наступлении... это классика жанра всех войн.. мы Бахмут штурмовать не будем.... не придется.... кацапы сами ****** с Бахмута --когда наступит такое время... жестом тикай пока есть такой шанс...напомните мне хоть одну оборону кацапов и хоть одного села...
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21.05.2023 10:00 Відповісти
при чому тут "ГОРОД" ??? Люди - герої... українці !
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21.05.2023 14:31 Відповісти
Після Бахмуту прігожинські ублюдки підуть відпочивати на росіянах...
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21.05.2023 09:52 Відповісти
Говнокомандуючого не було в країні - то й командувати не було кому, от і результат. Без янелоха немає перемог.
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21.05.2023 09:53 Відповісти
Ну вот. Не успел в турне уехать, и тут же Бахмут. Прям как подгадали, чтобы в отсутствие президента сдача произошла. Да ещё и не доложили видимо, человек вон только "думает", а не твердо знает. Ни разу не забота об имидже)
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21.05.2023 09:53 Відповісти
Приїде і буде шукати винних в здачі. А там командував Сирський, якого останнім часом дуже піарять
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21.05.2023 09:58 Відповісти
Це повний треш.
Трагізм ситуації не в тому, що здали Бахмут рашистським окупантам.
А в тому, що якийсь кончений рашистський зек пригожин говорить правду, на відміну від нашого військово-політичного керівництва.
І це підтвердив особисто президент Зеленський.
Бо вчора саме пригожин заявив, що москальня таки взяла Бахмут.
І відразу ж послідовала брехня від заступника міністра оборони Маляр, від речника ГУР Юсова, ітд... що це ніхто Бахмут не здав і що там тривають бої...
Так от, цією заявою, Зеленський опустив все це брехливе керівництво Міноборони, ГУР, ітд.
Це факт
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21.05.2023 09:58 Відповісти
Люб"язний ,з яких то пір зіленскі сказав правду ? Він генерує потік випадкових ,часто не пов"язаних з собою слів та фраз .Та це загадкове слово "думаю", а "це факт" треба ще жирніше написать..
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21.05.2023 10:19 Відповісти
А ще 24.02.22 ЗЄ думав, що путін не нападе, всупереч тим, перед ким воно зараз виступає.
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21.05.2023 10:03 Відповісти
Зеленський і "Думаю" це два паралельні світи, які не пересікаються. Зеленський це суцільна рефлексія. При чому значна кількість його рефлексів - вроджена. Це та частина, яка банально забезпечує життєдіяльність любого людського організму: жрати, срати, бути в теплі, пити та т.п.
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21.05.2023 10:04 Відповісти
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21.05.2023 10:06 Відповісти
Анонсований весняний наступ ЗСУ закінчується не розпочавшись і фактично втратою Бахмуту. Незабаром "ЗЕбломарахвон"почне розказувати що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом" ЗЕбіла.
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21.05.2023 10:33 Відповісти
Він не знає? Лермак темнік не надіслав...
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21.05.2023 10:09 Відповісти
Сподіваюсь,що за Бахмутом ,за весь цей час,все до Дніпра та Запоріжжя залите в бетон,заешелоновано обороною ,як південь у кацапів.Якщо ні-то ЗЕрежим разом з уйлом просто утилізує чоловіче населення,і є таким же самим ворогом.
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21.05.2023 10:24 Відповісти
а як же контрнаступ?
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21.05.2023 10:24 Відповісти
Ну так весна ще не закінчилась!
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21.05.2023 12:47 Відповісти
вован,невірна відповідь,кажи - не скажу.
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21.05.2023 10:57 Відповісти
Президенство Зеленського-це шапіто 95 кварталу де президент є всього навсього актор і маріонетка Коломойші Бені та резидента ФСБ Єрмака. У нас не війна з московією а "АТО" де фіктивний військовий стан і не має ні військової поліції не військово-польових судів та замість військових комендантів на місцях правлять корупціонери та зрадники а агентур ФСБ і ГРУ кишить як опариші на здохлятині. Де розкриті справ на резидентів а нам показують дрібну використану сошку агентів.Бо центр координації агентури є офіс президента ОП де засіли головні агенти ФСБ. Хто навів ракету в Хмельницьку на секретний ешолон з англійськими ракетами?Я думаю інформація вийшла з верху ....
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21.05.2023 11:03 Відповісти
Ну не мог же он западной прессе нассать в уши телемарафонной лапшой.
Марафонное макаронное блюдо шеф-поваров Ткаченко и Арестовича предназначено исключительно для внутреннего пользования. Далеко не все его любят, но есть немалая часть людей, которае жрет это говно причмокивая
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21.05.2023 11:06 Відповісти
Ось ціна попередніх заяв,типу,Бахмут ніхто не збирається здавати.
А не додали достатньо сил під Бахмут і результат не забарився-цілком в дусі кротоферми.
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21.05.2023 11:07 Відповісти
Ну якщо наводить цитату, то нехай наводить повністю:

Asked if it was still in Ukraine control, the president said: "I think no."

He added: "For today, it is only in our hearts.

Коли його запитали, чи Україна досі контролює Бахмут, президент сказав: "Думаю, ні"

Він також додав: "Еасьогодні він залишається лише у наших серцях".

Тобто маємо дуже недолугу спробу спростувати правдиву інформацію.
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21.05.2023 11:11 Відповісти
Три дні назад
Звіняємо Бахмут захопили скільки -то квадратних кілометрів
Може помилились хто захопив ?
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21.05.2023 11:13 Відповісти
Там орков выбили с полей и они закрепились за водными преградами, оставив поля.
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21.05.2023 12:00 Відповісти
Амеба
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21.05.2023 12:53 Відповісти
Вот вам пример - неожиданный вопрос и поплыл капитан КВН словесным поносом!
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21.05.2023 11:22 Відповісти
А спросіть у президента --коли в останне він спав 6 годин підряд
Президент як людине не належить собі
Його життя росписане похвилинно на місять вперед не меньше
Якщо вас упихнуть в такий режим життя ви взвиєте через тиждень
Бо там ніколи переглянуть сиартфон і туалеті
Він зараз відповідає за свої дії і дії всіх попередніх президентів
Які як страуси засунули голови в пісок
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21.05.2023 12:32 Відповісти
Подоляцький з твого актора такий президент як і з Януковоща, той тільки був вором, а цей актор.
Грає роль непогано, читає текст з паперу теж непогано. Все ніяк не полишає спроб злити Україну і зробити Південь України російським, як і Донбас з Кримом.
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21.05.2023 13:08 Відповісти
20.‎05.‎2023

Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".

ЦЕ НІЯКА НЕ ЗРАДА, ПРОСТО -

Зеленському не потрібна перемога в 2023.


https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31

Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру

https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
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21.05.2023 13:05 Відповісти
Просто смішно робити зраду та трагедію з утрати руїн, на яких сотні років нічого більше не буде
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21.05.2023 22:54 Відповісти
 
 