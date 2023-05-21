Зеленський на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України сказав: "Думаю, ні", - Sky News
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Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7, ймовірно, підтвердив журналістам, що місто Бахмут на Донеччині окупували російські загарбники.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
На питання, чи Бахмут все ще під контролем України глава держави сказав: "Думаю, ні".
За словами президента, від міста "мало що залишилося" і його "зруйновано".
"Це трагедія. На цьому місці нічого немає", - сказав він.
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW
Будь ласка, зачекайте...
Никифоров пояснив слова Зеленського про Бахмут: Президент "заперечив взяття" міста
Це його Буданов навчив на картах таро гадать та в кришталеву кулю зазирать?
Капець!
А що тоді діяли німці на Волзі у 1943? А Наполеон у Москві в 1812? А Ганібал у Каннах та біля Риму у 212 р.до н.е.?
І чим все це закінчилося?
Про історію казали ви, а не я. А справжня історія (і військова історія зокрема) з вами не погоджується.
Втім з людиною з ніком "токсичний нігіліст" сперечатися немає сенсу. Продовжуйте!
Краще воно здохло.
Трагізм ситуації не в тому, що здали Бахмут рашистським окупантам.
А в тому, що якийсь кончений рашистський зек пригожин говорить правду, на відміну від нашого військово-політичного керівництва.
І це підтвердив особисто президент Зеленський.
Бо вчора саме пригожин заявив, що москальня таки взяла Бахмут.
І відразу ж послідовала брехня від заступника міністра оборони Маляр, від речника ГУР Юсова, ітд... що це ніхто Бахмут не здав і що там тривають бої...
Так от, цією заявою, Зеленський опустив все це брехливе керівництво Міноборони, ГУР, ітд.
Це факт
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А не додали достатньо сил під Бахмут і результат не забарився-цілком в дусі кротоферми.
Asked if it was still in Ukraine control, the president said: "I think no."
He added: "For today, it is only in our hearts.
Коли його запитали, чи Україна досі контролює Бахмут, президент сказав: "Думаю, ні"
Він також додав: "Еасьогодні він залишається лише у наших серцях".
Тобто маємо дуже недолугу спробу спростувати правдиву інформацію.
Звіняємо Бахмут захопили скільки -то квадратних кілометрів
Може помилились хто захопив ?
Президент як людине не належить собі
Його життя росписане похвилинно на місять вперед не меньше
Якщо вас упихнуть в такий режим життя ви взвиєте через тиждень
Бо там ніколи переглянуть сиартфон і туалеті
Він зараз відповідає за свої дії і дії всіх попередніх президентів
Які як страуси засунули голови в пісок
Грає роль непогано, читає текст з паперу теж непогано. Все ніяк не полишає спроб злити Україну і зробити Південь України російським, як і Донбас з Кримом.
Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
ЦЕ НІЯКА НЕ ЗРАДА, ПРОСТО -
Зеленському не потрібна перемога в 2023.
https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31
Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5