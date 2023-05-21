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Вночі сили ППО знищили 4 Shahed, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 4 російські безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увечері 20 травня 2023 року на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

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Вночі сили ППО знищили 4 Shahed, - Повітряні сили 01

Автор: Марина Макєєва
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21.05.2023 10:18 Відповісти
Бажаго уточнювати: чим саме знищили - ракетою за мільйон, чи чимісь більш бюджетним.
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21.05.2023 11:08 Відповісти
Унічтожилі трофейним вражєскім кінжалам. Я тобі утачніл
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21.05.2023 11:17 Відповісти
У нас є імпортні протидронові рушниці.
Є зенітні кулемети - і наші, і німецькі, і різні.
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21.05.2023 11:52 Відповісти
 
 