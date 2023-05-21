Вночі сили ППО знищили 4 Shahed, - Повітряні сили
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Сили протиповітряної оборони вночі знищили 4 російські безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увечері 20 травня 2023 року на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.
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