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Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Військові РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонщини силою відбирають плавзасоби у цивільних.

Про це повідомив речник ОК "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів. Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Єдина користь від цього - зменшиться кількість браконьєрів на водосховищі За рік війни, з-за заборони виходу на Київське водосховище для рибальства на ньому - "рибний сплеск" Знайомий вибирався у південну частину ще зимою Казав - дрібна плітка та інші "коропові" "стіною стоять" у воді Цієї весни практично без перепон маса риби з водосховища рвонула на нерест по Дніпру Якщо за літо не зміниться військова обстановка на білоруському кордоні, то будемо мать хороше відновлення рибного поголів"я
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21.05.2023 11:16
+4
Населення нарешті дочекалося мішебратіяв….акакаяразніца …. Головне, щоб асфальт….
Замість голови, телевізор із єдиниммарахфоном, 1+1, сватами та квартальною гнидотою… десьпосередінє….
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21.05.2023 11:26
+3
Ця новина уже третій раз на сторінках
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21.05.2023 11:00
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Да, "мир в глазах путина" и майновые интересы - разные вещи.
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21.05.2023 10:39 Відповісти
Ловитимуть рибу?
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21.05.2023 10:43 Відповісти
Зараз нерест. Можуть і на штраф нарватись від українських рибоохорців.
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21.05.2023 11:03 Відповісти
Там якийсь блохер взявся боротись з браконьєрами.
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21.05.2023 11:07 Відповісти
Ця новина уже третій раз на сторінках
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21.05.2023 11:00 Відповісти
Єдина користь від цього - зменшиться кількість браконьєрів на водосховищі За рік війни, з-за заборони виходу на Київське водосховище для рибальства на ньому - "рибний сплеск" Знайомий вибирався у південну частину ще зимою Казав - дрібна плітка та інші "коропові" "стіною стоять" у воді Цієї весни практично без перепон маса риби з водосховища рвонула на нерест по Дніпру Якщо за літо не зміниться військова обстановка на білоруському кордоні, то будемо мать хороше відновлення рибного поголів"я
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21.05.2023 11:16 Відповісти
+А ще полювання заборонене вже пару років ..
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21.05.2023 14:48 Відповісти
Знаю! В цьому році вже буде другий сезон заборони Та й якби дозволили - мало знайдеться "відбитих" У лісах та полях ще повно мін і "розтяжок" Скільки грибників уже попідривалося торік! Чи на протитанкових - на дорогах чи на протипіхотних - по лісах та лісосмугах! У нас Дніпро - прикордоння - так весь берег східний - наші міни стоять
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21.05.2023 15:08 Відповісти
Серед птахів також є свої "русскіє".
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21.05.2023 11:16 Відповісти
Населення нарешті дочекалося мішебратіяв….акакаяразніца …. Головне, щоб асфальт….
Замість голови, телевізор із єдиниммарахфоном, 1+1, сватами та квартальною гнидотою… десьпосередінє….
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21.05.2023 11:26 Відповісти
Топити треба було .
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21.05.2023 11:32 Відповісти
 
 