Активізація російських обстрілів Миколаївщини пов’язана з продовженням та розширенням зернової угоди, - ОК "Південь"

Росіяни не припиняють завдавати ударів по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Громади області та акваторію Дніпро-Бузького лиману обстрілюють через можливе залучення миколаївських портів до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Певна активність росіян викликана заявами про активізацію миколаївських портів в рамках зернової угоди. Намагаються протягом дня регулярно обстрілювати морські транспортні шляхи по Дніпро-Бузькому лиману для того, щоб продемонструвати свою присутність і своє умовне панування на цьому напрямку. Тобто залежність України і світових рішень від самих окупантів, від їхньої волі щодо можливості відкриття такого шляху від Миколаєва до загальної зернової угоди", - наголосила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

На лівому березі Дніпра і на Кінбурнській косі триває контрбатарейна боротьба, Сили оборони завдають удари по зосередженню військ РФ.

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"У нас є за минулу добу досягнення, в основному повітряні: збиті 5 п’ять безпілотників, три ударних і два розвідувальних, знищена система "Град", знищений протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Це свідчить про те, що ворог намагається маневрувати, але ми все одно знаходимо, де він розташовує, зокрема свої склади з боєкомплектом, один з яких уражений. І спостережний пост, що також більше не існує", розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, "зернову" угоду продовжили до 18 липня. Росія погодилась на продовження терміну дії Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") на ще 60 днів без виконання висунутого нею ж ультиматуму.