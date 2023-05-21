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Луганщина (4423) окупація (5860) Сєверодонецьк (474)

В окупованому Сєверодонецьку відсутні світло, вода, зруйнована каналізація, - голова РВА Власенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники зруйнували каналізаційну систему, а також позбавили жителів світла та води.

Про це повідомив голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Якщо говорити про наш Сєвєродонецький район, нові окуповані території, то там ситуація залишається дуже поганою. Не вистачає світла, води питної. У Сєверодонецьку зруйнована каналізаційна система", - зазначив Власенко.

Подібна ситуація спостерігається у Рубіжному, Лисичанську та Кремінній. Власенко додав, що на тимчасово окупованих територіях не вистачає лікарів, що створює проблеми в медичній галузі.

"Вся медична інфраструктура працює на окупаційне військо", - констатував Власенко.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
якщо не помиляюсь- це там ригоанали проводили свій с"езд????
вот і аукнулось
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21.05.2023 13:02
+4
Коли Бог хоче покарати людину, він виконує її бажання.
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21.05.2023 13:12
+2
Нічого дивного--асвабадітєлі
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21.05.2023 13:10
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А люди є?? Чи тільки москалі "водяться"??
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21.05.2023 12:59 Відповісти
Та людині складно вижити-звірина там водиться, на двох кірпічах картошку в мундірах жарать😕 єто так па праваслафнаму-па камуністічіскі
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21.05.2023 13:03 Відповісти
якщо не помиляюсь- це там ригоанали проводили свій с"езд????
вот і аукнулось
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21.05.2023 13:02 Відповісти
Ггг останій мітал на разію уташчилі😃
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21.05.2023 13:05 Відповісти
Ну й у Києві керівники регіоналів діяли, та й зараз їх там волом - і що? Добре розмірковувати здалеку...
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21.05.2023 13:19 Відповісти
здалеку це звідки? зі Львова??
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21.05.2023 16:09 Відповісти
"З'їзд" був тут

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21.05.2023 13:56 Відповісти
Нічого дивного--асвабадітєлі
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21.05.2023 13:10 Відповісти
Коли Бог хоче покарати людину, він виконує її бажання.
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21.05.2023 13:12 Відповісти
Мало бути по другому ?.
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21.05.2023 13:12 Відповісти
Мало бути по третьому, четвертому, п'ятому...
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21.05.2023 14:56 Відповісти
То може з'їздити полагодити?
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21.05.2023 13:30 Відповісти
І пенсію і лікарняні нашим коштом виплатити.
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21.05.2023 13:48 Відповісти
Куди прийшли смерть, розруха, злидні та т.і., все це зветься "руZZгій міръ". Але ми зі своєї землі викинемо цих підарасів кацапсячих!
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21.05.2023 14:02 Відповісти
 
 