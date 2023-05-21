В окупованому Сєверодонецьку відсутні світло, вода, зруйнована каналізація, - голова РВА Власенко

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники зруйнували каналізаційну систему, а також позбавили жителів світла та води.

Про це повідомив голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Якщо говорити про наш Сєвєродонецький район, нові окуповані території, то там ситуація залишається дуже поганою. Не вистачає світла, води питної. У Сєверодонецьку зруйнована каналізаційна система", - зазначив Власенко.

Подібна ситуація спостерігається у Рубіжному, Лисичанську та Кремінній. Власенко додав, що на тимчасово окупованих територіях не вистачає лікарів, що створює проблеми в медичній галузі.

"Вся медична інфраструктура працює на окупаційне військо", - констатував Власенко.

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