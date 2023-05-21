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У боях за Україну загинув чемпіон України зі стрибків із жердиною Богдан Ходаківський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богдан,ходаківський

На Донеччині загинув член збірної команди Київської області, чемпіон України зі стрибків із жердиною Богдан Ходаківський

Про це повідомляє tribuna.com інформує Цензор.НЕТ.

Український спортсмен Богдан Ходаковський загинув на Донеччині 15 травня на Бахмутському напрямку. Він на війні був снайпером.

Богдан Ходаківський був членом збірної Київської області, переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+45
Погиб ЧЕЛОВЕК. Погиб с честь зашищая свой дом, семью, страну. Вечная ему слава и память. Погиб ЧЕЛОВЕК, а не квартальные скоты, сволочь и мразь со свинными рылами.
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21.05.2023 13:38
+40
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21.05.2023 13:40
+24
Співчуття рідним та близьким.
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21.05.2023 13:57
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Погиб ЧЕЛОВЕК. Погиб с честь зашищая свой дом, семью, страну. Вечная ему слава и память. Погиб ЧЕЛОВЕК, а не квартальные скоты, сволочь и мразь со свинными рылами.
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21.05.2023 13:38 Відповісти
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21.05.2023 13:40 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.05.2023 13:57 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
Щирі співчуття рідним та побратимам!
Спочивай з Богом!
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21.05.2023 13:57 Відповісти
Фортеця Бахмут, скільки ж ти забрала життів? Вічна Пам'ять Герою. Горіть в пеклі москалі
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21.05.2023 13:58 Відповісти
Світла памʼять Герою нашої краіни 😪😪😪
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21.05.2023 14:00 Відповісти
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21.05.2023 14:06 Відповісти
То що, не воювати? Здатися на милість кацапів?
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21.05.2023 14:44 Відповісти
На жаль в нас гинуть найкращі ,тоді як в ворога кінчена мерзота ,чому все так несправедливо.
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21.05.2023 14:28 Відповісти
Війна взагалі річ несправедлива...
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21.05.2023 14:43 Відповісти
С.У.М.
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21.05.2023 15:22 Відповісти
Захизаючи Україну, гинуть найкращі, еліта України, спортсмени, співаки, культурні діячи, а з боку мордора, якийсь непотріб, зеки, недалекі істоти. Якось не дуже справедливо. ГЕРОЯМ СЛЯВА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ,!
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21.05.2023 16:01 Відповісти
Прийми, Господи, душу воїна Богдана до Царства Небесного, бо нема більшої любові, як віддати життя за ближнього свого!
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21.05.2023 17:45 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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21.05.2023 20:07 Відповісти
Світла пам'ять тобі, Друже.

Дуже боляче.
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21.05.2023 21:59 Відповісти
 
 