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Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів та сховище з боєприпасами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України, у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 10 окупантів та 1 сховище з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Морпіхам щира подяка за чудову, але вкрай важку , роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.05.2023 14:30 Відповісти
 
 