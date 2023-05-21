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Бійці 3-ї штурмової бригади минулої доби знищили 23 загарбники під Бахмутом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Третя штурмова бригада продовжує вибивати окупантів із позицій під Бахмутом, за добу знищили 23 загарбники.
Про це бійці бригади повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"1730 м у довжину, та в глиб — ще 700 м зачищеної від ворога території.
При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки — розбиті у мотлох", - йдеться в повідомленні.
За вчорашні бої бійці 2-го штурмового батальону знищили 23 окупанти, понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки.
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бо Бахмут - це ад 😠