Бахмут не захоплений росіянами, українські захисники перебувають у місті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні російські окупанти не захопили Бахмут.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.

"Сьогодні вони (українські захисники. - Ред.) виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках - ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути", - зазначив він.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".

Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.

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