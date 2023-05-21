Бахмут не захоплений росіянами, українські захисники перебувають у місті, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні російські окупанти не захопили Бахмут.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.
"Сьогодні вони (українські захисники. - Ред.) виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках - ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути", - зазначив він.
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".
Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.
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Дев'ятий місяць спецназ, псовськи десантники та «чмобики» (зеки) зі снігової Ніхерії штурмують руїни українського міста Бахмута. Кухар путіна - єврей Пригожин бреше, що йому не виділяють снаряди.
Щодобу штурмовики Міні звірства нападу та могилізації «чмобиків» генерала армії Сергія Хуже нетовича Шойгу здійснюють майже по тисячі артилерійських залпів по передмісті та приватному сектору цього райцентру.
Якщо підрахувати вартість російських снарядів і мін, випущених по Бахмуту, спаленої бронетехніки та знищеної артилерії і розділити на кількість здобутої цегли - «трофеїв», то ця цегла стане воістину «золотою». Як відомий батон Януковича.
При спробі перетину Державного кордону України на територію недоімперії російська сторона не пропустила військову колону та розгорнула її назад до «укрофашиздів».
Також місцеві інформатори повідомили, що під час зазначеного конфлікту з кузовів тентованих «Камазів» були чутні стогін, текла кров і частина поранених не вижила через відсутність належної медичної допомоги.
Прикордонники пояснили офіцерам, які супроводжували «Вантаж-300» до Білгородської області, причину повернення поранених - відсутністю в Міністерстві оборони фінансів на лікування «доходяг».
Десятки тисяч російських православних християн під час атак на це місто загинули, їхні душі перейшли у вічність на Суд Вседержителя, а трупи відправлені на Батьківщину в поліетиленових пакетах і фанерних ящиках для надання їх землі за православним звичаєм. Не за горами той день, коли путін вичерпає людські ресурси і московія перетвориться на країну вдів та сиріт
Батальон мобилизованных из Тюменской области и ЯНАО под названием "Россомаха" стал донором для подразделений «ДНР». Родственники военных жалуются, что по прибытии в Донецкую область от батальона «Росомаха» начали каждый день «отщипывать» людей и отправлять их на передовую.
«Несоблюдение таких "мелочей", как отпуск или начисление выплат за каждый выход на первую линию фронта, на штурм - я просто молчу. На фоне массовых смертей тюменских мобилизованных в тупых штурмовых атаках - это просто семечки. Мой двоюродный брат говорит, что лучшей "зарплатой" для него будет возможность каким-то чудом выбраться из этой мясорубки.
"По одному уводят и не возвращают, гибнем, как мухи" - вот так» (Анна, родственница мобилизованного (https://www.sibreal.org/a/kak-zheny...pasti-rossiyskih-mobilizovannyh/32419190.html)).
Видеообращение мобилизованных с жалобами не помогло.
Позже они записали другое - с просьбой помочь в закупке амуниции, без которой их «расстреливают как в тире». Семьи военных в разговоре с изданием «Сибирь.Реалии» подтвердили плачевную боеспособность батальона.
«В батальоне все без подготовки, без нормального физического здоровья, мой муж даже ремонт пять лет не мог делать в доме - всё время маялся болями в пояснице. И этого 46-летнего бухгалтера бросают на штурм с одним несчастным автоматом, без прикрытия бронетехники, без поддержки артиллерии. Наши мобилизованные тюменцы даже местность не знают, а ДНРовцы, которые вообще-то воюют 9 лет и фактически уже профессиональные военные, почти все местные - они туда не лезут. Они выкинут на передовую роту "мобиков" из учителей, работяг и водил городских автобусов - а сами в кусты» (Н. Коропова, жена мобилизованного (https://www.sibreal.org/a/kak-zheny...pasti-rossiyskih-mobilizovannyh/32419190.html)).