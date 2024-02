Никифоров пояснив слова Зеленського про Бахмут: Президент "заперечив взяття" міста

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент сказав, що росіяни не взяли Бахмут.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується відповіді Президента України на запитання про Бахмут.

Reporter’s question: (Питання. - Ред.)

- Russians said they have taken Bakhmut. (Росіяни сказали, що взяли Бахмут. - Ред.)

President’s reply: (Відповідь президента. - Ред.)

- I think no. (Я думаю, ні. - Ред.)

Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - зазначив він.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні"

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

