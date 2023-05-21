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Никифоров пояснив слова Зеленського про Бахмут: Президент "заперечив взяття" міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент сказав, що росіяни не взяли Бахмут.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується відповіді Президента України на запитання про Бахмут.

Reporter’s question: (Питання. - Ред.)

- Russians said they have taken Bakhmut. (Росіяни сказали, що взяли Бахмут. - Ред.)

President’s reply: (Відповідь президента. - Ред.)

- I think no. (Я думаю, ні. - Ред.)

Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - зазначив він.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні"

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Читайте: Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на нашій землі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Клоун коментує клоуна.
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21.05.2023 10:13
+37
Родила, но сохранила девственность - сообщил Никифоров...
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21.05.2023 10:14
+33
-"слова вирвані з контексту"...це ми вже часто чуємо від представників влади...
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21.05.2023 10:12
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Демагогія "влади" що до Бахмута, це продовження історії з демагогією навколо Соледару. Коли Соледар було вже давно втрачено, балакаючи голови з пресцентру МО закликали не спікулювати на цій темі. Зараз повторюється теж саме. На сьогодні ЗСУ контролюють східні околиці бахмуту, це 3-5 відсротків міста.
Іншими словами зараз відбувається не оборона Бахмуту, а в кращому випадку бої за Бахмут.
Скоро ми почуємо від нашої "влади" якісь красиві слова про героїзм, а балакаючи голови з пресцентру МО знову будуть закликати не спікулювати на цій темі.
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21.05.2023 11:42 Відповісти
Я не розумію одного чого так важливо для наших людей чи здали Бахмут

але всім було пох...чи є в нас БП для арти ніхто нічого не писав, коли деякі підрозділи навіть не мали чим велику группу накрити...

чи є чим збивати літаки які скидають бомби що зносять багатоверхівки прольотами....

Чогось коли фосфор прилітав не було стільки коментів , всі дивились як на шоу і лайкали про нескорений Бахмут...

А тут уже все п...ц... як це все просто дивує щоб не писати х....
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21.05.2023 11:57 Відповісти
К войне надо было готовиться с 1990 .Независимости без крови не бывает.Европа нас давно готова была сдать,а англосаксы слишком легковесно отнеслись к амбициям московии.

А на вооружение нужны деньги,сказать в чьих карманах осел профит.Да и политики наши дальше своих карманов не смотрели.Маемо,то шо маемо.
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21.05.2023 12:12 Відповісти
А ВАМ , что нравится , что ВЛАСТЬ МАРАДЕРОВ ПОСТОЯННО БРЕШИТ ,считая всех за недоразвитых ⁉️ВАГНЕРГЕЙТА не было - БЫЛА СПЕЦОПЕРАЦИЯ ! Знали , что террористы будут бомбить , брехали , что готовьтесь к шашлыкам , а сами драпали с награбленным - баканов , Наумов, Ермак ,………………БРЕХНЯ ВО ВСЕМ !
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21.05.2023 12:26 Відповісти
чмо подоляцьке зі свіжою реєстрацією
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21.05.2023 12:15 Відповісти
Віктор Телецький ac6b1b3e

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:18.01.2023


А я между здесь почти 20 лет.
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21.05.2023 12:22 Відповісти
Фантом блюз - ХОЛУЙ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ - Баканова, Наумова, Кулинича, Деркача, Ермака,демченко …………всей падали ГНИД , КРОТОВ, троянских кляч 🤬
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21.05.2023 12:29 Відповісти
Зараз головне питання не Бахмут, а коли почнеться наш довгоочікуваний контрнаступ. І чи правда, що все вже давно готово, а офіс президента стопорить по невідомим причинам його початок.
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21.05.2023 11:56 Відповісти
Ви розумієте причини чого здали Бахмут чи ні... якщо їх не вирішити контрнаступ завершиться нічим, тільки втратою озброєння і людей...

це причому якщо навіть не враховувати як орки окопались з мінними полями і бетоном, поки йшла підготовка...
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21.05.2023 12:00 Відповісти
А коли все ж таки буде той контрнаступ? Скільки люди півдня будуть сидіти в окупації? Скільки буде окупована Запоріжська АЕС? Чи знову наш головнокомандувач чекає, поки орки самі підуть з тих територій?
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21.05.2023 12:22 Відповісти
А кто сказал, что контрнаступ - это автоматически возвращение территорий? Он может и провалиться. Поэтому и боятся его начинать, ведь ожидания такие, что аж до Крыма дойдём.
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21.05.2023 12:24 Відповісти
Это не ожидания , а ОБЕЩАНИЯ ВЛАСТИ - ГЛАВЫ РАЗВЕДКИ БУДАНОВА и всяких подоляков и их карманных политологов
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21.05.2023 12:32 Відповісти
Если смотреть на их предыдущие обещания, то всем вменяемым людям должно уже было стать понятно, что на момент когда они обещали попивать чаёк на пляже в Крыму это уже давно были зашкваренные балаболы.
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21.05.2023 12:41 Відповісти
Я не из стада🐑🐏🦠 73% « хоть поржем « Как можно было верить , тому , кто просил забрать его : « ***** путлерастович , ну заберите меня , хоть за долги » , « эбонитовые палочки, « термос» , « не было спецоперации, выдумка от начала до конца «……. 🤡🤢 як не брехне , то не дихне … ПРИ ЧЕМ, ВСЕ ЕГО ХОЛУИ БРЕШУТ постоянно - Резников , Д'ерьмак , Стефанчук, Подоляк , Тимошенко ………до единого Но , как могут эту брехню выносить ВМЕНЯЕМЫЕ ГЕНЕРАЛЫ И ОФИЦЕРЫ?
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21.05.2023 14:29 Відповісти
Ситуація змінилась, це війна у орків багато чого появилось, ті ж керовані авіабомби які цілий прольот зносять в висотці, нові ПТУРи, ударні беспілотники... думаю без допомоги косооких не обійшлось...

але нічого не зробиш.... потрібно вносити зміни в плани під час війни, без цього ніяк...

ми ж не совок який у другій світовій війні просирав 800 тис в наступі просто бо так сказав Сталін
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21.05.2023 12:35 Відповісти
зелехторат диванний чекає успіху як у харківській операції чи відрізаній від постачння частині херсонської області, а такого не буде бо кацапи не просто так нарили сотні км укріплень та провели мобілізацію.
Але дурникам з диванів хочеться щоб хтось там скоріше переміг алконавнтів кацапів і вони могли повернутись до довоєнного життя або звалити за кордон.
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21.05.2023 12:24 Відповісти
кто вам сказал, что нєт успєха, Люся?
В
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21.05.2023 12:51 Відповісти
Люся, я с тобой свиней не пас, и, хоть сочувствую твоей утрате, верю не твоим родственникам, а другим источникам.
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21.05.2023 18:25 Відповісти
А ваши істочнік, це подоляк і жданов?, бо істочнік люся здрисьнув?
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21.05.2023 18:50 Відповісти
Для того,что бы атаковать,надо иметь превосходство в артилерии, небе,бронетехнике и живой силе.
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21.05.2023 12:18 Відповісти
Вам про це ніхто не скаже , тому краще й не питайте . Про те що - щось там стопорить офіс , це - повна маячня .
Для наступу потрібно щоб на лінії фронту склалась певна обстановка , а тупо кидати війська на прорив ( аби для галочки ) - ніхто не буде . Генштаб очевидно і очікує на те - коли русня зробить один невірний крок . Скільки таке очікування займе часу , ніхто не знає .
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21.05.2023 12:21 Відповісти
Чекайте, нещодавно мудрий міністр казав, що все готово і ось-ось. До цього про наступ казали, що почнуть у квітні. То нащо триндіти....?
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21.05.2023 12:24 Відповісти
Війська до наступу може й готові , але цього замало . Треба щоб кацапня десь розслабилась і зробила невірний крок .. Саме на це очевидно і чекає Генштаб . Тому й затримка .
Ви дивитесь на військові речі очима цивільної людини , тому й не можете нічого зрозуміти .
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21.05.2023 12:38 Відповісти
А я переживаю , что может ГНИДЫ И КРОТЫ , такие , как демченко и другие … , которых Зеленский с помощью карманных « чего изволите?»не отправил в тюрьму , как например героя ❤️РоманаЧервинского , без права внесения залога , а перевёл демченко СМОТРЯЩИМ ЗА РАЗВЕДКОЙ , ЗНАЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОСТУПАЕМОГО НОВЕЙШЕГО ВООРУЖЕНИЯ , СДАЮТ ЕГО РАШИСТАМ ! ТАК ЭТА ХУЦЛА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ , а ВСЕМ БУДУТ БРЕХАТЬ , что ещё « недостаточно « , пока ТЕРРОРИСТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОГЕ ПОСТРОЯТ ВСЕ БЕТОННЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ !
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21.05.2023 13:07 Відповісти
А я гадаю що демченко про плани Залужного нічого не знає . Тому що - Залужний знає хто такий демченко . Ну можливо - згодовують йому якусь там - другосортну інфу , або і взагалі дезу , бо знають що вона потрапить до кацапні . !
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21.05.2023 13:15 Відповісти
тогда объясните , с какой целью демченко ( после всех предупреждений партнеров ) не в тюрьме , как Кулинич ( единственный козел отпущения ) ? Ванька баканов гуляет , неприкасаемый , и ещё сотни замаскированных гнид сдают военные склады с новыми поступлениями !Кстати , вчера на стриме Юрий сказал,что по приказу Зе всем руководит в генштабе Сырский , а не Залужный ! Почемугенерал Залужный не общался с представителями НАТО даже по скайпу ?
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21.05.2023 13:37 Відповісти
Навіщо ви мене змушуєте пояснювати , те що й самі знаєте . ? Баканов і демченко не в тюрмі бо один з них - товариш з дитинства самого Зе , а інший - людина дєрьмака . От і все . На жаль , натиснути на владу , з тим щоб змусити її віддати правоохоронцям цих осіб , суспільство зараз не може . В усіх на умі лише - події на фронті , тому до мітингів і протестів проти дій влади , майже нікому немає діла .
Стосовно Залужного - він на зв'язку з генералами НАТО постійно ( слідкуйте за новинами ) .
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21.05.2023 13:52 Відповісти
Суспільство не те , що не може , а дуже терплячі , … Віками перше , що РОБИЛИ СКРІЗЬ , ПІД ЧАС ВІЙНИ - позбавлялись ЗРАДНИКІВ ! Ладно недалекие 73% , но те , кто знают на 100% , что тебе отдают преступные приказы , например , перед вторжением террористов ,взять и разминировать Чонгар , морские акватории в Мариуполе , расформировать танковую дивизию под Киевом ! В государстве не нашлись те , которые , противодействовали, преступлению МАФІЇ ТРОЯНСЬКОГО ШАКАЛА , и терпеливо ждали начала катастрофы
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21.05.2023 14:54 Відповісти
Украина , это не частная лавочка Бени Каламойши и его шапито 95 ‼️То , что баканов , чей-то товарищ , а демченко гнидка ФСБшного Ермака не оправдание сЦАРЯ (хорошего) , бояре плохие ⁉️Сотни тысяч погибших , должны были остановить ХУЦЛУ или до сих пор «НЕНАЧАСі»
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21.05.2023 15:27 Відповісти
Конституционная обязанность правоохранителей , и не надо давить обществу на СБУ , если они не карманные , ! Лучшего разведчика Романа Червинского ОББРЕХАЛИ И БРОСИЛИ В ТЮРЬМУ ЗА ПРАВДУ ( рассекретил Индульгенцию террористам вагнеровцам )И ЗАЩИТУ ГОСУДАРСТВА !
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21.05.2023 15:37 Відповісти
Кірбі: ""Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", - отметил представитель Белого дома." - https://haqqin.az/news/283373
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21.05.2023 14:12 Відповісти
Приймати рішення відносно військових дій , і розробляти плани цих дій , два абсолютно різні поняття . Це те ж саме якщо ти наприклад - прийняв рішення побудувати будинок , але без найменшого поняття - як це робити , тому наймаєш архітектора , який тобі малює його план , і бригаду будівельників які вже його будують . Ну це ж не значить що його побудував ти особисто . !!
От і Зеля , який не має не те що військової освіти і досвіду , а навіть і базових знань ( бо навіть в армії не служив ) "дупля не відстрілює " - в питаннях військової тактики , то як він може вирішувати де , як і коли наступати ЗСУ . ? Сам подумай .
Відбувається все так , приблизно , - Генштаб розробляє план наступу , або кілька планів ( що вірогідніше ) . Все це приносять Зе і вже тоді розжовують йому - де буде краще наступати , на якому напрямку це робити буде потрібніше і т.д. . Потім Зе лише ставить підпис ( затверджує те що йому принесли ) , на цьому його місія - як верховного , закінчується .
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21.05.2023 14:37 Відповісти
Так это же АБСУРД , как может артист 4- уклонист ,советовать нейрохирургу , как ему проводить операцию ? СПАСИБО 73% ,»хоть поржем
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21.05.2023 15:18 Відповісти
ЗСУ взяли окупантів у Бахмуті у напівоточення - Маляр
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21.05.2023 12:26 Відповісти
побрехеньки для йолопів, напівоточення блін
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21.05.2023 12:38 Відповісти
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21.05.2023 20:35 Відповісти
ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных (Хартия'97)
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21.05.2023 12:28 Відповісти
20.‎05.‎2023

Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".

ЦЕ НІЯКА НЕ ЗАРАДА, ПРОСТО -

Зеленському не потрібна перемога в 2023.



https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31

Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру

https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
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21.05.2023 13:01 Відповісти
Я зайшла на сторінку никифорова, До чого його текст без підтвердження. Там є різні варіанти відповіді. Але газети написали так як він напевно сказав. Підтвердження здачі Бахмут не має. Бігають в західній частині зеки, брудні ганчірки розвішують.
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21.05.2023 18:31 Відповісти
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