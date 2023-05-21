Никифоров пояснив слова Зеленського про Бахмут: Президент "заперечив взяття" міста
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент сказав, що росіяни не взяли Бахмут.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується відповіді Президента України на запитання про Бахмут.
Reporter’s question: (Питання. - Ред.)
- Russians said they have taken Bakhmut. (Росіяни сказали, що взяли Бахмут. - Ред.)
President’s reply: (Відповідь президента. - Ред.)
- I think no. (Я думаю, ні. - Ред.)
Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - зазначив він.
Раніше західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні"
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW
Будь ласка, зачекайте...
Іншими словами зараз відбувається не оборона Бахмуту, а в кращому випадку бої за Бахмут.
Скоро ми почуємо від нашої "влади" якісь красиві слова про героїзм, а балакаючи голови з пресцентру МО знову будуть закликати не спікулювати на цій темі.
але всім було пох...чи є в нас БП для арти ніхто нічого не писав, коли деякі підрозділи навіть не мали чим велику группу накрити...
чи є чим збивати літаки які скидають бомби що зносять багатоверхівки прольотами....
Чогось коли фосфор прилітав не було стільки коментів , всі дивились як на шоу і лайкали про нескорений Бахмут...
А тут уже все п...ц... як це все просто дивує щоб не писати х....
А на вооружение нужны деньги,сказать в чьих карманах осел профит.Да и политики наши дальше своих карманов не смотрели.Маемо,то шо маемо.
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Регистрация:18.01.2023
А я между здесь почти 20 лет.
це причому якщо навіть не враховувати як орки окопались з мінними полями і бетоном, поки йшла підготовка...
але нічого не зробиш.... потрібно вносити зміни в плани під час війни, без цього ніяк...
ми ж не совок який у другій світовій війні просирав 800 тис в наступі просто бо так сказав Сталін
Але дурникам з диванів хочеться щоб хтось там скоріше переміг алконавнтів кацапів і вони могли повернутись до довоєнного життя або звалити за кордон.
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Для наступу потрібно щоб на лінії фронту склалась певна обстановка , а тупо кидати війська на прорив ( аби для галочки ) - ніхто не буде . Генштаб очевидно і очікує на те - коли русня зробить один невірний крок . Скільки таке очікування займе часу , ніхто не знає .
Ви дивитесь на військові речі очима цивільної людини , тому й не можете нічого зрозуміти .
Стосовно Залужного - він на зв'язку з генералами НАТО постійно ( слідкуйте за новинами ) .
От і Зеля , який не має не те що військової освіти і досвіду , а навіть і базових знань ( бо навіть в армії не служив ) "дупля не відстрілює " - в питаннях військової тактики , то як він може вирішувати де , як і коли наступати ЗСУ . ? Сам подумай .
Відбувається все так , приблизно , - Генштаб розробляє план наступу , або кілька планів ( що вірогідніше ) . Все це приносять Зе і вже тоді розжовують йому - де буде краще наступати , на якому напрямку це робити буде потрібніше і т.д. . Потім Зе лише ставить підпис ( затверджує те що йому принесли ) , на цьому його місія - як верховного , закінчується .
Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
ЦЕ НІЯКА НЕ ЗАРАДА, ПРОСТО -
Зеленському не потрібна перемога в 2023.
https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31
Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5