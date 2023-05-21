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Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Бахмут фактично повністю знищено ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, ведучи бої із силами РФ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - пояснив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав речник.

Також читайте: Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А мені Зеленський (воші та гниди - це більше 100 років тому було) нагадує здоровезного зеленого небритого ЦІП"ЯКА, який зі своєю зеленою командою аскарид та глистів висмоктує всю поживу, всю енергію, всю кров та соки із тіла українського народу? Так, що поцілуйте свого пригожина в п"яту "точку"... (теж мені порівняння знайшла!).
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21.05.2023 12:20
+5
а кулеби ігнати і буданови нехай заткнуть свої пащеки...
поки ЗСУ НЕ СКАЖЕ-НЕ ПОВІРЮ ЖОДНОМУ СЛОВУ брехливих пацюків ..разом з гавнокомандуючім
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21.05.2023 12:11
+5
Тим "речникам" щось пороблено! А ми з кацапських регочемо... (((
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21.05.2023 12:12
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то вже навіть не Бахмут..то суцільну руїну захопили... Бахмут просто вже територія руїн
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21.05.2023 12:05 Відповісти
Може и відіб*ємось -- на флангах же зуміли іх відтіснити .
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21.05.2023 12:07 Відповісти
Згадайте нещодавній "фейк" про домовленності з пригожиним. Може то не "фейк" був? Я вже й не знаю, що про все це думати...
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21.05.2023 12:16 Відповісти
Зараз серце кожного патріота України схоже на Бахмут.Переможемо! Помстимося!Тримаймося!
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21.05.2023 12:07 Відповісти
а кулеби ігнати і буданови нехай заткнуть свої пащеки...
поки ЗСУ НЕ СКАЖЕ-НЕ ПОВІРЮ ЖОДНОМУ СЛОВУ брехливих пацюків ..разом з гавнокомандуючім
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21.05.2023 12:11 Відповісти
Інколи мені цензорята нагадують пригожина.Вибачте
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21.05.2023 12:12 Відповісти
А мені Зеленський (воші та гниди - це більше 100 років тому було) нагадує здоровезного зеленого небритого ЦІП"ЯКА, який зі своєю зеленою командою аскарид та глистів висмоктує всю поживу, всю енергію, всю кров та соки із тіла українського народу? Так, що поцілуйте свого пригожина в п"яту "точку"... (теж мені порівняння знайшла!).
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21.05.2023 12:20 Відповісти
Залишаю вас наодинці з вашим ціп'яком
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21.05.2023 12:47 Відповісти
Дякую за побажання! Але я ретельно дотримуюсь гігієни, як у фізіологічному плані, так і в інформаційному просторі, на відміну від Вас. Про це підле, гниле та нице створіння, в мене думка склалась ще задовго до 2019 року. Мийте руки та думай, а не думайте. Да, до речі, в чому різниця між "думай" та "думайТЕ!
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21.05.2023 12:56 Відповісти
Ти б не забував таблетки приймати
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21.05.2023 17:11 Відповісти
ну куда ж нам ваша мудрість і вашому зе.. тьотя света зелебобіковна
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21.05.2023 12:21 Відповісти
Тим "речникам" щось пороблено! А ми з кацапських регочемо... (((
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21.05.2023 12:12 Відповісти
Це що, так забалакують черговий ''ляп'' найвеличнішого про Бахмут?
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21.05.2023 12:20 Відповісти
Тот случай, когда отмазки хуже первоначального ляпа. Ну сказали бы "ошибся президент, информацией не владел". А тут началось хуже яиц с ценой за килограмм)
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21.05.2023 12:24 Відповісти
"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Джерело: https://censor.net/ua/n3419743


Так навіщо положили стільки наших?
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21.05.2023 12:31 Відповісти
Я вчора про це писав. Що почнуть дружно переконувати, що Бахмут ніякого значення не мав...
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21.05.2023 12:49 Відповісти
Для відтягненя війск ворога і перемелювання. Знекровлення ворожої сили.
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21.05.2023 14:09 Відповісти
Интересно получается. Когда пригожка вещал про контроль 95% Бахмута все было норм. Но стоило заявить о захвате оставшихся 5% и началось стенание, будто Запорожье захватили.
При этом полностью игнорируется продвижение ВСУ по флангам, игнорируется зеленый свет на ф16, игнорируется мощнейшая поддержка на G7. Ботня работает.
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21.05.2023 12:47 Відповісти
Проблема не у відсотках... Проблема в брехні, яка генерується різними спікерами, що уподобляються конашенкову, й розноситься ЗМІ.
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21.05.2023 12:57 Відповісти
Зеленський: "Це трагедія, але зараз Бахмут лише в наших серцях."
https://t.me/s/svoboda_radio
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21.05.2023 12:51 Відповісти
 
 