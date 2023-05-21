Внаслідок обстрілу села на Херсонщині загинув цивільний, - ОВА

Окупанти обстріляли село Козацьке на Херсонщині, загинула цивільна особа.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог також вдарив 4-ма КАБ-500 по селу Станіслав на Херсонщині, пошкоджено 12 приватних будинків, люди не постраждали.

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