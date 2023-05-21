Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Сполучене Королівство почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".

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