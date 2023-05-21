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Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f16

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Сполучене Королівство почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".

Читайте: Україна має не тільки виграти війну, але й досягти тривалого миру, - Сунак

Автор: Богдан Гуньковський
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Боже-бережи короля...
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21.05.2023 16:02 Відповісти
і всіх простих Британців і всіх людей за допомогу нам
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21.05.2023 18:43 Відповісти
Вертер, это очень интересно. Но самолёты были нужны ещё год назад.
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21.05.2023 16:05 Відповісти
Війна це не футбол. Не треба кричати з дивану військовим: вперед в атаку по лівому флангу. Військові самі знають, як їм діяти. Всьому свій час. Перемога буде за нами. Півроку раніше чи пізніше це вже не так і важливо. З літаками це буде швидше.
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21.05.2023 16:11 Відповісти
"Вашингтон, округ Колумбія - Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол (R-TX) і голова Європейського підкомітету Томас Кін-молодший (R-NJ) зробили наступну заяву щодо нещодавнього рішення Сполученого Королівства доставити крилату ракету великої дальності Storm Shadow. в Україну перед її контрнаступом, що насувається. «Ми вітаємо рішення Сполученого Королівства доставити в Україну крилату ракету великої дальності Storm Shadow напередодні її контрнаступу. Керівництво Великої Британії яскраво демонструє, що триваюча відмова адміністрації Байдена передати Україні армійські ATACMS, які мають таку ж дальність, як і крилата ракета Storm Shadow, є абсолютно невиправданою. Помилковий страх цієї адміністрації перед ескалацією у постачанні критично важливих систем зброї, від Stinger до HIMARS до танків Abrams, не тільки щоразу виправдовувався, але й продовжував війну, підбадьорив Володимира Путіна та коштував життя українцям»."
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21.05.2023 16:24 Відповісти
Який Байден "поганий"! От прийдуть республіканці до влади - тоді підтримка зросте, чи не так? Тільки щось ті республіканці, які реально конкурують з Трампом на президентських виборах, не закликають до збільшення підтримки.

Подивимось, як трампістка Марджорі Тейлор Грін підспівує пропутінському Трампу:
- Зеленський «хоче, щоб наші сини та дочки загинули»
- «Україна не 51-й штат»
- «Ми не повинні дозволяти Зеленському вимагати гроші та зброю від американських платників податків, поки він намагається втягнути нас у Третю світову війну»
А що при цьому казав сам бидлуватий гопник Трамп? Нагадую:
- Трамп: Для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України
- Трамп: США надають Україні надто багато військової допомоги
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21.05.2023 18:43 Відповісти
Я не знаю що, де, у кого там зросте, я вам не бабця Ванга щоби розповідати майбутнє, але республіканці і зараз прі владі, а не десь у вакуумі.
Що ви знаєте про тих двох американців що я процитував, та чим викликана ваша реакція на їхню заяву? Це рефлекс якійсь, чи ви громадянин США і у вас та американська політика болить?
Ви вирішили мені розповісти про ваші уподобання? Навіщо?
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21.05.2023 19:36 Відповісти
Метеорологичне літо вже настало!
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21.05.2023 16:25 Відповісти
Еще одна база,на этот раз ВВС Британии,станет частично украинской.
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21.05.2023 17:50 Відповісти
Да. Летом ......
Вот недельку назад Великобритания передала ракеты. И они тут же начали прилетать по кацапам. А обучать ими пользоваться ЗСУ еще даже не начинали.
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21.05.2023 21:34 Відповісти
 
 