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Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, Сполучене Королівство почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".
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Подивимось, як трампістка Марджорі Тейлор Грін підспівує пропутінському Трампу:
- Зеленський «хоче, щоб наші сини та дочки загинули»
- «Україна не 51-й штат»
- «Ми не повинні дозволяти Зеленському вимагати гроші та зброю від американських платників податків, поки він намагається втягнути нас у Третю світову війну»
А що при цьому казав сам бидлуватий гопник Трамп? Нагадую:
- Трамп: Для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України
- Трамп: США надають Україні надто багато військової допомоги
Що ви знаєте про тих двох американців що я процитував, та чим викликана ваша реакція на їхню заяву? Це рефлекс якійсь, чи ви громадянин США і у вас та американська політика болить?
Ви вирішили мені розповісти про ваші уподобання? Навіщо?
Вот недельку назад Великобритания передала ракеты. И они тут же начали прилетать по кацапам. А обучать ими пользоваться ЗСУ еще даже не начинали.