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Крим (12747) окупація (5860) Верещук (606)

Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірина,верещук

Російським колонізаторам краще покинути Крим добровільно, поки залишається така можливість.

Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів. 

Як зазначили у Мінреінтеграції колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству. 

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.

Читайте також: Саме по собі отримання російського паспорта на окупованій території не є злочином, - Верещук

Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявляла, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб.
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Топ коментарі
+55
Су… конченная , с татаровым , демченко Ермаком пособничали РАШИСТАМ , гордо пиарилась РАЗМИНИРОВАВ Чонгар , теперь переобулись в полёте !
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21.05.2023 16:58
+49
На шатлах , через розмінований Чонгар ...
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21.05.2023 16:41
+42
колонизаторам? подстилка кацапская.. а чего своей пастью народ Украины так не предупреждала о войне?. по 111 ты тоже пойдёшь
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21.05.2023 16:50
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На шатлах , через розмінований Чонгар ...
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21.05.2023 16:41 Відповісти
Су… конченная , с татаровым , демченко Ермаком пособничали РАШИСТАМ , гордо пиарилась РАЗМИНИРОВАВ Чонгар , теперь переобулись в полёте !
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21.05.2023 16:58 Відповісти
У верещучки подружка Амедова пропагандонша ************ ,
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21.05.2023 17:01 Відповісти
ты мазохист волосатый шмель...)))
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21.05.2023 18:25 Відповісти
а что тебя волосатого **************** шмелясвиноруса здесь нужно терпеть...?
мне нравится как ты дёргаешься ********...
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21.05.2023 18:36 Відповісти
Не легко тебе среди чужих, каZатик. Чай не на рабсее.
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21.05.2023 18:57 Відповісти
Ти будь перш за все чоловіком, і менше туди ходи, а модератори розберуться і покарають чужого срач видалив
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21.05.2023 19:10 Відповісти
ты всё прочитал...?
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21.05.2023 19:13 Відповісти
Тебе однажды был задан данный вопрос по поводу ютуба и ты сейчас вспомнишь ,возможно под другим ником ,но ты поставил мне лайк и обрадовался, я и посчитал ,что возможно там ты ,а чего бы нет
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21.05.2023 19:18 Відповісти
Шмуль...
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21.05.2023 20:11 Відповісти
проффесорСруль...\напомнило...)\
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21.05.2023 20:13 Відповісти
Савок вон, 70 лет пытались развалить, и таки развалили, ёпта.
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21.05.2023 18:55 Відповісти
По любому, можешь даже не сомневаться победобеZный. У вас там своя Пабеда, как в КНДР, параллельная реальность.
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21.05.2023 19:02 Відповісти
Скоро свиносабаки будете жрать свои патрончики
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21.05.2023 19:43 Відповісти
Верещучка діло каже, русня геть з Криму поки цілі
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21.05.2023 16:42 Відповісти
ато она на зонтике прилетит .........))))
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21.05.2023 16:43 Відповісти
а може і на Ф-16
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21.05.2023 16:53 Відповісти
Вона не на те вчилась. Без зеленої парасольки впаде. Не жалко вам жінки!
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21.05.2023 17:00 Відповісти
ні, хай летить на ступі з мітлою аби руссня з..бнула
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21.05.2023 17:05 Відповісти
на прутні вона прилетить
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21.05.2023 17:00 Відповісти
якщо допоможе ми за
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21.05.2023 17:10 Відповісти
Я б тобі написав на чому твоя верещучка прилетить. Тобі сподобається.
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21.05.2023 18:06 Відповісти
Кацапи, терміново тікайте з Криму! Кидайте усе і тікайте!!!!! Бо до вас їде ВЕРЕЩУК!!!!!! Вона вам так винесе мізки, що життю будете не раді. Це наша таємна і головна вундервафля. Тікайте, вона у полон не бере!
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21.05.2023 18:16 Відповісти
Не заперечиш, таки розумно сказано, як би хто не відносився до цієї дами.
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21.05.2023 21:34 Відповісти
А ти їм свої шатли пігони під Крим щоб вони швидше накивали п'ятами.
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21.05.2023 16:43 Відповісти
вона за москалів переживає більше ніж за українсьців?! С х*ялі така турбота?

і чого вони ***** колонізатори - ви чого там новий імідж москалям ліпите?!!?!
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21.05.2023 16:44 Відповісти
Краще би вона продовжувала літати на парасольці бажано мовчки...
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21.05.2023 16:45 Відповісти
Вона не може мовчати, бо в Галереї переможців її портрет не почеплять.
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21.05.2023 16:56 Відповісти
колонизаторам? подстилка кацапская.. а чего своей пастью народ Украины так не предупреждала о войне?. по 111 ты тоже пойдёшь
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21.05.2023 16:50 Відповісти
не пойдет. Даже более того - останется в политике. Ибо народу *****, не смотря на все скрины.
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21.05.2023 17:32 Відповісти
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
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21.05.2023 17:35 Відповісти
Валіза, вокзал, підорасія - нехай піzдує за поребрик і там голосує за *****, якщо ще встигне
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21.05.2023 17:44 Відповісти
Ніт, запевняю, що вона нікуди не поїде, і тепер довго буде шоркатись в українській політиці, а років через десять займе керівну посаду у Рава-Руській, або навіть знову стане там мером, а її чоловік отримає там посаду в силових структурах.
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21.05.2023 18:23 Відповісти
Кличко конечно ещё тот г..., но если бы стала эта дрянь мэршей Киева, было бы в Киеве как в Чонгаре
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21.05.2023 21:57 Відповісти
походу в неї з дупи вийняли ту саму парасольку от пре!!
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21.05.2023 16:51 Відповісти
Росіяни мають домовитись з НАТО, щоб НАТО взяло у свої лави Україну і повернувши Україні територію в межах 1991 р. підписати договір з НАТО, який би дозволив НАТО контролювати збройні сили України і гарантував РФ, що Україна не нападе на РФ...
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21.05.2023 16:51 Відповісти
нехай Верещучка їз зебандою розміновує керченський міст і запускає нові "шаттли" Крим-Кавказ для хароших і паганих узкіх, і шоб по харошему асфальту..
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21.05.2023 16:52 Відповісти
Верещук , я би тим москалям ще й доплатив, якби вони ваше зе-шобло з собою прихватили...
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21.05.2023 16:57 Відповісти
Та і я б пенсії не пошкодував би.
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21.05.2023 21:36 Відповісти
"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість"
-----
До чого тут колонізатори, тьотю? Московія - це більш розвинена цивілізація щоби когось колонізувати окрім Тиви?
Окупанти вони і є - окупанти.
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21.05.2023 16:53 Відповісти
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21.05.2023 16:59 Відповісти
Корабельная сосна дело говорит. Сосна знает как соснуть правильно и потом начать патриотизмом заниматься. Ну очень бункерного деда перепугала.
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21.05.2023 17:01 Відповісти
ОНА Ооочень умная , она и вице и премьер и еще и министр и главное - ЗЕ !!! А что думает и скажет Марьяна ???
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21.05.2023 17:01 Відповісти
слово думает - лишнее.
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21.05.2023 19:20 Відповісти
Верещук може очолити цю процесію.
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21.05.2023 17:02 Відповісти
А на Бахмуті верещучка потренуватись не хоче у своїй звитязі?
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21.05.2023 17:03 Відповісти
Делегує Безумну.
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21.05.2023 21:37 Відповісти
Ира, а ты как Моисей, встань впереди колоны и выведи всех ************ из Крыма в Парашу, а твоя подружка пропогондонга парашная Амедова это покажет по ПарашаТВ.
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21.05.2023 17:09 Відповісти
*********** нагадує мені цього алкашіка митьку медведкіна. Той як нанюхаєця елітного пойла перетворюється на вересчсучку. Коли ми вже висвободимся від зеленої хвороби. Що не дебіли чи ворюга- то зелена сволота.
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21.05.2023 17:12 Відповісти
Напишіть ще погрози дєрьмака, татарова, ахреніїї і ще всякої "авторітетної" швалі.
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21.05.2023 17:19 Відповісти
Всё, что несёт верещучка на деле выходит наоборот.
Может её в парашу отправить, и пусть она их изнутри дезинформирует?
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21.05.2023 17:14 Відповісти
Красавица
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21.05.2023 17:18 Відповісти
Приймається, кацапам покинути Крим, а верещук - Україну.
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21.05.2023 17:24 Відповісти
хабалка хвилюється за життя кацапів.
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21.05.2023 17:41 Відповісти
Чомусь вона не радила людям євакуйовуватись з сіл та міст на можливих напрямках наступу кацапів, а тут так мило попереджає, тобто на українців їй начхати, а от за своїх кацапських братушек сильно переймається.
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21.05.2023 17:52 Відповісти
Тю, бл@дь, спочатку прочитав "Верещук рОдить росіянам..." - ну, по Фрейду, шановні, по Фрейду...
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21.05.2023 17:56 Відповісти
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21.05.2023 21:42 Відповісти
Турбується про своїх?
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21.05.2023 18:00 Відповісти
Знову шапкозакидання, тут під Бахмутом ще невідомо як, а ця шлюха вже Крим звільняє... Це шапіто вже пора в рас...!
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21.05.2023 18:03 Відповісти
Я раджу верещук взяти парасольку та з"їбацца. Поки це не закінчилося для цієї "мері попінс" дуже погано.
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21.05.2023 18:03 Відповісти
Слуги собі не зраджують, рекомендують словами, а ділами ніяк. Один тут написав хороший діагноз-зебелізм нервової системи.
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21.05.2023 18:18 Відповісти
Все правильно говорить. Місця більше буде в Криму коли кацапи втечуть і повітря чистіше стане
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21.05.2023 18:27 Відповісти
Це одоробло Верещук явно працює на ворога.
Згадайте її слова на початку війни про москалоту: «Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." А тепер почала вживати слово «колонізатори» - тобто ті, хто заселяє вільні території. С..ка зелена.
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21.05.2023 18:36 Відповісти
Потвора 🤮🤮🤮
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21.05.2023 18:47 Відповісти
Я би те саме рекомендував Верещучці. Тікай, курва, поки можливість є.
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21.05.2023 18:51 Відповісти
Как Гонтарева...
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21.05.2023 18:53 Відповісти
Оооо як збудились писаки від прізвища Верещук!
В даній ситуаціїї вона все правильно каже!
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21.05.2023 18:54 Відповісти
"колонізатори" ?? Крим вже звільнений, чи ми може вже у Джанкой заходимо ??
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21.05.2023 19:34 Відповісти
А тут главное не попускать. Сами пойдут атрицательно.
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21.05.2023 18:59 Відповісти
Кто этих слабоумных казнокрадов к власти привел ?А ,зебуины
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21.05.2023 19:04 Відповісти
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21.05.2023 19:23 Відповісти
Чонгар російськи войска почал переходити в 01.30 24.02.22. Є відіо камери спостереження на КПП. Але чомусь вважається, що повномасштабне вторгнення розпочалося о 05.00. Мабуть владі було незручно, що розминування Чонгара привело к таким наслідкам.
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21.05.2023 20:16 Відповісти
Стільки розумних і хороших людей в Україні... Чому ж вся влада суцільні ідіоти і лайно..?
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21.05.2023 21:28 Відповісти
Бо дебілів ще більше
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21.05.2023 21:45 Відповісти
З подачі Зеленського, сьогодні на виступі в Японі,ї появилось "нове" політичне слово "колонізатори", зміст якого сам Зеленський не розуміє, так же саме не розуміє змісту цього слова і верещучка , але теж намагається "надувати щоки"...
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21.05.2023 21:41 Відповісти
Це з якого боку поглянути: з одного боку те що зепіто вороги й дебіли з цим, думаю, більшість погодиться, а з другого: кацапи вважають Україну своєю власністю - колонією, а яке головне правило колонізації? Знищити корінне населення, що кацапи й намагаються зробити і заселити своїм біосміттям, тому вони колонізатори.
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21.05.2023 21:51 Відповісти
Колонізатори, це коли країни з вищим цивілізіційним та культурним рівнем розвитку поневолюють країни з нищим рівнем розвитку. Наприклад, Великобританія та Індія + інші колонізовані країни. Рашистан, це постійні окупанти, по відношенню до більшості поневолених ними народів, які на період окупації, перебували на вищому цивілізаційоному та культурному рівні ніж рашистан. Дальше домисліть та погугліть і буде Вам дано по вірі Вашій.
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21.05.2023 22:22 Відповісти
Реве та стогне Крим від орків.... Бажає в рідну Україну, до спокійного життя, туристів зі всього світу, білосніжних лайнерів та атмосфери відпочинку і бізнесу.
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21.05.2023 21:51 Відповісти
Так,так,так.Нехай тікають,бо Путанов збирався звільнити Крим до кінця весни.
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21.05.2023 22:11 Відповісти
як це так???? "там же наше люді"
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21.05.2023 22:26 Відповісти
Это еще пиз... дебильная! Рашисты прекрасно понимают что никакого коннтрнаступления не будет. Все рассказы о нем - зэлэный ****...
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22.05.2023 01:47 Відповісти
О, знову появилась і щось пиз...ла
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22.05.2023 05:23 Відповісти
На радость любителям , в одном из политшоу она обещала: ,, дам в жопу , кто будет плохо себя вести ,, т
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22.05.2023 09:49 Відповісти
 
 