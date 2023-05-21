Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість
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Російським колонізаторам краще покинути Крим добровільно, поки залишається така можливість.
Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів.
Як зазначили у Мінреінтеграції колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству.
"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.
Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявляла, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
шмелясвиноруса здесь нужно терпеть...?
мне нравится как ты дёргаешься ********...
і чого вони ***** колонізатори - ви чого там новий імідж москалям ліпите?!!?!
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До чого тут колонізатори, тьотю? Московія - це більш розвинена цивілізація щоби когось колонізувати окрім Тиви?
Окупанти вони і є - окупанти.
Может её в парашу отправить, и пусть она их изнутри дезинформирует?
Згадайте її слова на початку війни про москалоту: «Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." А тепер почала вживати слово «колонізатори» - тобто ті, хто заселяє вільні території. С..ка зелена.
В даній ситуаціїї вона все правильно каже!