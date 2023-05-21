21 травня росіяни обстріляли Дніпропетровщину, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури, - облрада

Унаслідок ворожого обстрілу протягом неділі 21 травня в Дніпропетровській області знищено приватний будинок і легковий автомобіль, є численні пошкодження цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня російські окупанти неодноразово атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Вдарили дроном, а також випустили з важкої артилерії понад 40 снарядів. Внаслідок обстрілів знищено приватний житловий будинок та легкову автівку. Ще шість приватних осель, господарську споруду і машину понівечено. Зачепило також пошту, медзаклад, агропідприємство, адмінбудівлю", - написав він.

Лукашук підтвердив удар по Межівській громаді Синельниківського району. Зазначається, що наразі територію обстрілу обстежують.

Повідомляють, що постраждалих серед мирного населення немає.

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