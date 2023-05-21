Російські окупанти обмежують доступ цивільного населення Херсонщини до мобільного зв’язку, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про поведінку росіян на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".

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