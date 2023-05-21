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Російські окупанти обмежують доступ цивільного населення Херсонщини до мобільного зв’язку, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про поведінку росіян на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".

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Автор: Роман Свиридович
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Рашисти в усій своїй «красі» - самі дикуни й сподіваються зробити дикунами інших! Але деградувати до їх рівня складно не лише людям, а й тваринам!
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21.05.2023 21:05 Відповісти
 
 