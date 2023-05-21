Російські окупанти обмежують доступ цивільного населення Херсонщини до мобільного зв’язку, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про поведінку росіян на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".
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Oleksandr Pohribnyi 73889f30
показати весь коментар21.05.2023 21:05 Відповісти Мені подобається 1
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