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Новини Війна в Україні
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безпілотник (2121) Херсонщина (4355)

Протягом 21 травня на Херсонщині знищено 3 російські безпілотники, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Повітряні сили Збройних сил України за добу неділі 21 травня ліквідували 3 ворожі БПЛА у небі над Херсонською областю,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці  Повітряне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "21 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: 1 БпЛА "Мерлін-ВР" , 1 БпЛА Орлан-10" та 1 БпЛА "ZALA".

Також читайте: Вночі сили ППО знищили 4 Shahed, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
За попередньою інформацією борт СУ-35 кацапів впав у море, екіпаж загинув.
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21.05.2023 23:37
+5
Мониторинговые паблики предварительно сообщают о сбитии над Черным морем Су-35 вражеской авиации.
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21.05.2023 23:29
+5
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21.05.2023 23:33
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Українські бійці готуються піти у наступ через Дніпро
https://www.youtube.com/watch?v=ZemquszGDf4
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21.05.2023 23:19 Відповісти
не будуть форсувати.
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21.05.2023 23:23 Відповісти
ми в плани Генштабу, на щастя не маємо доступу. А підготовка та навчання ,ніколи не помішають.
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21.05.2023 23:26 Відповісти
на щастя, В ГШ у нас не повні довбойоби, щоб на гумових човнах форсувати Дніпро.
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22.05.2023 00:44 Відповісти
Не факт.
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21.05.2023 23:32 Відповісти
Попередньо тільки що було збиття одного борта Су-35.на ПІВДЕННОМУ НАПРЯМКУ
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21.05.2023 23:27 Відповісти
Мониторинговые паблики предварительно сообщают о сбитии над Черным морем Су-35 вражеской авиации.
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21.05.2023 23:29 Відповісти
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21.05.2023 23:33 Відповісти
таке пишуть.......Винищувач рф СУ-35, який здійснив пуски КАБ у бік Херсонщини, попередньо, був збитий в Чорному морі неподалік Залізничного Порту.
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21.05.2023 23:35 Відповісти
Питанн чим збили, бо якщо тим, що я чув вухами, то стало ще цікавіше.
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21.05.2023 23:48 Відповісти
поки не знайшов чим збили..
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22.05.2023 00:07 Відповісти
а что там цікавого. Примерно понятно чем
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22.05.2023 01:36 Відповісти
За попередньою інформацією борт СУ-35 кацапів впав у море, екіпаж загинув.
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21.05.2023 23:37 Відповісти
Вічного польоту, підарам!
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21.05.2023 23:46 Відповісти
 
 