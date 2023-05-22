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Лавра (276) провокація (763) СБУ (10078)

Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

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Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ 01
Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ 02
Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ 03
Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ 04
Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Чергова мерзенна убюдина!
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22.05.2023 12:26
+7
по касабским звичаям залийте горлянку розпеченим свинцем
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22.05.2023 12:25
+7
Для чого ховати це рило!?? Народ маєзнати хероїв!
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22.05.2023 12:32
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по касабским звичаям залийте горлянку розпеченим свинцем
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22.05.2023 12:25 Відповісти
Зараз понесеться просторами руцкага міра глас (чи вибитий глаз у значенні око) страждущего православного войовничого атеїста про утиски окатоличеною Заходом українською владою православного безбожія і безумія. 😊
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22.05.2023 12:26 Відповісти
Чергова мерзенна убюдина!
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22.05.2023 12:26 Відповісти
На палю покидька!
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22.05.2023 12:27 Відповісти
Для чого ховати це рило!?? Народ маєзнати хероїв!
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22.05.2023 12:32 Відповісти
Щоб як вийде під заставу ніхто не відухопелив.
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22.05.2023 12:53 Відповісти
Знову пожурять і дадуть роки три умовно? Вивести його до лісу і закопати, тільки щоб ніхто не знав бо гуманісти галас піднімуть
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22.05.2023 12:49 Відповісти
він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. Джерело: https://censor.net/ua/n3419897

А можно поподробнее на счет "дискредитував військово-політичне керівництво України"? Если я считаю, что Зеля - клоун и предатель интересов Украины, то это уже "дискридитация"? Я уже считаюсь "пророссийским" предателем? Мне уже ждать СБУ? По какой статье "підозру" нарисуют? А то ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ваще не о том.
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22.05.2023 12:54 Відповісти
freedom of speech - ти лайно промосковське (москва - смердюча вода) та скоріш за все троль ольгінський для початку вивчи граматику своєї штучно створеної мови.
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22.05.2023 15:29 Відповісти
Только "московские ольгинские троли" ничего не говорят по существу коммента (т.к. сказать им нечего), а сразу переходят на личные оскорбления оппонента. Меняй методички. Палишься.
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22.05.2023 18:07 Відповісти
І все-таки вчи граматику. Помилок як у другокласника. Така вже наша доля українців вчити кацапів граматиці їхньої мови.Дискутувати з таким прикацапленим лайном як ти не бачу сенсу. Стосовно образ, то я тебе ще не ображав. Просто вказав тобі хто ти є нашою лагідною солов'їною. Ну трохи з лайкою. Ну куди ж без неї особливо, коли мав дурість вступити в гівно, тобто в дискусію з кацапчиком. Чи прокацапленим?
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23.05.2023 11:50 Відповісти
"Дискутувати"?! Ты о чём? Вот этот твой злобный выссер - это, по твоему "дискуссия"? В "дискуссию" ты не вступаешь только по одной причине: по существу сказать тебе просто нечего, т.к. аргументы мои железобетонные, а ты просто очередной балабол "язамову" и не более того.
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23.05.2023 13:00 Відповісти
"...аргументы мои железобетонные..." freedom of speech мізки в тебе залізобетонні разом з головою. Ти навіть і не зрозумів за що отримуєш. Набрид. Іди за руським "воєнним" кораблем.
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23.05.2023 14:55 Відповісти
Люблю 3,14здоболов под лавку загонять. Слив зачетный.
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23.05.2023 15:28 Відповісти
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28.05.2023 10:51 Відповісти
А таке треба консервувати у діжці з гівном і відсилати у кремль!
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22.05.2023 14:50 Відповісти
Русини(*русичі)- це кияни, а московити, то є хинова, моксель, угро-фінські плесмена, розбадяжених розумними татарами.
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22.05.2023 18:59 Відповісти
 
 