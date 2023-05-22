Через обстріли окупантів без електропостачання залишається частина споживачів чотирьох областей, - Міненерго

Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Від ЛЕП відключено Запорізьку АЕС, у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях знеструмлено частину споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, необхідне для її безпечного функціонування, зокрема для охолодження ядерного матеріалу енергоблоків. Рашисти вкотре ставлять світ на межу катастрофи, порушивши усі принципи ядерної безпеки", - зазначив міністр.

24 населених пункти Дніпропетровської області знеструмлені через обстріли. Тривають відновлювальні роботи.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів і через пошкодження обладнання на підстанціях без світла залишилися 246,6 тис. споживачів. На цей час більшість споживачів заживлено.

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти. Зафіксовано влучання поруч з електропідстанцією, персонал не постраждав.

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У Херсонській області через обстріли знеструмлено 24,5 тисячі споживачів. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри надскладну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються.