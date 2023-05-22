ЗАЕС всьоме перейшла у режим блекауту. Запасу палива в генераторах вистачить на 10 діб, може статися аварія, - "Енергоатом"

Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався.

"В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - йдеться у повідомленні.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару", - зауважують в "Енергоатомі".

ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператору - "Енергоатому", з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об'єкта.

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"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора - українського "Енергоатома", та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", - резюмуввали у компанії.

Раніше російські загарбники заявили, що перевели Запорізьку АЕС на генератори через відключення ЛЕП Дніпровська на 750 кВ.