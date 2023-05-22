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Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання, зараз працює на генераторах, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Російські загарбники заявили, що перевели Запорізьку АЕС на генератори через відключення ЛЕП Дніпровська на 750 кВ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька АЕС переведена на дизельні генератори внаслідок відключення ЛЕП Дніпровська, станція втратила зовнішнє електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Окупанти запевняють, що рівень радіації на майданчику АЕС, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження — в нормі.

У НАЕК "Енергоатом" та експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, не коментували цю заяву.

Нагадаємо, окупанти перестали осушувати Каховське водосховище. Надмірний рівень води у ньому може негативно вплинути на безпеку Запорізької АЕС.

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Автор: Марина Макєєва
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Організації-імпотенти на кшталт МАГАТЕ, МЧХ, ООН, ОБСЄ - треба розформовувати. Бо то тупа трата коштів на утримання зажравшихся тварюк.

МАГАТЕ й зовсім чекає, що мокши всю кулю на радіоактивний попіл перетворять.
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22.05.2023 08:47 Відповісти
ЗАЭС стремительно деградирует.Сегодня это уже не станция,а хранилище радиоактивных материалов и взрывчатки.Безопасная генерация уже невозможна.
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22.05.2023 08:52 Відповісти
Зробили нам ЧАЕС, зроблять і тут - в їх здібностять псувати все я не сумніваюсь
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22.05.2023 08:58 Відповісти
Це ж треба таке - орда захопила ядерний об'єкт, по суті ядерну зброю, яку може використати проти Європи - і Світ нічого не робить щоб вигнати з нього терористів.
НАТО повинно поставити ультиматум - за 24 години орда повинна покинути станцію і залишити все в справному стані.
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22.05.2023 09:03 Відповісти
Або що?
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22.05.2023 09:58 Відповісти
Справного стану вже не буде.Це складна технологія.Треба робити ревізію та капітальний ремонт обладнання,потім випробування и тільки потім,якщо можливо починати використовувати.Для станції з подовженим ресурсом це вкрай сумнівно.
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23.05.2023 16:05 Відповісти
Окупанти здатні тільки брехати. Крім брехні вони нічого іншого повідомити не здатні.
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22.05.2023 09:15 Відповісти
 
 