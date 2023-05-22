Росія може перекинути непідготовлені резерви на Бахмутський напрямок, - ГУР

Росія може перекинути на Бахмутський напрямок резерви своєї армії, проте вони не мають належної підготовки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про резерви, то побачимо чим закінчаться заяви Пригожина про "виведення" своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їх великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані - це вже не перші заяви Пригожина", - сказав він.

Щодо рівня підготовки резервів, то, за словами Юсова, він вже давно не відповідає стандартам в самій же російській армії. Проте кількісно вони їх можуть перекидати.

Представник ГУР додав, що якщо РФ перекине резерви під Бахмут, то це означатиме, що вони не з'являться на іншій лінії фронту.

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"Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому втрат в живій силі і техніці", - підкреслив Юсов.