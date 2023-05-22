Росія може перекинути непідготовлені резерви на Бахмутський напрямок, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія може перекинути на Бахмутський напрямок резерви своєї армії, проте вони не мають належної підготовки.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо говорити про резерви, то побачимо чим закінчаться заяви Пригожина про "виведення" своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їх великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані - це вже не перші заяви Пригожина", - сказав він.
Щодо рівня підготовки резервів, то, за словами Юсова, він вже давно не відповідає стандартам в самій же російській армії. Проте кількісно вони їх можуть перекидати.
Представник ГУР додав, що якщо РФ перекине резерви під Бахмут, то це означатиме, що вони не з'являться на іншій лінії фронту.
"Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому втрат в живій силі і техніці", - підкреслив Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
1-ша - "истинно русские младенцы" Ідуть на харчування "Правого сектора" на "щирих националистов" З їх печінки роблять консерви для годування "карателів" перед боєм
2-га - "этнические русские" Ідуть на харчування "добробатів"
3-тя - "русскаязычные" На харчування ЗСУ та НГУ
4 -та - "чурки" На харчування "мусульманских батальонов" та "неграв с НАТО"
А насправді кацапня сама їх на ті категорії "поділила" :
1-ша - контрактники "Жмури 1-ї категорії" Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує компенсацію
2-га - "чмобіки" "жмури 2-ї категорії Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує пачку пєльмєнів
3-тя - "жмури-донбасіти" Пакуються в мішки і хороняться на Донбасі Дружинам дають примірять крадені шуби
4-та - "жмури нестандартні" - "зеки-вагнеровці" Закопуються на місці або й кидаються на полі бою Хрест на могилі - за власний рахунок
Мольфари...
Там всі одні мольфари!
Дійсно, за інформацією обізнаних джерел в районі військової бази рашистів біля Валуйок зараз розташовано біля двох резервних дивізій ворога, які мають загрожувати фланговим ударом українським військам в разі їх прориву через Сватово на Старобільськ і Луганськ.
Якщо ж українське командування накаже маневром сил під синьо-білим прапором пройти в цей район і зв'язати боями ці резервні ворожі підрозділи, то і український прорив через Кремінну й далі на агломерацію Сіверодонецьк-Лисичанськ може стати реальністю.
А це означатиме загрозу відсікання від Попасної й оточення всього рашистського угрупування, яке діє в районі Бахмут-Соледар.