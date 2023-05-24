Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині: "До Грайворона зайшли передові загони"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" повністю звільнили н/п Козинку, Білгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Легіон "Свобода Росії".
"До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
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Википедия:
В XVI - начале XVII века территория Грайворонщины входила в состав Хотмыжской волости Путивльского уезда.
XVII век-1765 год Грайворонская сотня Ахтырского слободского казачьего полка.[6]
С средины XVII века, в связи в переселением из Правобережной Украины (и образованием Слободских казачьих полков) на территорию современного Грайворонского района переселяется много украинцев (русинов, черкасов),
а сама территория становится частью образованного Ахтырского слободского казачьего полка, как Грайворонская сотня.
То б то бійці реальні але навіщо вони там їм навіть і не сказали скоріше за все
Хто знає, може цей спектакль підтримали і у кремлі по лінії дЄрмак - фсбі, як то кажуть одну справу роблять
Хроника одного президента
22.05.2023
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .
Нас там нет !