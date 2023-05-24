УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16839 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
49 147 132
бойові дії (1736) Бєлгород (356) РДК (44) Легіон "Свобода Росії" (37)

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині: "До Грайворона зайшли передові загони"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,бєлгородська

Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" повністю звільнили н/п Козинку, Білгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Легіон "Свобода Росії".

"До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бійці РДК показали тіло вбитого російського прикордонника на КПП "Грайворон": "Вошли без сопротивления. Один решил погеройствовать". ВIДЕО 18+

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+69
Режиму на московии уже пора начать разговаривать с жителями БНР!!! Услышьте БНР!
показати весь коментар
22.05.2023 14:12
+62
показати весь коментар
22.05.2023 14:14
+58
показати весь коментар
22.05.2023 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
razia nedalzna sushchestvavati , a on sabiraietsa asvabaditi ********* ...🤣
показати весь коментар
22.05.2023 15:28 Відповісти
Ці вже можуть вважатися хорошими росіянами?)
показати весь коментар
22.05.2023 15:29 Відповісти
Ще ні.
показати весь коментар
22.05.2023 15:45 Відповісти
Ахренеть!
показати весь коментар
22.05.2023 15:40 Відповісти
А референдум де?
показати весь коментар
22.05.2023 16:50 Відповісти
а парад суверенітетів у колишній рф буде чудове явище цього сторіччя.
показати весь коментар
22.05.2023 16:53 Відповісти
После окончательного поражения Мордора исторически украинские земли Белгородщины с большой радостью вернутся в состав Украины.
показати весь коментар
23.05.2023 00:14 Відповісти
Козин, Грайворон, Красний Куток... В кого які думки?
показати весь коментар
22.05.2023 19:38 Відповісти
грають їх же ( рашистьскими) картами. наробити хаос на рашистьский теріторіі руками росіян. по типу як було в луганську, то апалчєнци і нас там нєт свободу луганську. Теж саме з Білгородом тільки ролі помінялися. чим більше кіпішу та хаосу у рашистів на їх теріторіі тим краще щоб спокійно не жили.
показати весь коментар
22.05.2023 19:49 Відповісти
Веду репортаж з білгородського воєнторгу! ВСЕ ГАРАЗД! Не хвилюйтесь. Ми, апалчєнци і "настамнєти", вже все потрібне купили! Ідемо *башить бункерне мудло!!!
показати весь коментар
22.05.2023 20:09 Відповісти
Ну, то тепер подивимося на істерію кацапістів! Як вони файно після про*обу України, про*буть і українські землі білгородщини!
показати весь коментар
22.05.2023 20:02 Відповісти
Правильно пан Станислав обратил внимание, что Белгородщина - это исторические украинские земли.

Википедия:

В XVI - начале XVII века территория Грайворонщины входила в состав Хотмыжской волости Путивльского уезда.

XVII век-1765 год Грайворонская сотня Ахтырского слободского казачьего полка.[6]

С средины XVII века, в связи в переселением из Правобережной Украины (и образованием Слободских казачьих полков) на территорию современного Грайворонского района переселяется много украинцев (русинов, черкасов),

а сама территория становится частью образованного Ахтырского слободского казачьего полка, как Грайворонская сотня.
показати весь коментар
23.05.2023 07:47 Відповісти
шкода буде хлопців якщо загинуть
показати весь коментар
22.05.2023 20:39 Відповісти
Вкрай підозріла ,незграбна історія.Схоже на хайп зеленой команди.Сітуація на війні складна,все балансує на краю.І тут цей мавпячий цирк.Нас втягнуть в якесь лайно.Не можна серьозно ставитися до жменькі повстанців в країні,де 70 мільйонів без тями від путлера!
показати весь коментар
22.05.2023 20:58 Відповісти
Телеспектакль в прямому ефірі - Квартал 95 ще не таке режисував
То б то бійці реальні але навіщо вони там їм навіть і не сказали скоріше за все

Хто знає, може цей спектакль підтримали і у кремлі по лінії дЄрмак - фсбі, як то кажуть одну справу роблять
показати весь коментар
22.05.2023 21:33 Відповісти
Гарно зрежесований Зе спектакль від Кварталу 95 - в Бєлгороді навіть немає збройних сил рф

Хроника одного президента



‎22.‎05.‎2023

Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .
показати весь коментар
22.05.2023 21:28 Відповісти
Тепер вже є, 2бригади спецназу РФ перекидають, можете і далі НИТИ\соплі на кулак наматувати чим ви і займаєтесь 24\7.
показати весь коментар
22.05.2023 22:23 Відповісти
Клоун подоляцький, шо тобі там перекидають
показати весь коментар
23.05.2023 10:59 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 21:30 Відповісти
Це тіпа Єрмак походу тута того
показати весь коментар
22.05.2023 22:23 Відповісти
Здається мені, що це черговий шапітолій.
показати весь коментар
22.05.2023 22:41 Відповісти
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с фашисткой силой темною,с кремлевскою ордой!
показати весь коментар
22.05.2023 23:09 Відповісти
Вообще-то Грайворон - это явно украинское название. Так что, фактически РДК освобождает украинскую территорию.
показати весь коментар
23.05.2023 07:41 Відповісти
Знаєте що таке справжній майстерклас ІПСО? Це коли ІПСО водночас виконує декілька завдань водночас і успішно згодовується всім, кому адресоване. ІМХО те, що нам вже майже добу крутять про РДК та його "успіхи", це ІПСО, яке з одного боку покликане показати нашим західним партнерам, що обіцянки України не використовувати західну зброю проти рф, які давали представники ЗЕ-влади, включно з самим Боневтіком, і по ракетам великої дальності і по літакам F-16, можуть бути не виконані, бо, мовляв, бачте, лише вчора зеленський пообіцяв не бити західною зброєю по рашкє, а вже сьогодні вони на території рашки захоплюють маскальські "дєрєвні"... Так, звісно РДК не використовує західну далекобійну зброю, але ж "осадочєк" вже є, як в тому анекдоті про ложечки, що знайшлися. Просто хочеться зрозуміти, чтого добилися ми цим рейдом на пару москальських "дєрєвєнь" окрім хайпу ?? Ми їх відбили у москалів? Ні. Ми там закріпилися та йдемо далі? Ні. Тоді нащо це шоу одразу після того, як нам британці надали ракети великої дальності та США вже були вчора не проти передачі нам F-16??? Яка стратегічна мета цих пострєлушек? Нашої, української, мети поки що не проглядається, а ось дискредитація ідеї передачі нам більш потужної зброї, на фоні умов Заходу поки що не бити по території московії, вже реалізується, причому під бурхливі оплески глядачів. Водночас вирішується інше завдання - ці відео РДК під Бєлгородом москалота вже використовує для мобілізації москальського біосміття в їхніх Мухосрансках-Урюпінсках-Усть Зажопінсках "ідті в паслєдній і рєшитєльний бой" бо "вон, па-тєлєку паказалі, что хахли уже Бєлгород пачті взялі, скоро до Сиктивкара дайдут..." Якщо в нас тепер "раптом" відбудуться затримки з постачянням далекобійної західної зброї та літаків F-16, якщо ви знов почуєте, що "плахой запад нам апять нє дал то что паабєщал", то ви тепер знаєте кому за все це шоу "дякувати" ...
показати весь коментар
22.05.2023 23:17 Відповісти
Так і є і все це на фоні обговорень в ЄС за участю Вови зеленського НОВОГО БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ який просував дЄрмак ще влітку 2022 го.
показати весь коментар
23.05.2023 11:01 Відповісти
16 минут назад в 23 час 46 минут произошёл взрыв в здании управления ФСБ по Белгородской области...

Нас там нет !
показати весь коментар
23.05.2023 01:12 Відповісти
какой смысл этого рейда буданги? ну от внатуре
показати весь коментар
23.05.2023 08:16 Відповісти
Голосний медіа пшик від Кварталу 95
показати весь коментар
23.05.2023 11:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 