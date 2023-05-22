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Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 24 ОМБр ім. короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.
"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.
"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", - зазначили у пресцентрі бригади.
Топ коментарі
+21 Oleksandr Onys
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB
тож, по суті, сюди підпадають і літаки на гвинтовій тязі
Гвинтокрил, також ґвинтокрил[1][2][3] (англ. rotor-winged aircraft) - аеродинамічний літальний апарат, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих ґвинтах та крилі[4]. У міжнародній термінології поширені назви гіродин, геліплан[джерело?].
Згідно з «Авіаційними правилами України» (АПУ) гвинтокрил - це літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки і підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами[5].
https://twitter.com/i/status/1660193212185858048
А ведь предупреждали - не ешьте русское мороженное!
Слава ЗСУ!