Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині

Воїни 24 ОМБр ім. короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.

"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", - зазначили у пресцентрі бригади.

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