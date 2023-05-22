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знищення (4242) 24 омб імені князя Данила Галицького (182) вертоліт (713)

Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мі

Воїни 24 ОМБр ім. короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ. 

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.

 "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", - зазначили у пресцентрі бригади.

Також читайте: Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Не день, а суцільне свято. І це ж тільки початок...
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22.05.2023 15:12
+21
Ні, це ще не починали 🤣🤣🤣
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22.05.2023 15:16
+18
Супер новина. Але питання для журналістів через майже 10 років війни. Чому про новину о Мі-24 ви ставите фото Мі-8?
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22.05.2023 15:13
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Не день, а суцільне свято. І це ж тільки початок...
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22.05.2023 15:12 Відповісти
Ні, це ще не починали 🤣🤣🤣
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22.05.2023 15:16 Відповісти
Супер новина. Але питання для журналістів через майже 10 років війни. Чому про новину о Мі-24 ви ставите фото Мі-8?
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22.05.2023 15:13 Відповісти
і ще цікаво "вертоліт" - це гвинтокрил, чи гелікоптер?
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22.05.2023 15:16 Відповісти
Гвінтокрил по смислу на слов'янський мові. У словаків - ВЕРТУЛЬНИК .
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22.05.2023 15:17 Відповісти
Вртульник (чеш.)
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22.05.2023 16:10 Відповісти
Звичайно це питання до філологів, але на мою думку краще гелікоптер, як його назвав колись українець Сікорський )) А вертоліт це москальська калька. Про гвинтокрил, то це поєднання літака і гелікоптера.
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22.05.2023 15:22 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB
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22.05.2023 15:24 Відповісти
виглядає так, що "гвинтокрилом" можна назвати будь що має крило з гвинтом!
тож, по суті, сюди підпадають і літаки на гвинтовій тязі
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22.05.2023 15:30 Відповісти
Думаю не зовсім так. Винти повинні бути несучими, а в літаках вони тягові.

Гвинтокрил, також ґвинтокрил[1][2][3] (англ. rotor-winged aircraft) - аеродинамічний літальний апарат, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих ґвинтах та крилі[4]. У міжнародній термінології поширені назви гіродин, геліплан[джерело?].

Згідно з «Авіаційними правилами України» (АПУ) гвинтокрил - це літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки і підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами[5].
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22.05.2023 15:38 Відповісти
Ну нарешті ,а то давненько не збивали.
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22.05.2023 15:14 Відповісти
Дурник схотів погратися із ЗСУ.
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22.05.2023 15:17 Відповісти
може на бєлгородському? ато мразота гіркін в свому телеграмі всіх пабідив ударними вертольотами...щоб воно здохло падло
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22.05.2023 15:17 Відповісти
І не тільки ВОНО , а ВСІ РАШИСТИ !
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22.05.2023 16:15 Відповісти
Вранці літак, в обід коптер, на вечерю звільнення белгородської народної республіки. У орків травень весь щось не іде.
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22.05.2023 15:17 Відповісти
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22.05.2023 15:19 Відповісти
Бавовнятко завiтало до Китаю......
https://twitter.com/i/status/1660193212185858048
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22.05.2023 15:23 Відповісти
How many ppl died?
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22.05.2023 15:32 Відповісти
питайте в того, хто пiдпалював.....
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22.05.2023 15:58 Відповісти
Тонн 10-12
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22.05.2023 16:11 Відповісти
Судя по крикам их говно во дворе рвануло!
А ведь предупреждали - не ешьте русское мороженное!
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22.05.2023 16:14 Відповісти
Він збирався бомбити Нью-Йорк! Американці та особисто Байден повинні це оцінити! )))
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22.05.2023 15:31 Відповісти
Редакція, поміняйте заставку, це не Мі-24, це - Мі-8.
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22.05.2023 15:35 Відповісти
Ну всім же відомо, що крокодили літати не можуть!
Слава ЗСУ!
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22.05.2023 15:35 Відповісти
А товаришу майор казав, що можуть, тільки низенько-низенько.
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22.05.2023 16:06 Відповісти
Іще 5 таких збити і буде круто.
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22.05.2023 15:37 Відповісти
с Иглы щелкнули
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22.05.2023 15:41 Відповісти
Скоро відкриття в Бєлгороді, не пропусти
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22.05.2023 15:43 Відповісти
Не варто над Мангетеном літати!
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22.05.2023 16:30 Відповісти
 
 