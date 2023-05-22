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війна (56913) нагорода (1107) 3 Окрема штурмова бригада (162)

"Нам урізають нагороди", - комбат 3-ї ОШБр Кухарчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

3-я,ошбр

Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив про урізання нагород його підлеглим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

"Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність", - сказав Кухарчук.

3-я Окрема штурмова бригада ЗСУ зараз воює на Бахмутському напрямку.

Також читайте: Командир 3-ї штурмової бригади Кудряшов про ситуацію на Бахмутському напрямку: Наші операції йдуть каскадом

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+71
То для Арестовича, прилетить з Ізраїлю, його нагородять за взяття пляжу.
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22.05.2023 23:13
+50
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22.05.2023 23:27
+45
надіюсь прийде час і ви поставити на місце тих хто роздає нагороди ...СЛАВА ВАМ ГЕРОЇ
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22.05.2023 23:12
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Бо це зневелює почесність орденів таких видатних хероїв і хероїнь як Жека Лисий, Саня Товстий, Лєнуся Кравець і виживший у страшному замаху Шефір. Як можна ставити поряд з такими поважними людьми якихось там штурмовиків з-під Бахмуту. Щоб зрозуміти винятковість винятковість друзів ЗЕ ти спробуй спочатку наїсти такі пики, збільшити у рази печінку, пробухати усю ніч у нічному клубі, а потім проспати цілий день! Це тобі не якійсь там окопи і штурми!
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23.05.2023 07:53 Відповісти
Полковник Роман Червінський за ґратами ,а Люся Арестович на пляжі Ізраїлю яйця парить , Евген Щевченко , Співак ,Добкин , Киреев , ………всізрадники під прикриттям Буданова & *********** Як таке можливе ?
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23.05.2023 10:36 Відповісти
таке можливе в країні 73%-х дурнів!
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23.05.2023 11:16 Відповісти
всі нагороди і в тому числі Герой України давно знівельовані ще при "попередниках", коли нагороджували Ківалова та іншу братію. А вже Герой лабух Кузьма то взагалі вершина цинізму та дискредитації цього Звання. Як можна порівняти того ж Да-Вінчі та лабуха Кузьму що тупо розбився на швидкості як встановили більше 190 км/год (добре що сам і не вбив нікого)
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23.05.2023 11:22 Відповісти
якщо хтось забув то Кузьма з Могилевською співали та агітували на мітингах партії регіонів під час Помаранчевої революції. Але то таке, мабудь багатьом память відшибло і нашому Президенту що це звання видавав. Питання чи достойний він Героя України самовбившись на дорозі?
Талант його як співака був досить посередній, як на мене Олег Скрипка набагато достойніше. Але ж знову на колір і смак у кожного своє.
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23.05.2023 19:06 Відповісти
Тобто лише це

Не називав Україну повією , не закликав бити мітингуючих

Навіть не ескортниця , що топила за КримНАШ

Тому якби тільки Кузьма , то на цей факап Зеленського я б навіть закрив очі

Але нажаль там далеко не лише його нагородили
Як би це не звучало іронічно він - найбільш гідний з негідних.
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23.05.2023 19:26 Відповісти
І розповідають що викорінюють совок.
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22.05.2023 23:11 Відповісти
У нас сейчас - своим шлюхам все, а настоящим воинам беспредел.


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22.05.2023 23:27 Відповісти
Перекладіть, будь-ласка, хто розуміється у німецькій.
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23.05.2023 06:37 Відповісти
Шльондрі орден дали, як героїні розвідниці.
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23.05.2023 07:30 Відповісти
надіюсь прийде час і ви поставити на місце тих хто роздає нагороди ...СЛАВА ВАМ ГЕРОЇ
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22.05.2023 23:12 Відповісти
Підгребуть під ОП з зеленими капроновими свиньми, і покажуть, хто є ху. Чи ви не бачили, за кого "топите" на президентських виборах?! Порох, звісно, лайно, але ж Зе - катастрофа. Просто мовчали б тоді, і зараз не виглядали б ідіотами. Показавши обмеженість раз, не сподівайтеся, що вам будуть довіряти в майбутньому.
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22.05.2023 23:28 Відповісти
drowsy_cat? ты чей холоп будеш? З таким банальним смаковим дальтонізмом, ідіот корисний чи ворог клятий?
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22.05.2023 23:39 Відповісти
Під "ідіот корисний чи ворог клятий?" більше підходите Ви по тій простій причині,що головне у коментарі drowsy_cat те -кого Ви підтримували ,замість Порошенко,зовсім не думаючи про країну,а тільки просебе "гарнюлів невдоволених "(не Ви одні були такі,і на це були причини на жаль). А спробувать заткнуть рота у більшовицько-кацапський спосіб зовсім днище.
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23.05.2023 06:16 Відповісти
Стільки добра, як зробив Порох, ніхто з потенційних претендентів на посаду президента і не спробував би робити, але Порох у нього "лайно".
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23.05.2023 07:35 Відповісти
Ще ворог N 1, деколи більше ніж *****.
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23.05.2023 11:21 Відповісти
Ану-ну, пане Миколо, поясніть наскільки Зеленський ощасливив, розвинув посилив, реформував та перебудував Україну в порівнянні з Порошенком? Назвіть хоча би один (мінцифри - не пропонувати, технарі) державницький орган чи державницьку інституцію, яка б за період 2019-2023 рр. стала працювати ефективніше ніж вона працювала за період 2014-2019 роки? А Ви, пане Миколо, чей "холоп" будеш, з таким примітивним політичним дальтонізмом. По перше - Ви, виборець Зе, а за нього голосували такі категорії - 1) аби не Порошенко; 2) телевізійне біле братство 95 кварталу, скотів, та слуг народу; 3) банальні дурні); 4) корисні ідіоти; 5) клята вата та вороги України. Так з чьїх Ви будете? Можливо у, Вас, якась своя катерія? І наводьте аргументи а не влаштовуйте банально емоційно-істеричний хайп.
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23.05.2023 09:21 Відповісти
Ще раз для "особо одаренного",--"головне у коментарі drowsy_cat те -кого Ви підтримували ,замість Порошенко,зовсім не думаючи про країну, І ще раз для пацієнта клінікі: -кого Ви підтримували ,замість Порошенко, (мабуть Зеленського-Т,М,)_,зовсім не думаючи про країну, Скажіть ,а може це такий прийом кіношний, чи може накурився Аркадій і когось конкретно пасе? Такого яркого... у моєму спілкуванні ще не було, ото його плюще.
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23.05.2023 20:30 Відповісти
Пане Миколо! Я свідомо підтримував та голосував за ПОРОШЕНКА! А Ви, видно, з однієї з двох близьких категорій виборців Зеленського 1 або 4 (по моїй класифікації). Свій голос на виборах свого часу віддавав Чорноволу, Кучмі, вимушено - фінал з Симоненком, Ющенку, Юлі, вимушено, фінал з Януковичем, Порошенко (2014), Порошенко 2019). І кожен раз думав про країну. ... пасе..., так банально та примітивно... це тому що Пастух. То хто тоді аркадій?
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23.05.2023 20:58 Відповісти
1)Перемога на виборах нинішньої влади відбулась переважно з підтримки тієї частини свідомих виборців(зе- патріоти),якіголосували проти Порошенко і партії( патріоти які голосували за себе ,а не за країну,тому також як оппозжопники привели до влади нинішню антиукраїнську владу)от Вам і 73%.2)За Петю не турбуйтесь, в історії країні Він зайняв місце поруч з видатними діячами Нац визвольного Руху, від Богдана до нинішніх часів, а поскільки Вони національні герої,то й вади у них національні. 3) я не відношусь ні до якої політичної секти "Хвали і поклоненія",вважаючи їх найбільш деструктвними у розбудові країни. 4)поскількі останній шанс відродження країни відбувається в умовах демократії ,то головне перетворення населення у народ ,особливо підготовка до виборів,це добре знають і перешкоджають вороги українства. ШО не ясно? Аркадій? Ага ще одне .Звернення на моїй сторінці,заходь як схочеш,може не будеш дурню молоть.ОБЄДНАННЯ ЗАРАДИ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ. ЗВЕРНЕННЯ ДО СВІДОМОГО УКРАЇНСТВА ТА ГРОМАДЯН КРАЇНИ! Головною метою обєднання на сьогоднішній день є вибори українського президента,якого не потрібно примусювать відстоювать інтереси України та українства. Кожна національна політична сила ,чи обєднання українців має свої погляди на розбудову країни, мають своє життя та бачення своєї участі в управлінні країною, Вище прізвища у виборчому списку мають буть інтереси держави,і вміння домовлятись в імя цих інтересів. Кожен патріот країни не залежно від своїх політичних переконань, своєї національності, світогляду, та досягнень у боротьбі з ворогами українства повинен замислитись над одним питання, Чи здатен він об'єднатись і перемогти у будівництві великої процвітаючою України, чи здатен він піднятись вище партійних інтересів,та свого егоїзму чи так і залишить майбутнім покоління безліч не вирішених питань та нескінчену впродовж багатьох століть боротьбу за вільну,незалежну політично і економічно могутню Україну, чи зможе він зупинить тепер вже фізичне вимирання країни,яке прискорилось зараз шаленими темпами,чи так і залишиться на руїнах України героєм не здатним зупинить знищення країни, та вимирання її народу. Перемога у цій колоніальній війні буде як і в інших війнах до цього, але чи буде ця перемога початком великої перемоги самої держави і всього народу, у будівництві своєї української могутньої України Раніше так не сталось. Головне питання існування країни після перемоги над загарбником формування подальшої нашої єдності Але бачить це , розуміть , згуртовуватись і готуватись потрібно вже зараз,Як би зробили це раніше цієї війни могло б і не буть. А якби і була ,то гарантовано не такою руйнівною як зараз,особливо на її початку. ЧОМУ ТІЛЬКИ ОБЄДНАННЯ?Тому,що у роздумах все класно,але в живій життєвій боротьбі та будівництві це вкрай складно,а для когось і зовсім не можливо. Це не відноситься тільки до українських патріотів,а взагалі людства,бо індивідуалізм постійно ворогує з колективізмом,але людство і перемогло на землі ,тому ,що колективізм переборює,причому цивілізаційний колективізм. Але переборює ,це не значить вже перебороли, як на рівні народів,так і на рівні всього населення України,як і всього людства. Як це відбувається серед українців ?Відбувається найгіршим чином і найбільш яскраво сформульовано у виразі-де два українця-там три гетьмана. Це дійсно має місто у житті,але не тільки українців,а й інших народів Що стосується українців,то одним з головних чинників такого стану на сьогоднішній день величезні зусилля наших ворогів і недоброзичливців спрямовані на розєднання та розбрат особливо серед українських патріотів,цілеспрямовано з допомогою підкупу ,брехні, провокацій зрощують серед українців заздрість ненависть зверхність, ділять на більших і менших, дуже ідеальних та не зовсім, роз'єднуючи у всьому від історії та мови до повсякденного життя, культивуючи серед нас гординю,особливо ненависть серед українців. Їх мета-зробить все можливе,щоб створить образ такого собі дурнуватого хохла не здатного не тільки до створення повноцінної держави, але навіть собі дати ради На жаль впродовж чималого часу українці самі цьому сприяли ,а наші вороги, впродовж багатьох поколінь, всих, хто не піддавався та не продавався,того просто знищували Найбільше у цьому привспіли , москалі, а також представники інших народів,особливо у роки панування більшовизму (репресій, колективізацій, голодомору,війн) Але зараз розмова не про них ,а про нас! І це на сьогоднішній день головне питання нашого майбутнього. І буде нам щастя і буде велич країні. Слава Україні!
Остання редакція31.12.2022р. м Запоріжжя.М.Т.
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24.05.2023 07:15 Відповісти
Пане Миколо! Зовсім друга розмова. Не ідеалізую Порошенка, в мене до нього теж багато критичних запитань, але розумію причини та обставини не вирішення ним багатьох проблем, які існували на час його президенства і які не вирішенні і до сьогодні (а вже пройшло 4 роки нової влади). Дякую за дискусію! До зустрічі на "барикадах"!.
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24.05.2023 09:27 Відповісти
Пане Аркадій,дуже дякую за порозуміння і якщо шо не так вибачайте,(хоча я як завжди першим не починав),може шось і лишнє,але так дістав наіонально-патріотичний срач(у нас тут,як і скрізь, такі перли виринають,шо мама родная) і ворогів не треба. Все про шо пишу перевірено і пройдено особисто. На все Вам добре.Перемога над кацапами буде тільки початком перемоги у великому процесі будівницв Могутньої України (маю надію,но не факт,до цього за сторіччя не вийшло) Слава Україні!
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24.05.2023 19:06 Відповісти
Повторюю-так поводитись з справжніми українськими воїнами та героями можуть лише мерзенні кінчені ублюдки...
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22.05.2023 23:12 Відповісти
Або зрадники і рашистські колаборанти
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23.05.2023 02:54 Відповісти
ZЕ🤢БОРОТНІ два в ОДНОМУ !
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23.05.2023 10:39 Відповісти
Щозанах?😡
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22.05.2023 23:12 Відповісти
То для Арестовича, прилетить з Ізраїлю, його нагородять за взяття пляжу.
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22.05.2023 23:13 Відповісти
33 виходи за лінію прибою
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Зато вже мабуть все зекодло обвішане як Брєжнєв.
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22.05.2023 23:14 Відповісти
Зараз і цьго комбата ОП знімуть(
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22.05.2023 23:15 Відповісти
Чому обрізають? Та тому, що на ЗЕ-кодло не вистачає.
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22.05.2023 23:16 Відповісти
Не на часі....треба усіх квартальних героями зробити...
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22.05.2023 23:19 Відповісти
Юзік адабряєт.👍
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22.05.2023 23:20 Відповісти
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22.05.2023 23:27 Відповісти
Люся АдрестовІч сьогодні була помічена на пляжі в Тель - Авіві !!

І хто ж цю ку@ ву випустив із Украіни ?😠
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22.05.2023 23:38 Відповісти
Судячи по пузу, люська абдрістович у дикретній відпустці.
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22.05.2023 23:57 Відповісти
Люське давно пора " кесарево " делать,а то девочка-конфетка уже плод перенашивает.😉
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23.05.2023 05:48 Відповісти
Геніально!
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22.05.2023 23:49 Відповісти
Та почекайте. Дєрьмак з татаровим ще гогілашвілі героя України не дали. Завтра справляться,тоді напрягайте.
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22.05.2023 23:19 Відповісти
Сподіваюсь, після Перемоги ці хлопці визволять нас від українських гнід.
Слава Воїнам України!
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Тобто і на війну хлопці і після Перемоги ті самі хлопці? Прикольна стратегія...
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22.05.2023 23:34 Відповісти
Tak im neprivikat ustranjat vragov Ukraini, gde bi oni nebili, vlesu, na pole, goradax, koneshno oni posle pobedi spmnjat kto i kak predal narod Ukraini...
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22.05.2023 23:42 Відповісти
Не тільки хлопці повинні це робити , а всі свідомі громадяни нашоі
краіни 😡
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22.05.2023 23:40 Відповісти
Щось за останні три роки я не бачив прикладів: як це роблять найбільш патріотичні громадяни України...
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23.05.2023 08:07 Відповісти
"...після Перемоги ці хлопці визволять нас від українських гнід."

- Після Перемоги диктатура плутократії, яка тотально на всіх рівнях тримається на корумпованому керівництві так званих "правоохоронних органів" почне дискредитацію таких бойових офіцерів як Кухарчук шляхом фабрикування шитих білими нитками кримінальних справ, а армія ботів на різних сайтах навіть не очікуючи закінчення війни вже дискредитують і самого Кухарчука і подібних йому.
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23.05.2023 08:25 Відповісти
Зато ****** Люсе Абдристовичу внеочередные звания дают ,что б свое очко во время войны в Израиле полоскал
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Так ще не всі прибиральниці з 95 кварталу отримали медаль, і не всі друзі орден. Треба трохи зачекати, спочатку вони, потім чиновники, потім діти, потім..... колись і до справжніх героїв черга дійде. Може.
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22.05.2023 23:23 Відповісти
Більшу срань, ніж це зельоне шобло для України не можна було придумати.
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22.05.2023 23:24 Відповісти
зразу уточнимо - Боневтік ніпрічьом! Винен або Порошенко або західні союзники
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22.05.2023 23:27 Відповісти
Це позорище уже не лізе навід у ВРУ чи ОПУ !!!
Кадровики на відповідних рівнях ( бригада-корпус-ОК….) починають совкові ігрища по ментовські, хто дасть бабла тиловому щуру у пагонах тому і нагорода???

То подання «нетакоформлено» то «загубилися десь документи»), то усе повторює події з наданням Захисникам посвідчення УБД!!! Знову гниди завелися, як паразити??
Чому ми не в НАТІ ???
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22.05.2023 23:27 Відповісти
ЯК МОЖНА ТАК СТАВИТИ ПИТАННЯ, КОЛИ НЕ УСІ З 95 ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ.
А ЛИСИЙ ЩО, ТАК І БУДЕ ЯК ЛОХ ХОДИТИ З ОДНИМ ОРДЕНКОМ?
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22.05.2023 23:29 Відповісти
У них другі херої… кошовий, той інший з ряхою як у кнура. Коля катлєта, паровознюк…. Які часи такі й герої.. Правда ЗЕбобіки??
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22.05.2023 23:29 Відповісти
Зеленые мрази приняли загранпаспорта в Испании у украинофобов Шария и его жены.Вот твари. Как там Стрененко,Петриченко,Малины,Бородатая ********** Лещенко, одноглазый афганец. как поживают Притулы,Лачен,Маркусы и прочие придворные при ОП.
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22.05.2023 23:34 Відповісти
ФСБшні кроти на Банковій , кришують всяку мразоту , типу Шарія 😡
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22.05.2023 23:50 Відповісти
Цікаво, а нащо собаці паспорт "нєсущєствующєй страни"?
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23.05.2023 08:54 Відповісти
Лисим з квартала треба, і друзям лисих з квартала, і друзям друзів лисих з квартала…
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22.05.2023 23:54 Відповісти
Не розумію чому дивуватися? Порошенко ж «підминав» добровольчі формування? Було багато «незадоволених». Так, з початком 22року всі вдихнули на повні груди, ненадовго…., а зараз «здивовані» чому так? А буде ще гірше. До якогось часу…
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22.05.2023 23:54 Відповісти
Актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов в серпні 2022 р. нагороджені орденом за заслуги ІІІ ступеня за їхню "потужну волонтерську діяльність". У самому указі преЗЕдента , який оприлюднений на сайті глави держави, сказано, що актори "Кварталу 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України".
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22.05.2023 23:55 Відповісти
Ублюдки плісняві.
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22.05.2023 23:59 Відповісти
при баканчике некоторые слуги полных кавалеров ордена за мужество получали а было там мужество или чемодан история умалчивает - прибавка к зарплате и пенсии...
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23.05.2023 00:18 Відповісти
Це, хлопці щоб ви добре запам'ятали хто є справжні вороги України, допоки вас не почали тягати по судах за незаконне зберігання, перевищення повноважень, або навіть «державну зраду». То не суттєво. Запитаєте у Червінського. Деталі прочитаєте у підозрі. На довгу пам'ять: «Або ви, або вас».
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23.05.2023 00:24 Відповісти
Це злісний саботаж.
 Де військова поліця? Військова прокуратура ?
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23.05.2023 00:39 Відповісти
"Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність", - сказав Кухарчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3420046

Такоі ганьби діючий влади та й того мандрівника боневтіка неможна навіть уявити. А заплившим від ожиріння його друганам треба віддати свої нагороди хлопцям справжнім героям - там кожний заслуговує
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23.05.2023 00:42 Відповісти
зато щас наградят клоунов 🤡 белгородских за ихнее шоу
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23.05.2023 00:50 Відповісти
У нас герой это Бойко, думаю в выплатах он не нуждается и в выезде за границу не нуждается, Ермак мазу тянет
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23.05.2023 02:14 Відповісти
ті шо крутяться біля штабу мають по три ордени і кацапів бачили тільки на картинці ті полонених
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23.05.2023 06:28 Відповісти
Як в ту війну казали:"Ваньке за атаку хйу в с#аку,а Маньке 3,14зду Красуню звезду"
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23.05.2023 06:59 Відповісти
Ну бо в квартал 95 також багато героїв(не висміюють владу.. раніше у них сміливості - вистачало.. а зараз якось.. нє очєнь) їм також бойові нагороди потрібні...
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23.05.2023 07:02 Відповісти
G2 робить все,щоб знищити здоровий патріотизм в Україні.БЕСпредел воєнкомів в яких на столі прапірці ізгаілю,розкрадання допомоги заходу,навмисна здача позицій і тереторій ворогу....все це кропітка праця ворогів.
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23.05.2023 07:08 Відповісти
Зато їх можна купити, як і звання
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23.05.2023 08:05 Відповісти
Хто такі народні слуги? Дивно, але виявилось, що звичайні крадії та шарлотани. Слава ЗСУ!
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23.05.2023 08:16 Відповісти
До виборів 2019 опозиція попереджала , що Зе , це коломойський , що буде зрада , всі факти надавали . Але , виявилося, що більшість виборців досі вірять в обіцянки-цицянки .
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23.05.2023 08:41 Відповісти
якщо всім видавати нагороди то Кварталу з ДБР-івцями не хватить
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23.05.2023 08:20 Відповісти
Як вже набридла ця корупція скрізь. Навіть нагороди не можуть дати тим, хто справді на них заслуговує.
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23.05.2023 08:22 Відповісти
Це не корупція , це зрада , бо дебіли до влади привели антімайдан -"молоді регіони "
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23.05.2023 08:35 Відповісти
Є два способи як навмисно деградувати суспітво.
Карати невинних і наророджувати негідників. (С)
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23.05.2023 08:23 Відповісти
класіка
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23.05.2023 09:05 Відповісти
І знову нічого дивного.
Далі буде ще "краще".
Отака боротьба з баригами. війна і ганьба.
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23.05.2023 09:19 Відповісти
Дибілізм якийсь. Може я чогось не розумію, але грошова вартість (не репутаційна, саме вартість виробництва) тих медалей - копійки. Яка проблема наклепати їх скільки треба і нагороджувати всіх, хто заслужив?
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23.05.2023 11:01 Відповісти
Швидко ви все це забули, чи ви взагалі цього не пам'ятали?! Військові вам знову нагадали!

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23.05.2023 11:40 Відповісти
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23.05.2023 19:13 Відповісти
Так і є... Я писав 5 поданнів...Т90, термінатор, снайпер, коректиповка мінометів, безпілотники, ліквідація прориву - хлопцям дали один орден і медальку... через 4 місяці.
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19.09.2023 22:17 Відповісти
 
 