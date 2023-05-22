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"Нам урізають нагороди", - комбат 3-ї ОШБр Кухарчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив про урізання нагород його підлеглим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
"Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність", - сказав Кухарчук.
3-я Окрема штурмова бригада ЗСУ зараз воює на Бахмутському напрямку.
Топ коментарі
+71 Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар22.05.2023 23:13
+50 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар22.05.2023 23:27
+45 Владимир Петров 61519270
показати весь коментар22.05.2023 23:12
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Талант його як співака був досить посередній, як на мене Олег Скрипка набагато достойніше. Але ж знову на колір і смак у кожного своє.
Не називав Україну повією , не закликав бити мітингуючих
Навіть не ескортниця , що топила за КримНАШ
Тому якби тільки Кузьма , то на цей факап Зеленського я б навіть закрив очі
Але нажаль там далеко не лише його нагородили
Як би це не звучало іронічно він - найбільш гідний з негідних.
Остання редакція31.12.2022р. м Запоріжжя.М.Т.
І хто ж цю ку@ ву випустив із Украіни ?😠
Слава Воїнам України!
краіни 😡
- Після Перемоги диктатура плутократії, яка тотально на всіх рівнях тримається на корумпованому керівництві так званих "правоохоронних органів" почне дискредитацію таких бойових офіцерів як Кухарчук шляхом фабрикування шитих білими нитками кримінальних справ, а армія ботів на різних сайтах навіть не очікуючи закінчення війни вже дискредитують і самого Кухарчука і подібних йому.
Кадровики на відповідних рівнях ( бригада-корпус-ОК….) починають совкові ігрища по ментовські, хто дасть бабла тиловому щуру у пагонах тому і нагорода???
То подання «нетакоформлено» то «загубилися десь документи»), то усе повторює події з наданням Захисникам посвідчення УБД!!! Знову гниди завелися, як паразити??
Чому ми не в НАТІ ???
А ЛИСИЙ ЩО, ТАК І БУДЕ ЯК ЛОХ ХОДИТИ З ОДНИМ ОРДЕНКОМ?
Де військова поліця? Військова прокуратура ?
Такоі ганьби діючий влади та й того мандрівника боневтіка неможна навіть уявити. А заплившим від ожиріння його друганам треба віддати свої нагороди хлопцям справжнім героям - там кожний заслуговує
Карати невинних і наророджувати негідників. (С)
Далі буде ще "краще".
Отака боротьба з баригами. війна і ганьба.