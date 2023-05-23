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Парламентська Асамблея НАТО закликала прискорити надання Україні винищувачів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,україна,єс

Парламентська асамблея НАТО закликала лідерів Альянсу прискорити поставки Україні винищувачів та іншої військової техніки, необхідної для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Війна Росії має на меті зруйнувати демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу", - йдеться в ухваленій ПА НАТО декларації. Депутати також закликали саміт країн НАТО у Вільнюсі підтвердити, що "законне місце країни в НАТО і що Україна стане членом Альянсу".

Відповідно, уряди та парламенти Альянсу повинні "узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" та підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО".

Декларація, представлена польським законодавцем і віце-президентом ПА НАТО Міхалом Щербою, була ухвалена одноголосно. Також дептати у декларації закликали уряди та парламенти країн Альянсу визнати російську групу найманців Вагнера "злочинною та терористичною організацією".

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ПА НАТО визнала, що "російська держава за нинішнього режиму є терористичною" і закликала лідерів НАТО "розширити масштабні, руйнівні та стійкі санкції стільки, скільки буде потрібно, поки Росія не виведе всі свої війська з усієї території України".

Крім того, ПА НАТО висловила рішучість притягнути російський режим і "його співагресорів у білоруському режимі" до відповідальності за злочин агресії, військові злочини, злочини проти людяності та можливі акти геноциду, вчинені в Україні.

Також у декларації засуджується підтримка Іраном війни Росії та зазначається, що надання Китаєм летальної допомоги Росії буде історичною помилкою, яка матиме глибокі наслідки.

Автор: Володимир Янченко
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Необхідно лише офіційно передати літаки F-16. Якщо їх буде достатньо, то ескадрильї винищувачів здобудуть перемогу в повітряному бою з російською авіацією. Українці матимуть перевагу в повітрі над районом проведення операції. Саме перевага в повітрі є запорукою успіху наземної операції. Літаки гарантуватимуть безпеку військ, що воюють на землі, захистять їх від російських авіаударів.
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23.05.2023 01:17 Відповісти
Згідно з довідником ВПС світу Flight Global, цього року у всьому світі активовано майже 2 200 F-16, що робить його єдиним найпопулярнішим бойовим літаком по всій планеті з 15% світового флоту.
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23.05.2023 01:29 Відповісти
Знову МіG-29 будуть шукати
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23.05.2023 06:19 Відповісти
А где вы раньше были?!?!?!?!
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23.05.2023 12:16 Відповісти
"Декларація, представлена польським законодавцем і віце-президентом ПА НАТО Міхалом Щербою, була ухвалена одноголосно"(с) - і що, мад'яри також проголосувати "за"?
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23.05.2023 15:23 Відповісти
 
 