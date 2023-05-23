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Росіяни в районі Бахмуту опинилися в небезпечному становищі, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Російські збройні формування, взявши Бахмут, опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відвертає увагу від того хиткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті та навколо нього Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі, особливо тому, що їхній наступ у цьому районі, найімовірніше, видихнув, а це дає українській армії можливість для нових контратак на вже ослаблені фланги біля Бахмута", - йдеться у звіті.

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, представляє й оголошене засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним виведення його частин з Бахмута в тил протягом декількох днів.

Міністерству оборони Росії в разі відходу "вагнерівців" можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими й екіпірованими звичайними частинами - такими самими, які щойно, у травні, відступали на флангах на північ і південь від міста.

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"При цьому в російському інформаційному просторі ця небезпека здебільшого ігнорується", - пише ISW.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+23
Іноді виникає почуття, що в ISW Арестович підпрацьовує....
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23.05.2023 07:13
+19
Ну так покажите пример героического выбивания, в противном случае - надо меньше киздеть.
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23.05.2023 07:15
+18
Насколько я помню, такие же мысли звучали отовсюду после того, как ЗСУ отошли из Северодонецка в Лисичанск. Там было и "оперативное полуокружение", и "господствующие высоты"... И где теперь Лисичанск?
Вывод- надо меньше киздеть, а больше заниматься выбиванием врага из тех районов, где его позиции явно слабее. Это Херсонская, Запорожская и Луганская область (с частью Харьковской, кстати).
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23.05.2023 07:10
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Так,фланги-то ключева річ,хто їх контролює-той і виграє війни.
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23.05.2023 07:09 Відповісти
Насколько я помню, такие же мысли звучали отовсюду после того, как ЗСУ отошли из Северодонецка в Лисичанск. Там было и "оперативное полуокружение", и "господствующие высоты"... И где теперь Лисичанск?
Вывод- надо меньше киздеть, а больше заниматься выбиванием врага из тех районов, где его позиции явно слабее. Это Херсонская, Запорожская и Луганская область (с частью Харьковской, кстати).
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23.05.2023 07:10 Відповісти
Ну так покажите пример героического выбивания, в противном случае - надо меньше киздеть.
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23.05.2023 07:15 Відповісти
Т.е. вы лично уже выбиваете своим киздежом с дивана?
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23.05.2023 07:28 Відповісти
Разве я комментировал новость? "Если не можешь изменить ситуацию - измени своё отношение к ней".
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23.05.2023 08:19 Відповісти
Не комментировал, но вставил свои 5 копеек не по делу, что гораздо хуже.
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23.05.2023 08:41 Відповісти
Не хуже, чем твои дилетантские рассуждения откуда кого и как нужно выбивать. Северодонецк и Лисичанск это два прилегающих друг к другу города, тупой и нерелевантный пример - ЗСУ не отступают к Часову Яру, а продолжают бои в Бахмуте и около него.
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23.05.2023 11:19 Відповісти
Я так понял, что тебя в Генштабе уже заждались? Киздуй, но не туда, а вслед за сруським военным кораблём. Я догадываюсь как ЗСУ освободит Херсонщину и Запорожскую область, но докладывать об этом дегенератам не собираюсь.
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23.05.2023 13:18 Відповісти
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23.05.2023 07:30 Відповісти
ZoV KobZona: *кіздить, як кацап*

ZoV KobZona: "Вывод - надо меньше киздеть".
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23.05.2023 12:30 Відповісти
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23.05.2023 13:20 Відповісти
Де ви побачили слабші позиції в Запорізькій області? У них там ледве не 5 ліній оборони з усіма видами фортифікацій. Зараз на Бахмуті у кацапів справді найслабші позиції через м'ясорубку в якій їх успішно перемелювали взимку
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23.05.2023 08:04 Відповісти
Вам скоро Залужный покажет где именно.
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23.05.2023 08:12 Відповісти
Чому на Бахмуті, чому не в, біля,
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23.05.2023 08:39 Відповісти
Если идёт речь об административно территориальной единице, то "В" ( в городе Бахмут, в Бахмуте), если о местности то "НП" ( Бахмут с пригородами, на Бахмуте).
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23.05.2023 09:13 Відповісти
* "НА"
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23.05.2023 09:14 Відповісти
Не вірно. Не може бути аж ніяк на Бахмуті з любої точки зору.
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23.05.2023 10:45 Відповісти
На Запоріжжі може бути? На Кримі може бути?
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23.05.2023 22:31 Відповісти
Якщо маєте область, то так. На Черкащині, але в Черкаській області як наприклад і ніколи на Кримі, а в Криму України. Учіть українську,бо читаючи новини, зводиться.
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24.05.2023 08:02 Відповісти
Вы заблуждаетесь, Валентина, если мы говорим об административно территориальной единице Крым, то в Крыму, а если о местности полуостров Крым, то я поехал на Крым.
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24.05.2023 08:11 Відповісти
Я говорю про правопис України, ви що хочете те пишіть, мені до вас діла не має. Я поїхав в Крим, до Криму, на півострів Крим, . Більше не турбувати, з такими списуватися .....
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24.05.2023 08:17 Відповісти
Шановна Валентино, до того, як комусь пропонувати вивчати український правопис, було б непогано самому його вивчити.

Прикметник "НА" в живають з іменниками що позначають назви районів, островів, частин країн.

Тобто на Бахмут, якщо ми кажемо по Бахмутський район, та на Крим, якщо ми кажемо про острів.

Бувайте здорові.
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24.05.2023 08:42 Відповісти
Бред набояренной кобылы. Пригороды под Бахмутом, город в Бахмуте.
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23.05.2023 11:22 Відповісти
Тебя, псина, кто то спрашивал?
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23.05.2023 22:32 Відповісти
Це помилкова калька з "на Бахмутському напрямку".
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23.05.2023 11:23 Відповісти
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24.05.2023 11:04 Відповісти
І відійшли з Лисичанська лише тому, що була загроза оточення. Біля Бахмуту такої загрози немає
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23.05.2023 08:06 Відповісти
"Вывод- надо меньше киздеть, а больше заниматься выбиванием врага из тех районов, где его позиции явно слабее. Это Херсонская, Запорожская и Луганская область (с частью Харьковской, кстати)."
- Навіщо ці поради космічного масштабу? Якщо ви навіть працюєте в генштабі, то працюйте мовчки,
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23.05.2023 09:26 Відповісти
Я уже написал, что дегенератам ничего докладывать не собираюсь.
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23.05.2023 13:29 Відповісти
Ти на себе в зеркало давно дивився?... Подивись!
Саме там ти побачиш первинну форму (архетип) виродження, яке характеризується зниженням рівня інтелектуальних здібностей, зниженням рівня моральності та духовного здоров'я деградуючої соціальної групи людей.
А яких дітей народжує ця популяція!... Якби хтось взяв та й зняв фільм у спеціалізованій до їх "потреб" школі... І в кожного учня тато й мама з "вершків" ********* українського суспільства... Вони все знають, вони все можуть, вони вершина харчового ланцюга...
А нормальних дітей народити вже не можуть!
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23.05.2023 15:19 Відповісти
Боже, где ты нахватался такой ху#ни? Ты почитай, что ты несёшь в ответ на обсуждение темы войны? Тебя видать как вчера бурячиной накачали, так ты до сих пор в себя прийти не можешь.
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23.05.2023 16:19 Відповісти
Те, що ти пишеш про своїх опонентів ти називаєш "обсуждение темы войны"? Нестача знань та вмінь й бажання зберегти уявний, від завищеної самооцінки, свій авторитет змушує тебе "з'їзжати" з обговорюваної теми й намагатися принизити опонента. Але принижуєш ти, в решті, себе. Оскільки виставляєш себе в якості підлітка, соціально не сформованої особистості.
А тепер, почитай нашу переписку та подумай: чиї слова звучать переконливіше для аудиторії?
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23.05.2023 17:12 Відповісти
Ты здесь воняешь не по теме. Начал ты с того, что я "працюю в генштабі".
Это у тебя "обсуждение темы войны"? Ты как собака дурная бежишь за великом и пытаешься укусить за штанину, из чего я сделал единственно возможный выбор- ты просто дегенерат. Поэтому ПНХ отсюда.
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23.05.2023 17:39 Відповісти
А вот это точно про твои бредни написано. Если ты идиот, не пытайся казаться шибко умным, тебе это не идёт.
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23.05.2023 16:29 Відповісти
Іноді виникає почуття, що в ISW Арестович підпрацьовує....
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23.05.2023 07:13 Відповісти
Тільки хотів написати
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23.05.2023 07:14 Відповісти
на Дугіна і його ідею
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23.05.2023 08:22 Відповісти
Ні, він відпочиває, не до війни, Ізраїль, пляж, сонце
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23.05.2023 08:38 Відповісти
О, боти Арестовіча підтягнулись, почали його піднімати на один рівень із американськими Think Tanks 🤣
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23.05.2023 12:31 Відповісти
100 000 вагінерів здохло під Бахмутом. путін не тільки геостратех, а ще й палкаводєц талантлівий
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23.05.2023 07:14 Відповісти
100000 це всі в купу, тобто ранені санітарні ітд
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23.05.2023 08:42 Відповісти
Зайшли в оточення і святкують перемогу 😆
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23.05.2023 07:14 Відповісти
Ну - Геббельс теж німцям розказував як "німецькі танкісти напувають своїх залізних коней водою з Волги!" А потім був Сталінград!!!
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23.05.2023 07:34 Відповісти
А до чого тут "совкова пропаганда" ? Я проводжу аналогію з воєнною операцією 1942-43-го років по знищенню агресора
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23.05.2023 07:42 Відповісти
Не "викручуйся" Я сказав про "військову операцію на Волзі у 1943-му", а не про "політичну обстановку на території Східної Європи першої половини ХХ століття" Чи ти у нас "пседовдопатріот України" з "Лахти" і таким чином пробуєш дезавуювать моє порівняння одного з варіантів майбутнього розгрому твоїх "саатечественникав" з розгромом німців під Сталінградом? Не подобається "знак рівності", який я поставив між нацистами та "рашистами"? Так тоді так прямо і скажи!
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23.05.2023 07:59 Відповісти
Жирік прагнув помити кирзовий чобіт на пляжі в Мумбаї
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23.05.2023 08:24 Відповісти
жирік тепер цілий в смолі миється
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23.05.2023 08:43 Відповісти
там до оточення, як до Місяця пішки.
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23.05.2023 09:18 Відповісти
Ну це тобі далеко з Закарпаття, а 3-я штурмова бригада вже набагато ближче до оточення Бахмуту, ніж ти.
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23.05.2023 12:42 Відповісти
це тобі, язиком з дивану, дуже близько. і не важливо, де той диван, на Закарпаті, чи у прикордонні з паРашею, як у мене.
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23.05.2023 12:51 Відповісти
Для чооо це в онлайн режимі писати?Це допоможе кому?
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23.05.2023 07:15 Відповісти
Люди знайшли собі роботу - писати всяку фігню. Зайдіть на сайт того isw. Там головне - "підтримати проект", дай донат. Намагаються заробити. І це все.
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23.05.2023 07:29 Відповісти
Це явище називається think tanks:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Think_tank
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23.05.2023 12:34 Відповісти
Таку віиськову таємницю злили а ми б іх теплими взяли .
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23.05.2023 07:50 Відповісти
Дивно, але АЗС , остання на виході з Бахмут так і стоїть під українським прапором, без локації "перемоги "орків. А відносно нових шойговців, то 22 овечий в полоні, решта від своєї ж арти скопитилися. Первомайське
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23.05.2023 08:01 Відповісти
"...їхній наступ у цьому районі, найімовірніше, видихнув..."©

Видихнув?

Чому на цьому сайті закордонні новини спочатку перекладають на кацапську мову,
і лише потім з кацапської на українську?
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23.05.2023 08:20 Відповісти
бо на ЦН немає жодного україномовного журналіста/редактора.
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23.05.2023 10:56 Відповісти
За зауваження про мову окупанта на цьому сайті часто блокують.
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23.05.2023 13:37 Відповісти
за цей рік війни ISW показав себе як абсолютно нікчемного експерта у військових питаннях. їм казки писати, а не війну досліджувати.
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23.05.2023 09:16 Відповісти
Кому ж повірити? 🤔

1) ISW, який каже, що росіяне у небезпеці у Бахмуті, бо їх прям зараз там ЗСУ продовжують масово випаровувати і брати в полон пачками.

2) Пацапу, який намагається зробити вигляд, що в Бахмуті більше не йдуть бої, росіян нових на заміну перемолотим не шлють і що взагалі у Бахмуті стало тепер безпечно для рашистських військ.

Який жеж складний вибір...
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23.05.2023 12:40 Відповісти
Усе це повна маячня.
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23.05.2023 09:30 Відповісти
Звійсно ми тобі віримо, росіяне жеж в повній безпеці зараз у захопленому Бахмуті і ніхто їх прям зараз не випаровує там і не бере по 22 штуки у полон за раз🤡🤡🤡
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23.05.2023 12:35 Відповісти
Рязанцу

Молодой уроженец Рязани,

Ты оставил дом в Путиностане

(Соловьи там не так, что ль, поют?)

И с винтовкой пошел на Бахмут.

.

Я, свинцом угощая «скитальца»,

Не мечтал по Кремлю прогуляться.

И меня не манили, не звали

Опустевшие села Рязани.

Не нужны мне Тува и мордвины -

Мне хватает моей Украины.

.

Ты орал: "Здесь от края до края

Все мое", местной Воли не зная.

Здесь все песни, герои, былины -

Всë преданья моей Украины.

Ты пришел оккупантом, фашистом.

Мародерил - нарвался на выстрел.

.

Здешний хлеб, что колосьями манит,

Не твоими был сеян руками.

Наши предки казачьей породы

Здесь в степи возводили заводы.

Ты пришел на трудах жить чужих…

Знаешь, сколько в земле здесь таких?

.

Попросил бы - я б дал тебе хлеба,

Но принес ты грабеж и пожар,

Средь руин похоронную требу

И рязанское синее небо,

Застекленное в алчных глазах.
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23.05.2023 11:54 Відповісти
Може пора вже ЗСУ переходити до позицiйноi оборони,якщо мобiльна не дає результатiв в частинi оборони нп.?.Бахмут тому приклад..
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23.05.2023 14:19 Відповісти
время на стороне Украины. Главное не спешить. Это основное правило эндшпиля. Без эмоций
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23.05.2023 21:50 Відповісти
время против Украины
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24.05.2023 01:06 Відповісти
Без ф16 никак. А они не раньше августа приедут. Ещё около 100 леопардов обещали, дальнобойные ракеты. Главный ресурс люди. Этой зимой опять будут мёрзнуть? Долго раскачиваются с помощью, потому что коррупция в Украине. С головы до ног. Солдат бундесвера так сказал, воевавший в Украине. Почему Украина до сих пор качает рос. Газ и нефть
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24.05.2023 04:27 Відповісти
 
 