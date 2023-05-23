Росіяни в районі Бахмуту опинилися в небезпечному становищі, - ISW
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Російські збройні формування, взявши Бахмут, опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу.
Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відвертає увагу від того хиткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті та навколо нього Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі, особливо тому, що їхній наступ у цьому районі, найімовірніше, видихнув, а це дає українській армії можливість для нових контратак на вже ослаблені фланги біля Бахмута", - йдеться у звіті.
Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, представляє й оголошене засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним виведення його частин з Бахмута в тил протягом декількох днів.
Міністерству оборони Росії в разі відходу "вагнерівців" можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими й екіпірованими звичайними частинами - такими самими, які щойно, у травні, відступали на флангах на північ і південь від міста.
"При цьому в російському інформаційному просторі ця небезпека здебільшого ігнорується", - пише ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Вывод- надо меньше киздеть, а больше заниматься выбиванием врага из тех районов, где его позиции явно слабее. Это Херсонская, Запорожская и Луганская область (с частью Харьковской, кстати).
ZoV KobZona: "Вывод - надо меньше киздеть".
Прикметник "НА" в живають з іменниками що позначають назви районів, островів, частин країн.
Тобто на Бахмут, якщо ми кажемо по Бахмутський район, та на Крим, якщо ми кажемо про острів.
Бувайте здорові.
- Навіщо ці поради космічного масштабу? Якщо ви навіть працюєте в генштабі, то працюйте мовчки,
Саме там ти побачиш первинну форму (архетип) виродження, яке характеризується зниженням рівня інтелектуальних здібностей, зниженням рівня моральності та духовного здоров'я деградуючої соціальної групи людей.
А яких дітей народжує ця популяція!... Якби хтось взяв та й зняв фільм у спеціалізованій до їх "потреб" школі... І в кожного учня тато й мама з "вершків" ********* українського суспільства... Вони все знають, вони все можуть, вони вершина харчового ланцюга...
А нормальних дітей народити вже не можуть!
А тепер, почитай нашу переписку та подумай: чиї слова звучать переконливіше для аудиторії?
Это у тебя "обсуждение темы войны"? Ты как собака дурная бежишь за великом и пытаешься укусить за штанину, из чего я сделал единственно возможный выбор- ты просто дегенерат. Поэтому ПНХ отсюда.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Think_tank
Видихнув?
Чому на цьому сайті закордонні новини спочатку перекладають на кацапську мову,
і лише потім з кацапської на українську?
1) ISW, який каже, що росіяне у небезпеці у Бахмуті, бо їх прям зараз там ЗСУ продовжують масово випаровувати і брати в полон пачками.
2) Пацапу, який намагається зробити вигляд, що в Бахмуті більше не йдуть бої, росіян нових на заміну перемолотим не шлють і що взагалі у Бахмуті стало тепер безпечно для рашистських військ.
Який жеж складний вибір...
Молодой уроженец Рязани,
Ты оставил дом в Путиностане
(Соловьи там не так, что ль, поют?)
И с винтовкой пошел на Бахмут.
.
Я, свинцом угощая «скитальца»,
Не мечтал по Кремлю прогуляться.
И меня не манили, не звали
Опустевшие села Рязани.
Не нужны мне Тува и мордвины -
Мне хватает моей Украины.
.
Ты орал: "Здесь от края до края
Все мое", местной Воли не зная.
Здесь все песни, герои, былины -
Всë преданья моей Украины.
Ты пришел оккупантом, фашистом.
Мародерил - нарвался на выстрел.
.
Здешний хлеб, что колосьями манит,
Не твоими был сеян руками.
Наши предки казачьей породы
Здесь в степи возводили заводы.
Ты пришел на трудах жить чужих…
Знаешь, сколько в земле здесь таких?
.
Попросил бы - я б дал тебе хлеба,
Но принес ты грабеж и пожар,
Средь руин похоронную требу
И рязанское синее небо,
Застекленное в алчных глазах.