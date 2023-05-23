Росіяни в районі Бахмуту опинилися в небезпечному становищі, - ISW

Російські збройні формування, взявши Бахмут, опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відвертає увагу від того хиткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті та навколо нього Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі, особливо тому, що їхній наступ у цьому районі, найімовірніше, видихнув, а це дає українській армії можливість для нових контратак на вже ослаблені фланги біля Бахмута", - йдеться у звіті.

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, представляє й оголошене засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним виведення його частин з Бахмута в тил протягом декількох днів.

Міністерству оборони Росії в разі відходу "вагнерівців" можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими й екіпірованими звичайними частинами - такими самими, які щойно, у травні, відступали на флангах на північ і південь від міста.

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"При цьому в російському інформаційному просторі ця небезпека здебільшого ігнорується", - пише ISW.