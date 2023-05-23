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Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по позиціях ворога

зсу,авіація

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління,

3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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Автор: 

авіація (4119) Генштаб ЗС (6558) ЗСУ (7538)


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Гарно пункт пропуска кацапський "Грайворон" накрили, дякую
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23.05.2023 07:27 Відповісти
 
 