Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по позиціях ворога
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління,
3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.
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Serhei Popov #566934
показати весь коментар23.05.2023 07:27 Відповісти Мені подобається 0
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