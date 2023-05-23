Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Членство в НАТО наразі не розглядається, але США та європейські союзники можуть надати Києву гарантії щодо зброї та передових технологій
Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
"В угоді про безпеку України на зразок ізраїльського зразка буде надано пріоритет передачам зброї та передовим технологіям", - зазначив польський президент.
За словами західних посадовців, які беруть участь в перемовинах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не дозволить втягнути Альянс у війну з Росією.
"Дискусії з цього приводу тривають прямо зараз", - сказав Дуда.
Він додав, що президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому 2023 року, також обговорював концепцію ізраїльської моделі. Ця модель базується на Київському безпековому договорі та набирає популярності серед західних союзників. Як очікується, її обговорюватимуть лідери країн НАТО на саміті альянсу в липні, у столиці Литви.
Будь ласка, зачекайте...
Очередное наимпалово....
Підпрацьовуєш на фермі Подоляка ?
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у
зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. (с)
Скільки цікаво олігархатура кремля підкинула політикуму Європи
через різні фонди грошенят