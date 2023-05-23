УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16417 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
9 981 72
безпека (663) НАТО (5167) Дуда (627)

Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,саміт

Членство в НАТО наразі не розглядається, але США та європейські союзники можуть надати Києву гарантії щодо зброї та передових технологій

Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"В угоді про безпеку України на зразок ізраїльського зразка буде надано пріоритет передачам зброї та передовим технологіям", - зазначив польський президент.

За словами західних посадовців, які беруть участь в перемовинах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не дозволить втягнути Альянс у війну з Росією.

"Дискусії з цього приводу тривають прямо зараз", - сказав Дуда.

Він додав, що президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому 2023 року, також обговорював концепцію ізраїльської моделі. Ця модель базується на Київському безпековому договорі та набирає популярності серед західних союзників. Як очікується, її обговорюватимуть лідери країн НАТО на саміті альянсу в липні, у столиці Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Метою Польщі має бути забезпечення вступу України до ЄС та НАТО, - Дуда

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
лучше тогда ничего не давайте, а после войны полноценное членство. все это шахер-махер тупой, завтра поменяются правительства и скажут а мы ничего не подписывали и ничем не обязаны. будапештский меморандум -2.
показати весь коментар
23.05.2023 07:44
+22
в 2123 році
показати весь коментар
23.05.2023 07:46
+21
Вже один раз "гарантували."
показати весь коментар
23.05.2023 07:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО". Вот что главное.
показати весь коментар
23.05.2023 07:44 Відповісти
в 2123 році
показати весь коментар
23.05.2023 07:46 Відповісти
Если и будете так голосовать- то и в 2223-м.
показати весь коментар
23.05.2023 07:56 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2023 07:58 Відповісти
з зеленими запроданцями-колобаронтими, "героямибоневтіками" керовоними однією, немитою, бородатою, вушивою, олігархічною бабусею нас точно в НАТО не візмуть !!! зе проводив 2.5 роки (з літа 2019 по кінеть лютого 2022 року) доволі успішну, в т.ч. економічну політику правда на користь паРаші та місцевих олігархів на кштал бені к., ахметки і тд.тп. та при цьому безбожно крав на "великому будівництві" !!! а ще ліквідував усі реформи 2014-2019 рр. в ЗСУ, перетвривши їх на щось подібне до кацапської окупаційної "са", похирив ракетну програму, не закупив жодного знаряду для САУ ...









показати весь коментар
23.05.2023 08:28 Відповісти
лучше тогда ничего не давайте, а после войны полноценное членство. все это шахер-махер тупой, завтра поменяются правительства и скажут а мы ничего не подписывали и ничем не обязаны. будапештский меморандум -2.
показати весь коментар
23.05.2023 07:44 Відповісти
Только хотел написать то же самое, но постаалю просто жирынй "лайк"
Очередное наимпалово....
показати весь коментар
23.05.2023 12:47 Відповісти
І як вони захистять Україну?
показати весь коментар
23.05.2023 07:46 Відповісти
так само, як будапештські меморандуми
показати весь коментар
23.05.2023 08:07 Відповісти
Вже один раз "гарантували."
показати весь коментар
23.05.2023 07:47 Відповісти
А що, саміт вже перенесли в Будапешт?
показати весь коментар
23.05.2023 07:49 Відповісти
Закидають нас зброєю - ну хоч так .
показати весь коментар
23.05.2023 07:52 Відповісти
Коли збагнуть про зраду, то перестануть зброю давати.
показати весь коментар
23.05.2023 08:00 Відповісти
Вони просто йдуть на поводу у Зелі, щоб він від них відстав.
показати весь коментар
23.05.2023 07:55 Відповісти
З часом все можна буде переграти, як з танками, петріотами, ось з літаками прогрес вже є.
показати весь коментар
23.05.2023 07:57 Відповісти
Єдині дієві гарантії - участь військ США, як у Японії і Тайваню. Навіть якщо усі країни НАТО поки не згодні. Інакше - вічний воєнний стан і мобілізація "до останнього українця"
показати весь коментар
23.05.2023 07:59 Відповісти
Будапештські угоди усі підписували-підписували. Гарантували-гарантували. І шо? То все лише розмови. Правильно вуйко Петро сказав.
показати весь коментар
23.05.2023 08:05 Відповісти
Нам би до липня продержатись і до жовтня простояти .
показати весь коментар
23.05.2023 08:11 Відповісти
Зброя це нормально, але де втілювати передові технології.....А в Будапешті також зброю гарантували чи тільки занепокоєння
показати весь коментар
23.05.2023 08:12 Відповісти
ті "гарантії"...називається -НА і від**біться
показати весь коментар
23.05.2023 08:12 Відповісти
ті гарантії хєрня...от гляньте Польща під парасолькою НАТО ,там і робота нормальна і інвестиції вкладуються,тому що знають що безпечно..і відповідно ріст життя населення,як економічно так і демографічно...бо є захист від війн і військових конфліктів..
показати весь коментар
23.05.2023 08:16 Відповісти
Нє ну Ізраіль і без НАТО непогано себе чухає - ну в нас цеи варіант не проконає .
показати весь коментар
23.05.2023 08:22 Відповісти
Ізраїль позаблоковий союзник США. Зеля від цього відмовился, бо дуже злякався за долю Бені.
показати весь коментар
23.05.2023 08:27 Відповісти
Ізраїль? той що ще з часів Голди Меер воює? Коли у них було безпечно?чого ж вони стіну аж возвели.
показати весь коментар
23.05.2023 08:27 Відповісти
Воює . Но це високорозвинута краіна -- інвестиціі технологіі медицина - все в них на рівні -- США іх прикриває .
показати весь коментар
23.05.2023 08:34 Відповісти
Але ж воює-це головне.постійні обстріли ракетами і шахедами ...а тепер на Польщу гляньте,чи на малюсінькі Балтійські країни,щоб було ,як вони б не були в НАТО....їх точно б рашка захопила за три дні..і зробила коридор до Балтійського моря та Кенігзбергу... Нам пропонують,гарантії..добре ми згодимся...і що? в рашці прийде знову якесь йонуте чмо--і знову війна..і вже нема тих гарантій,бо прийдуть нові люди в Европі,пройде час ,забудуться всі невзгоди, і так само ,як зараз будуть роздуплятись давати танки чи не давати.
показати весь коментар
23.05.2023 08:44 Відповісти
ми згодимся на одне, а потім скажуть ,а може вам і не треба таких гарантій..може вам менші треба гарантії..ми вам просто дамо гроші ,а ви самі розбирайтесь, а ми просто посидимо подивимось зза паркану .
показати весь коментар
23.05.2023 08:47 Відповісти
Ніяких гарантій. Тільки НАТО, крапка.
показати весь коментар
23.05.2023 08:21 Відповісти
НАТО - це військово - політичний союз. У нас і в військовому плані не все Ок, а стосовно політичної ситуації в країні, верховенства права чи боротьби з корупцією - повний гаплик. Яке, в біса, НАТО?
показати весь коментар
23.05.2023 13:23 Відповісти
а що там по ліпці пельменів?
показати весь коментар
23.05.2023 21:26 Відповісти
які гарантії коли ви наклали в штани коли кацапські ракети впали на території Польші??? і тихенько замяли справу
показати весь коментар
23.05.2023 08:22 Відповісти
Нам не потрібен ще один Будапештський меморандум.
показати весь коментар
23.05.2023 08:28 Відповісти
Усім зрадойобам,доповім,це допоможе штатам навіть у випадку (не дай Бог) обрання Трампа,зобов'зання надалі війсково та фінансово підтримувати Україну...це чудова новина як на перехідний період до членства в НАТО,невже хтось з вас думає що під час війни нас приймуть до альянсу?)
показати весь коментар
23.05.2023 08:33 Відповісти
Наївний ти потс
Підпрацьовуєш на фермі Подоляка ?
показати весь коментар
23.05.2023 10:36 Відповісти
якщо не НАТО, то тільки ядерна зброя
показати весь коментар
23.05.2023 08:38 Відповісти
У природі не існує ніяких "Ізраїльських гарантій". У США та Ізраїлю є декілька угод про постачання озброєння. Які виконувались протягом останніх 40 років. І все. Ніякіх зобовязань перед Ізраїлем у США немає, щоб його захищати своєю армією. То розмову про "гарантії для України на зразок Ізраїльських" це просто пшик, націлений відволікти увагу від простого факту, що НАТО нам не світить.
показати весь коментар
23.05.2023 08:45 Відповісти
Підписуватимуть в Будапешті?
показати весь коментар
23.05.2023 08:47 Відповісти
Чому така кількість дописів в режимі - "все і зразу"? Згадайте, такі ж гарантії безпеки надавались навіть Фінляндії та Швеції на період перед вступом в НАТО. Фінляндія вже член НАТО, а Швецію гальмує не Туреччина, а Ердоган-диктатор. Таке рішення це добрий сигнал для України. Але якщо (Фінляндія та Швеція) для Фінляндії час від подачі заявки на членство в НАТО та його отримання склало менше року, то для Швеції він ще триває. Але і Фінляндія і Швеція по всіх параметрах НАТО були вже давно готові до цього. А в нас? Український термін від подачі заявки та вступ до НАТО буде залежати не лише від успіхів та ПЕРЕМОГИ наших славних ЗСУ, але від багатьох-багатьох законодавчих рішень, судових реформ, свободи слова та ще багато інших соціально-політико-економічних рішень. Але в цих питаннях ЗЕ-влада - ні кує, ні меле. Вона так "хоче" до НАТО та ЄС як голий до босої, вона то й не проти вступу, але хай це вступ буде в стилі хайпу "Стадіон, так стадіон"...
показати весь коментар
23.05.2023 08:59 Відповісти
Добрий сигнал ?
показати весь коментар
23.05.2023 11:36 Відповісти
Добрий сигнал? ВСЯ доброта ВСІХ сигналів від Єрмака була продемонстрована в справі "Вагнергейт"!!!.
показати весь коментар
23.05.2023 14:14 Відповісти
Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні - знайшли нарешті лукаво-блудливу форму обману типу протокол в Будапешті - Будапештський меморандум



Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у

зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. (с)
показати весь коментар
23.05.2023 09:00 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2023 09:06 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2023 11:06 Відповісти
Таки да! І це правда!!!
показати весь коментар
23.05.2023 14:15 Відповісти
Именно за это его и убили в июне 2019-го. Светлая память Дмитрию.
показати весь коментар
23.05.2023 21:10 Відповісти
Хто це?
показати весь коментар
24.05.2023 11:38 Відповісти
Тимчук.
показати весь коментар
24.05.2023 13:12 Відповісти
польська влада знову займається дешевим популізмом аби подобатися люмпену. То вони розказують, що дадуть першими Україні ф16, хоч по факту нічого без дозволу сша не дадуть, то вони розказують, що стануть хабом всього експорту укр збіжжя для африки, а по факту вони навіть не мають таких потужностей переварити такі об'єми. Так само тепер із гантіями безпеки - суцільний пісдьож.
показати весь коментар
23.05.2023 09:22 Відповісти
Чому тікі претензіі до представників крайн НАТО?Щоб вступити треба виконата певні умови і не тіки на словах.А як цеможливо виконати кили більшість населення голосує за "доброго царя" з популістичними гаслами(пенсіі,зарплати,тарифи і т.д)
показати весь коментар
23.05.2023 09:23 Відповісти
А можно ТЕКСТ "израильских гарантий"?
показати весь коментар
23.05.2023 10:25 Відповісти
У ДУПУ ВАШ НОВИЙ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ
показати весь коментар
23.05.2023 10:34 Відповісти
Надо брать все пока дают. Главное-никаких территориальных уступок Параше. Мы не в том положении чтобы у кого-то что-то требовать. Главное это убедить Европу что нельзя поощрять Путина и подобных к ведению захватнической войны-поощрять территориальными уступками
показати весь коментар
23.05.2023 11:18 Відповісти
НЕ ВИЙШЛО ЗЛИТИ КУРАЇНУ У 2022 му, БУДУТЬ ЗЛИВАТИ У 2023
показати весь коментар
23.05.2023 11:34 Відповісти
Украина станет членом НАТО только когда НАТО решится напасть и отобрать ядерное оружие у раши. Вариант призрачный, но как говорится, никогда не говори никогда.
показати весь коментар
23.05.2023 12:04 Відповісти
А на якого біса тоді оте імпотентне НАТО нам буде потрібне?
показати весь коментар
23.05.2023 12:52 Відповісти
Бо без допомоги країн НАТО ти б вже писав дописи з Португалії... що, ще неясно, що Україна існує лише завдяки фінансовій та військовій допомозі країн НАТО???
показати весь коментар
23.05.2023 13:26 Відповісти
Дійсно це так. Нам допомагає не НАТО, воно тримає проукраїнський нейтралітет, нам допомагають саме КРАЇНИ НАТО, правда не всі (Угорщина).
показати весь коментар
23.05.2023 14:20 Відповісти
Він писав-би не дописи, а доноси!
показати весь коментар
23.05.2023 16:58 Відповісти
Виглядає цікаво.
показати весь коментар
23.05.2023 14:59 Відповісти
А мад'яри не ***********?
показати весь коментар
23.05.2023 15:34 Відповісти
"А кто откажется - отключим газ!"
показати весь коментар
23.05.2023 17:00 Відповісти
Це поводиться з нами як з ідіотами! Ізраїль лише змусить гоблінів продовжувати нападати на Україну після одужання!
показати весь коментар
23.05.2023 15:36 Відповісти
Маячння якась. Як США, Німечинна, Франція будуть здійснювати практично свої гарантії безпеки не маючи спільного кордону із Україною. Це означає, що потрібно залучення Польщі, Словичини, Румунії...тобто проблема тягне за собою не тільки гарантії безпеки на словах, а проблеми практичної логістики. Це лайно взагалі не вирішує ні тактичні ні стратегічні завдання.
показати весь коментар
23.05.2023 15:38 Відповісти
ПЛАН А. д Єрмака (ФСБ) ПРАЦЮЄ, в нього навіть залучені країни ЄС
Скільки цікаво олігархатура кремля підкинула політикуму Європи
через різні фонди грошенят

показати весь коментар
23.05.2023 16:29 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2023 16:32 Відповісти
Тобто воюйте хлопи, а ми за вас кулачки будемо тримати в кишенях.
показати весь коментар
23.05.2023 17:21 Відповісти
Гарантії будуть в кіло- мегатоннах? Чи знову папірець, для підтирання сраки?
показати весь коментар
23.05.2023 20:48 Відповісти
ага, напишут очередной ******
показати весь коментар
23.05.2023 21:09 Відповісти
Ці, так звані, "безпекові угоди" неможна підписувати, бо вони, насправді, Україні геть нічого не гарантують!!! Це чергова омана, фейковий папірець, такий самий, як "будапештський меморандум". Вдала нехоче й не буде виконувати вимоги НАТО щодо реформ та знищення корупції, тому їм простіше знов пошити в дурні український народ, підсунувши йому незрозумілі "безпекові угоди" і Україна потім знов залишиться сам-на сам з москалями, так само, як ми тепер сам-на сам з москальською ордою після підписання "будапештського меморандуму", який виявився туалетним папірцем. Треба народу не дати себе здурити знов!!!
показати весь коментар
23.05.2023 21:26 Відповісти
Тільки членство в НАТО дасть Україні захист від москальської орди, аж поки московія не розвалиться. Все решта - омана та брехня від лукавого!!! В НАТО без реформ не пускають і це головна причина чому офісна влада не хоче в НАТО.
показати весь коментар
23.05.2023 21:29 Відповісти
Млять, а ТЕКСТ этих гарантий где-то посмотреть можно?
показати весь коментар
24.05.2023 13:03 Відповісти
 
 