Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні, - Дуда

Членство в НАТО наразі не розглядається, але США та європейські союзники можуть надати Києву гарантії щодо зброї та передових технологій

Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"В угоді про безпеку України на зразок ізраїльського зразка буде надано пріоритет передачам зброї та передовим технологіям", - зазначив польський президент.

За словами західних посадовців, які беруть участь в перемовинах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не дозволить втягнути Альянс у війну з Росією.

"Дискусії з цього приводу тривають прямо зараз", - сказав Дуда.

Він додав, що президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому 2023 року, також обговорював концепцію ізраїльської моделі. Ця модель базується на Київському безпековому договорі та набирає популярності серед західних союзників. Як очікується, її обговорюватимуть лідери країн НАТО на саміті альянсу в липні, у столиці Литви.

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