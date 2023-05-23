УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9072 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 882 15

Безпека всього близькосхідного регіону залежить від деокупації Криму, - Данілов

крим

Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства і вільної торгівлі в Чорному морі не може бути вирішено без повної та беззастережної деокупації Криму і статусу Севастополя як сучасної й потужної військово-морської бази України", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять з окупованого Криму все, що може бути цінним для міжнародного трибуналу, - ОК "Південь"

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14139) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Помогите ветеринару с географией. У него Крым вдаётся в Персидский залив.
показати весь коментар
23.05.2023 07:54
+3
Балабол ! Оман може постраждати від окупаціі Крима !
показати весь коментар
23.05.2023 07:53
+3
Дякую за нову та несподівану аналітику. Ще про європейську освіту повторіть месседж)
показати весь коментар
23.05.2023 07:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Балабол ! Оман може постраждати від окупаціі Крима !
показати весь коментар
23.05.2023 07:53 Відповісти
Дякую за нову та несподівану аналітику. Ще про європейську освіту повторіть месседж)
показати весь коментар
23.05.2023 07:54 Відповісти
Помогите ветеринару с географией. У него Крым вдаётся в Персидский залив.
показати весь коментар
23.05.2023 07:54 Відповісти
Данілов розкладає все по полочках -- говорящі голови .
показати весь коментар
23.05.2023 07:57 Відповісти
Щось ніц не зрозумів тієї "мощної" аналітики.
Який зв'язок Криму та близькосхідного регіону?
Ні, він, звичайно, є, але непрямий, як вплив війни в Україні на всю світову політику та економіку.
А прямого зв'язку ніякого.
На Близькому Сході є свої сили та свої гравці і з Кримом вони не пов'язані
показати весь коментар
23.05.2023 08:04 Відповісти
Це він від невеликого розуму натякає на кримську Каліфорнію чи небесний Ієрусалім.
показати весь коментар
23.05.2023 08:13 Відповісти
Земний Єрусалим в Ізраїлі, Небесний Єрусалим на Небі, Каліфорнія на Заході США, а Крим може бути тільки Кримом - перлина природи, яка зусиллями людей перетворена на гібрид смітника з військовим арсеналом
показати весь коментар
23.05.2023 08:25 Відповісти
і дом масквьі - два смьісла ... как паслєднєє прістаніщє.
показати весь коментар
23.05.2023 08:49 Відповісти
нам бы еще нормальную власть...легче было бы и всему ближневосточному региону. и нам. особенно нам.
показати весь коментар
23.05.2023 08:13 Відповісти
план деокупації криму лежить в данілова також але чиновники йому його не показали
показати весь коментар
23.05.2023 08:17 Відповісти
Війна в Україні в користь третьої сторони
показати весь коментар
23.05.2023 08:19 Відповісти
Зі східного берега Чорного моря до ближнього Сходу рукою подати.
показати весь коментар
23.05.2023 08:21 Відповісти
Покажіть зоотехніку де Близький схід, а де Крим. Бо він трохи загубився
показати весь коментар
23.05.2023 08:25 Відповісти
Телепузики з телемарафону працюють не покладаючи рук. Чи то точніше- не стуляючи пельку.
Судячи зі всього, в них страшний дефіцит на тих, хто пише їм тексти промов. Тільки членограй забезпечений текстами на 90%, інші несуть хню щоденно
показати весь коментар
23.05.2023 09:44 Відповісти
 
 