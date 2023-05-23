Безпека всього близькосхідного регіону залежить від деокупації Криму, - Данілов

Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства і вільної торгівлі в Чорному морі не може бути вирішено без повної та беззастережної деокупації Криму і статусу Севастополя як сучасної й потужної військово-морської бази України", - йдеться у дописі.

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