Безпека всього близькосхідного регіону залежить від деокупації Криму, - Данілов
Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства і вільної торгівлі в Чорному морі не може бути вирішено без повної та беззастережної деокупації Криму і статусу Севастополя як сучасної й потужної військово-морської бази України", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+5 ZoV KobZona
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+3 Владимир Сухов #378743
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+3 Евгений Дюков #562479
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Який зв'язок Криму та близькосхідного регіону?
Ні, він, звичайно, є, але непрямий, як вплив війни в Україні на всю світову політику та економіку.
А прямого зв'язку ніякого.
На Близькому Сході є свої сили та свої гравці і з Кримом вони не пов'язані
Судячи зі всього, в них страшний дефіцит на тих, хто пише їм тексти промов. Тільки членограй забезпечений текстами на 90%, інші несуть хню щоденно