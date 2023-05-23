Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади.

- Шалигинська громада: ворог здійснив 7 вибухів з міномету та 18 вибухів з артилерії.

- Великописарівська громада: з території РФ здійснено 4 вибухи з РСЗВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада оголосила про евакуацію з прикордоння Сумщини через посилення російських обстрілів

Попередньо - без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.