УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16110 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
601 1
обстріл (21411) Сумська область (2241)

Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади.

- Шалигинська громада: ворог здійснив 7 вибухів з міномету та 18 вибухів з артилерії.

- Великописарівська громада: з території РФ здійснено 4 вибухи з РСЗВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада оголосила про евакуацію з прикордоння Сумщини через посилення російських обстрілів

Попередньо - без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тут теж варто провести рейд вздовж кордону .
показати весь коментар
23.05.2023 09:26 Відповісти
 
 