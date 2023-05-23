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Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади.
- Шалигинська громада: ворог здійснив 7 вибухів з міномету та 18 вибухів з артилерії.
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено 4 вибухи з РСЗВ.
Попередньо - без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.
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Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар23.05.2023 09:26 Відповісти Мені подобається 0
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