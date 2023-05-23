Окупанти атакують Білогорівку на землі та з повітря, - ОВА
22 травня росіяни обстріляли Стельмахівку, Невське та Білогорівку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог знов зосередив свою увагу на Білогорівці. Не полишає спроб витиснути Сили оборони з цього населеного пункту. Б’є реактивною та ствольною артилерією. Атакує з повітря, влаштовує штурми піхотою. Але наші захисники вміло тримають оборону і щоденно наносять противнику ураження. Учора були чергові спроби наступальних дій. Здійснено й авіаційний удар, проте результат в росіян відсутній", - йдеться в повідомленні.
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