УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини
10 270 45

Бербок та Сійярто посварилися у Брюсселі через блокування допомоги Україні, - Politico

бербок

Глави МЗС Німеччини та Угорщини посварилися через рішення Будапешта блокувати допомогу ЄС Україні, поки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів.

Інцидент трапився в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. 

Так, Угорщина відмовляється схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, поки Київ не виключить OTP Bank зі списку "спонсорів війни". Дипломати також кажуть, що суперечка затримує нові санкції проти Росії.

Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив позицію Будапешта в понеділок під час закритої зустрічі, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відповіла йому.

Також читайте: Угорщина блокуватиме надання Україні допомоги від ЄС та нові санкції проти РФ, - Сійярто

За словами джерела, вона процитувала неуточнені повідомлення про те, що OTP Bank визнає частиною РФ окуповані українські території і надає кредитні лінії російським солдатам.

Сійярто відкинув звинувачення, пославшись на заяви самого банку, який у своїй заяві назвав звіти "некоректними" і стверджував, що керівництво банку "публічно висловлює свою підтримку Україні".

"Ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка поставила хрест на численних кроках під час війни, щоб покарати Росію та підтримати Україну. Хоча Будапешт зазвичай поступався після отримання поступок, численні затримки викликали роздратування багатьох", - пише видання.

Також читайте: Обхід санкцій проти Росії матиме наслідки, - Бербок

Автор: 

Євросоюз (13397) Сійярто Петер (354) Анналена Бербок (456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
давайте уже чтото решайте с этими ********* сраными, не будет покоя никому пока эти путинские ***** в ЕСи НАТО
показати весь коментар
23.05.2023 09:43
+26
Цікаво - що буде, коли ЄС перестане кредитувать Угорщину? На скільки часу вистачить цим придуркам життя?
показати весь коментар
23.05.2023 09:50
+22
Коли 4 роки тому був у Будапешті, гід з придиханням розповідав нам, який їхній орбан чудовий, як він береже незалежність угорщини, як він "підняв країну". Вже тоді нудило, ала здавалось, що то його приватна думка. Виявилось навпаки. Країна європутіністів.
показати весь коментар
23.05.2023 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давайте уже чтото решайте с этими ********* сраными, не будет покоя никому пока эти путинские ***** в ЕСи НАТО
показати весь коментар
23.05.2023 09:43 Відповісти
может Украине провести СВО в Венгрии???? Европа и НАТО сделают вид что это ГРАЖДАНСКИЙ КОНФЛИКТ ПОВСТАНЦЫ ЗАКАРПАТЬЯ МАДЬЯРЫ С ВЕНГРАМИ поцапались... узнал кстати.. что у венгров своя католическая церква есть так вот в Словакии всем в городе Кошице не советуют туристам даже близко подходлить к венгерскому костелу ибо невменяемые цыганские католики могут и ногами побить...А на католиков венгров как на дикарей смотрит даже Ватикан...
показати весь коментар
23.05.2023 09:55 Відповісти
ця ідея смердить кацапізмом головного мозку
показати весь коментар
23.05.2023 09:59 Відповісти
це випадково не сюжет серіалу слуга народу?
показати весь коментар
23.05.2023 10:02 Відповісти
Davno zametil ievo kacapnost , on ili hahol , ili ruski zaslanchik .....no nikak ni ukrainec 🤔
показати весь коментар
23.05.2023 10:14 Відповісти
да чувствую так и будет
показати весь коментар
23.05.2023 10:35 Відповісти
считаю что никакой разницы нет между Россией и ее союзниками Венгрия Персия Иран... и они обязаны нести политическую военную экономическую и правовую ответственность... венграм пора проводить то что проводят в РФ Белгородская область... кто сказал что в Венгрии нет адекватных венгров... которым коуны Путина Орбан и Сиятро не ******* за 24 лет правления мозг.. власть в Венгрии надо менять пусть даже через расстрелы или повесить на фонарном столбе это пусть решают сами венгры в какой с пособ военный революционный выборный... кто сказал что СВО будут проводить украинцы-- а не венгры Закарпатья которым мытарства и прогибыв стороны Москвы власти Венгрии заколебали мозги??!!!
показати весь коментар
23.05.2023 10:46 Відповісти
Місце ******** - біля парашії. В ЄС мадярським фашистам немає чого робити.
показати весь коментар
23.05.2023 09:44 Відповісти
а могла б пані Анналена і в ніс зацідити тому вилупку
показати весь коментар
23.05.2023 09:46 Відповісти
по яйцях ,що не могла копнути
показати весь коментар
23.05.2023 09:46 Відповісти
Коли 4 роки тому був у Будапешті, гід з придиханням розповідав нам, який їхній орбан чудовий, як він береже незалежність угорщини, як він "підняв країну". Вже тоді нудило, ала здавалось, що то його приватна думка. Виявилось навпаки. Країна європутіністів.
показати весь коментар
23.05.2023 09:46 Відповісти
Треба як Мелоні Мелоні відповіла противникам допомоги Україні. Емоційна промова прем'єрки у парламенті Італіїhttps://www.youtube.com/watch?v=S15khwYZnnk
показати весь коментар
23.05.2023 09:48 Відповісти
Коли вже європейська спільнота пошле тих кінчених ******** на йух. Це ж замаскована мразота кремлівського ху..ла.
показати весь коментар
23.05.2023 09:49 Відповісти
Цікаво - що буде, коли ЄС перестане кредитувать Угорщину? На скільки часу вистачить цим придуркам життя?
показати весь коментар
23.05.2023 09:50 Відповісти
Тижня 2, макс місяць.
показати весь коментар
23.05.2023 10:06 Відповісти
Настав час відмінити одноголосність при прийнятті рішень в ЄС.
Треба переходити до голосування більшісттю голосів членів ЄС.
показати весь коментар
23.05.2023 09:51 Відповісти
Чого сваритися - в них шо рук нема -- Сіярто по мордам по мордам .
показати весь коментар
23.05.2023 09:52 Відповісти
Анналена наї@нула би чим-небудь цього угорського підараса. Наприклад колесом від трактора.))
показати весь коментар
23.05.2023 09:55 Відповісти
Не було в сумочці такого знаряддя
показати весь коментар
23.05.2023 10:15 Відповісти
Українці ці ворожі дії мадярів не забудуть. При нагоді треба буде їм повернути ,,борг". А взагалі цей народ в Європі нема що робити. Вони мають територіальні претензії до всіх сусідів. Треба їх в ,,теплушкі", та на ,,історічєскую родіну " , на Урал між таких як вони.
показати весь коментар
23.05.2023 09:55 Відповісти
Доречі, мадяри в 9 столітті прискакали в Паннонію і зруйнували і захопили Велику Моравію. Частину її земель захопили а князів скарали включно з князем нинішнього Ужгорода.
Отож землі Угорщини віддати колишнім господарям, нащадки яких- це тепер Чехія, Словенія, і Словакія
показати весь коментар
23.05.2023 11:05 Відповісти
Не понимаю, что делает в, пускай не совсем дружной, но таки европейской семье это пришлое с восточного Урала недоразумение и отбросы человечества с самоназванием "мадьяры", которым по духу и образу мышления ближе разного рода тувинцы, буряты, московиты, чуваши и прочая шваль с самоназванием "россияне".
показати весь коментар
23.05.2023 09:56 Відповісти
Їх туди привели бізнес-інтереси двох сторін (і вступаючої, і приймаючої)...
Враховуючи бізнес-інтереси ділові кола України бажають вступу в ЄС, а представники ЄС побоюються вступу України, враховуючи її здатність завалити ЄС сільськогосподарською продукцією.
Ймовірно, що Україна буде набагато більшою проблемою для ЄС ніж Угорщина...
показати весь коментар
23.05.2023 10:20 Відповісти
Схоже Угорщина пішла не тим шляхом.
показати весь коментар
23.05.2023 09:59 Відповісти
Украинская власть должна провести в Закарпатье хорошую пропаганду почему они так плохо живут и кого они должны за ето *благодарить*. Ато закарматские йовбаки за Венгрию топят а Венгрия им липким х***м по губам мажет блокируя помощь из ЕС, вступление в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
23.05.2023 09:59 Відповісти
На закарпатті погано живуть????? Ви ті дома хріноетажки бачили?? Натуральна деревина, меблі..

Ще здають як мініготелі. То угорські цигани фігнею бувають страждають. На початку двотисячних заманали зпилювати й здавати на металобрухт оті вишки з мобільними ретрансляторами...тоді у кожного на Закарпатиі було по 2 мобла. Київстар і ЮМС.
показати весь коментар
23.05.2023 10:11 Відповісти
Бывал я на закарпатье. Дома большие но для гостей а сами живут в сараях или ездят батраковать по всему миру. Весь ихний зароботок ето контрабанда через границу. Перекрыть по настоящему границу с Венгрией и они завоют волками.
показати весь коментар
23.05.2023 10:25 Відповісти
Ну то й ми не одноразово відпочивали. Переважно молоді люди та середнього віку на заробітках, вдома з онуками старші сидять, й те що переважно жінки. Але добре відпочивати було)) і дуууууже смачно))
показати весь коментар
23.05.2023 10:37 Відповісти
Пані Бербок сильна, вольова жінка міцна як кремінь. Сміло і послідовно відстоює справедливість, мир, демократію, захищає Європу від рашизму... Не виляє. Деяким державним мужам Німеччини би її твердість і переконання . Україна вдячна за послідовну підтримку і допомогу.
показати весь коментар
23.05.2023 10:02 Відповісти
да, ее решимости Шольцу бы поучиться
показати весь коментар
23.05.2023 10:36 Відповісти
Суперечка Міністра МЗС країни основного донора спільного бюджету Євросоюзу і країни-ніщеброда, який живе на подачки цього донора. Цього Німеччина не забуде мадярщині при формуванні бюджету на слідуючий рік, тільки тоді ці приблудні повії будуть варлувати, що їх не так зрозуміли і вони офігені європейці. Нічого, світ не стоїть на місці, усе удосконалюється. Вже у ООН заспівали про реформу РадБезу, а у Європі це відбудеться набагато швидше,мабуть, до кінця цього року. І вилетять московські підстилки орбани, сійятри та інші уйобікки з Угорщини, або Угорщина вилетить з Євросоюзу та НАТО.
показати весь коментар
23.05.2023 10:04 Відповісти
Невже немає можливості відмінити, нарешті, 100% прийняття рішень в ЄС та НАТО??? Кривавому луб'янському вибл*дку достатньо купити всього 1 (одну!) найдешевшу шльондру, щоби паралізувати всю роботу!
показати весь коментар
23.05.2023 10:05 Відповісти
Орбан активний представник Путіні і ЄС, НАТО і робить свою чорну справу.

Умовний Захід ефективно використовує опортунізм Орбана в своїх інтересах: якщо якусь акцію "НЕ ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ", але не хочуть засвічуватися, то використовують Орбана.
показати весь коментар
23.05.2023 10:08 Відповісти
***, та перекрийте вже цим покидькам кацапський газогін та нафтопровід
показати весь коментар
23.05.2023 10:09 Відповісти
В ЄС досить фінансових установ, які можуть провести аналіз діяльності отп банку в рф. А тоді можна вести більш предметну розмову з мадярами, включно, до санкцій щодо банку.
показати весь коментар
23.05.2023 10:19 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 01:03 Відповісти
Респект Бербок!
показати весь коментар
23.05.2023 10:28 Відповісти
Ось сваритись не треба. Достатньо показати Сіярто на двері. І дозволити 24 години на збори всій країні. ЄС нехай міняють на СЕВ (радянський Совєт еконОмічєской взаимопАмочи).
показати весь коментар
23.05.2023 10:33 Відповісти
Україні варто засудити колаборацію влади Угорщини та терористичної Московії та оголосити в міжнародний розшук Орбана та Сіярто, а не санкції щодо якогось там банку. На їх руках кров українців, вони є злочинцями. Тільки сліпий цього не бачить.
показати весь коментар
23.05.2023 11:05 Відповісти
Курва. Я ще восени писав - перекрийте мадярам транзит газу і нафти через Україну. Шмигалі прошмигали - проспали всю зиму і просрали такий шикарний аргумент.
показати весь коментар
23.05.2023 11:29 Відповісти
Респект АннаЛені!
показати весь коментар
23.05.2023 15:26 Відповісти
Фрау Бербок мене приємно здивувала. Респект їй.
показати весь коментар
23.05.2023 22:15 Відповісти
А чого сварилися? Фрау Анналена що рук немає? В таку пику не схибиш...
показати весь коментар
24.05.2023 00:22 Відповісти
 
 