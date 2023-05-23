Бербок та Сійярто посварилися у Брюсселі через блокування допомоги Україні, - Politico
Глави МЗС Німеччини та Угорщини посварилися через рішення Будапешта блокувати допомогу ЄС Україні, поки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів.
Інцидент трапився в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Так, Угорщина відмовляється схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, поки Київ не виключить OTP Bank зі списку "спонсорів війни". Дипломати також кажуть, що суперечка затримує нові санкції проти Росії.
Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив позицію Будапешта в понеділок під час закритої зустрічі, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відповіла йому.
За словами джерела, вона процитувала неуточнені повідомлення про те, що OTP Bank визнає частиною РФ окуповані українські території і надає кредитні лінії російським солдатам.
Сійярто відкинув звинувачення, пославшись на заяви самого банку, який у своїй заяві назвав звіти "некоректними" і стверджував, що керівництво банку "публічно висловлює свою підтримку Україні".
"Ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка поставила хрест на численних кроках під час війни, щоб покарати Росію та підтримати Україну. Хоча Будапешт зазвичай поступався після отримання поступок, численні затримки викликали роздратування багатьох", - пише видання.
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