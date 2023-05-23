УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16110 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 154 10
інтернет (659) Луганськ (445) Луганщина (4423)

В окупованому Луганську вимкнули інтернет, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганськ

Окупаційна "влада" Луганщини відключила інтернет в обласному центрі та околицях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це повідомили у "Міністерстві зв'язку "ЛНР".

Також, за даними РИА Новости, не працюють і банкомати.

Читайте: Військові РФ використовують лікарню в Луганську як шпиталь для "вагнерівців", - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Інтернет єто піндоси, луганчанам таке не треба. Не для того вони під бомбьожками терпіли вісім років.
показати весь коментар
23.05.2023 10:43
+6
Гарне фото.
показати весь коментар
23.05.2023 10:30
+5
Заповітна мрія здійснилась! Асвабаждєніє! А то придумали проклятущі бендери інтернети, банкомати, богомерзькі 3-4-5 G... Всьо, як просили лідора, і войска ввєлі і цивілізацію відмінили... Тепер лише процвітання і камні з неба.
показати весь коментар
23.05.2023 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарне фото.
показати весь коментар
23.05.2023 10:30 Відповісти
Є ще краще 14 року.
показати весь коментар
23.05.2023 10:46 Відповісти
Тут в іншому сенс. Перекреслена назва міста на фоні "вдячності" росії. Спасіба, расєя, за те, що у*бала Луганськ.
показати весь коментар
23.05.2023 10:48 Відповісти
Після подій у Бєлгородщині у Луганську заявили про черговий референдум. Про свою Незалежність.
показати весь коментар
23.05.2023 10:30 Відповісти
совковая русня луганщини це взагалі наслідок якогось жахливого експерименту....
показати весь коментар
23.05.2023 10:31 Відповісти
Будут слушать Говношенкова с радиоточек на столбах...
показати весь коментар
23.05.2023 10:41 Відповісти
Інтернет єто піндоси, луганчанам таке не треба. Не для того вони під бомбьожками терпіли вісім років.
показати весь коментар
23.05.2023 10:43 Відповісти
Ну тепер динаміки на стовпи ''совінформбюро'' і ********* ''левітана''
показати весь коментар
23.05.2023 10:45 Відповісти
Заповітна мрія здійснилась! Асвабаждєніє! А то придумали проклятущі бендери інтернети, банкомати, богомерзькі 3-4-5 G... Всьо, як просили лідора, і войска ввєлі і цивілізацію відмінили... Тепер лише процвітання і камні з неба.
показати весь коментар
23.05.2023 10:49 Відповісти
Та то он просто лёг от перегруза - все сепары завалили сеть вопросом "чё там.....у белгороде"?
показати весь коментар
23.05.2023 11:01 Відповісти
 
 