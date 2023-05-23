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В окупованому Луганську вимкнули інтернет, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна "влада" Луганщини відключила інтернет в обласному центрі та околицях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це повідомили у "Міністерстві зв'язку "ЛНР".
Також, за даними РИА Новости, не працюють і банкомати.
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