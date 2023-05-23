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У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та збирають силовиків, - Mash

полиция,рф,поліція

У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та терміново збирають силовиків.

Про це пише Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.

"Сигнал "Едельвейс" для силовиків (загальний збір) оголосили у Брянській області. За нашими даними, Росгвардія посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону", - пише канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, ймовірно, не може забезпечити безпеку своїх прикордонних районів, за останні три дні їх тричі атакували, - британська розвідка

Автор: 

Брянськ (131) росія (65114)


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Топ коментарі
+25
Наступний сигнал «срака»!
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23.05.2023 10:47
+23
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23.05.2023 11:02
+16
Це їхні діди, вони їх на палках носять.
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23.05.2023 10:53
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Наступний сигнал «срака»!
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23.05.2023 10:47 Відповісти
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23.05.2023 11:02 Відповісти
кацапи переплутали області
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23.05.2023 12:12 Відповісти
Будет в Сантьяго идёт дождь,вернее в москве...
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23.05.2023 12:12 Відповісти
Значить партизани Стародубщини знову прокинулись
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23.05.2023 10:47 Відповісти
едельвейс якось не скрепно ! може це послідовники Власова армію збирають ?
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23.05.2023 10:48 Відповісти
Астрийцы и Немцы с Гор Альп.. не поняли почему их название горных стрелков и цветка присвоили какие то идиетыв кацапии в лесной зоне...
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23.05.2023 10:51 Відповісти
Це їхні діди, вони їх на палках носять.
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23.05.2023 10:53 Відповісти
якись не дуже скрепні в кацапів сигнали, могли б якоюсь "ромашкою" обізватись, чи там "лютіком квіточком".
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23.05.2023 11:44 Відповісти
На кацапії 21 століття скрєпно - це "говно", "жопа" "х...", "бухать" та "на бєрлін через Бахмут"
А "ромашкі - лютікі" - це не про лаптєстан.
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23.05.2023 11:51 Відповісти
Как то пропагандоны вещали для своей ватоголовой аудитории, что у нас есть батальон(или рота. забыл) - Эдельвейс. Типа мы фашики назвали в честь немецкого формирования. Надеюсь сегодня по телеку скабеева будет базарить что они так же фашики.
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23.05.2023 16:02 Відповісти
Забігали як миші. Пардон, криси.
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23.05.2023 10:48 Відповісти
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23.05.2023 10:59 Відповісти
Зачем же? Это же очень и очень! Да! Да! Но.. нет.
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23.05.2023 11:55 Відповісти
ото поцы те кого собирут достали давно Паспорт Украины..и ждут сигнал Сало Горилка сметана борщ..да ну в фраку *****...и Слава Украине и БНР Героям Слава!!!!!!!
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23.05.2023 10:49 Відповісти
сабирают слабовиков? ню-ню
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23.05.2023 10:50 Відповісти
Ви там не едельвейси оголошуйте, а референдум проводьте. Про незалежність ''бнр''
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23.05.2023 10:52 Відповісти
"бнр"
Ця абревіатура застовплена вже білгородцями. Як ці себе будуть називати не знаю... Може "БрНР"...
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23.05.2023 11:16 Відповісти
А памятаєте як москалі знайшли нацизм в назві Едельвейс нашої 10ки? І цікаво які гори де росте ця квітка є в БНР і БрНР?
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23.05.2023 10:52 Відповісти
То хай називаються "Шовковою косицею" (Це казково-опоетизована назва "едельвейсу" в гуцульській етнографії) І хай кацапи "голову ламають" - "А какой такой "Косице" хахлы бухтят? И каво и чем ана косит?"
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23.05.2023 11:33 Відповісти
Обманутый россиянин -- https://www.youtube.com/watch?v=cPp9SqW8H4o Владимирович, все идет по плану. Мы наступаем. А КУДА? ДА ПРЯМО НА БЕЛГОРОД
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23.05.2023 10:52 Відповісти
Так РФию не опускали даже США ...
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23.05.2023 10:54 Відповісти
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23.05.2023 10:55 Відповісти
Московские каратели будут воевать против рузкоговорящих росиян?
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23.05.2023 10:55 Відповісти
Блін, в 3 Рейху 1 горна дивізія мала назву Едельвейс, мокши фейкі розповсюджували, що в нас якійсь штурмовий підрозділ має таку назву..

А самі що вигадали??? І хто з нас фашизди??
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23.05.2023 10:57 Відповісти
10 гірсько штурмова бригада, наша ,має назву "Едельвейс"
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23.05.2023 10:59 Відповісти
Не буду сперечатись, рік тому, читала, що фейк.
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23.05.2023 11:02 Відповісти
Указом Президента України № 80/2023 від 14 січня 2023 року бригаді присвоєно почесне найменування «Едельвейс». 10-ої ОГШБ
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23.05.2023 11:01 Відповісти
Ну от. Я бачила те, що рік тому було.
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23.05.2023 11:04 Відповісти
Треба якось визначитись:
- БряНР
- БелНР
- КурНР

Бо скоро почнеться філологічна плутаниця: кого з молодих рєспублік ми підтримуємо, де треба провести всєнародний референдум, куди ввести миротворців...
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23.05.2023 10:57 Відповісти
Дуже гарні абревіатури! Низька вірогідність повторення під час параду суверенітетів...
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23.05.2023 11:20 Відповісти
Вони в одну об'єднаються!
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23.05.2023 11:37 Відповісти
Ви забули ВорНР.
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23.05.2023 14:32 Відповісти
невідомо, яка чисельність і наскільки вмотивовані ці ДКР і яке озброєння у них...щоб дійсно вести війну, а не просто робити набіги
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23.05.2023 10:57 Відповісти
Думаю що їх ніша це якраз такі диверсійні дії. Показати обівателям в росії що їх країна слабка, що влада слабка. Бо в москалів суспільство побудоване на насильстві, вони ******* сильних. Недаром вони придумали різні жести доброї волі і перегрупіровки. Розуміння слабкості влади дасть їм простів для маневру. Он Гіркін це розуміє і разом з поплічниками щось там створює. Думаю коли розуміння слабкості і хиткого становищо дійде до більшості населення то альтернативних організауій стаге більше, вони будуть їсьи одна одну і в той же час руйнуваьи державу нпаіть не розуміючи того.
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23.05.2023 11:12 Відповісти
це навіть добре,що )(уйло створив таке"народонасєлєніє", яке готове воювати в більшості в Z соцсітках.Таке пишуть, та розмірковують, що силовики та олігархат вже не розраховує на )(уйла і може його здати,щоб вподальшому красти і спокійно жити за рахунок ресурсів, а от розпаду рашки вони не хочуть,бо не буде цим бидлом, ким керувати та в подальшому збагачуватись.
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23.05.2023 11:29 Відповісти
чисельність відносно невелика, бо не вистачило сил на такі ж рейди в Чуровичі і Безлюдовку. Тому туди зайшли малочисельні групи без техніки на короткий час.
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23.05.2023 11:42 Відповісти
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23.05.2023 10:57 Відповісти
В той жиже говна в головах кацапов, которая раньше была мозгами, такой когнитивный диссонанс не возникает...
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23.05.2023 11:03 Відповісти
Главное что бы памперсов побольше захватили, это им не бабушек дубинками лупашить.
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23.05.2023 11:15 Відповісти
Брянська Народна Республіка не перестає дивувати ))) В горах Брянщини вже й едельвейс квітне ))) Іппануті ховрашки...
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23.05.2023 11:21 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎23.‎05.‎2023

Диверсійно-розвідувальний рейд по Білгородській області був санкціонований вищим керівництвом України, без консультацій і задіяння підрозділів ЗСУ. Даний рейд виконувався силами підрозділів ГУР Міністерства оборони. Станом на 04-00 ‎23.‎05.‎2023 дані сили знаходяться під загрозою оперативного оточення. Військова адміністрація Сумської області віддала наказ про евакуацію населення з двох прикордонних районів області.
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23.05.2023 11:23 Відповісти
Дуже добре. Силовиків треба зібрати докупи, щоб арта вдпрацювала результативно
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23.05.2023 11:45 Відповісти
Місцеві трактористи почали звільненя своєї землі від здичавіих мацковських фашистів!
Діють виключно їх методикою. Форму придбали у военторгу,зброю і броню захопили у МВС та ВС раші.
А до чого тут Україна, та тим більш ЗСУ?!!!
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23.05.2023 11:46 Відповісти
 
 