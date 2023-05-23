У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та збирають силовиків, - Mash

У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та терміново збирають силовиків.

Про це пише Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.

"Сигнал "Едельвейс" для силовиків (загальний збір) оголосили у Брянській області. За нашими даними, Росгвардія посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону", - пише канал.

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