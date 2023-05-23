У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та збирають силовиків, - Mash
У Брянській області РФ оголосили сигнал "Едельвейс" та терміново збирають силовиків.
Про це пише Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.
"Сигнал "Едельвейс" для силовиків (загальний збір) оголосили у Брянській області. За нашими даними, Росгвардія посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону", - пише канал.
Топ коментарі
+25 mrSmith
показати весь коментар23.05.2023 10:47
+23 vitaliymkua
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показати весь коментар23.05.2023 10:53
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А "ромашкі - лютікі" - це не про лаптєстан.
Ця абревіатура застовплена вже білгородцями. Як ці себе будуть називати не знаю... Може "БрНР"...
А самі що вигадали??? І хто з нас фашизди??
- БряНР
- БелНР
- КурНР
Бо скоро почнеться філологічна плутаниця: кого з молодих рєспублік ми підтримуємо, де треба провести всєнародний референдум, куди ввести миротворців...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 23.05.2023
Диверсійно-розвідувальний рейд по Білгородській області був санкціонований вищим керівництвом України, без консультацій і задіяння підрозділів ЗСУ. Даний рейд виконувався силами підрозділів ГУР Міністерства оборони. Станом на 04-00 23.05.2023 дані сили знаходяться під загрозою оперативного оточення. Військова адміністрація Сумської області віддала наказ про евакуацію населення з двох прикордонних районів області.
Діють виключно їх методикою. Форму придбали у военторгу,зброю і броню захопили у МВС та ВС раші.
А до чого тут Україна, та тим більш ЗСУ?!!!