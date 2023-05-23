Окупанти обстрілюють Очаків з РСЗВ, - Нацполіція
Російські війська обстрілюють місто Очаків на Миколаївщині з РСЗВ.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо", - написав Шайхет.
Нагадаємо, вночі у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".
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Vik Tor #521724
показати весь коментар23.05.2023 11:51 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар23.05.2023 12:58 Відповісти Мені подобається 0
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