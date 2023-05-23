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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстрілюють Очаків з РСЗВ, - Нацполіція

очаків

Російські війська обстрілюють місто Очаків на Миколаївщині з РСЗВ.

Про це повідомив  начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо", - написав Шайхет.

Нагадаємо, вночі у небі над Миколаївщиною  силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".

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Автор: 

Миколаївська область (2270) обстріл (28414) Очаків (204)


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Обстрілюють же з коси вже більше року. там що, нічим їх загасить?
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23.05.2023 11:51 Відповісти
Наступати ще не на часі !
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23.05.2023 12:58 Відповісти
 
 