Байден відвідає Фінляндію перед самітом НАТО: хоче послати сигнал Росії, - Iltalehti

Президент США Джо Байден на початку липня приїде до Фінляндії на саміт північноєвропейських країн та Сполучених Штатів.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Iltalehti, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Очікують, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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Візит Байдена до Фінляндії співпаде з початком Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Джерела зазначили виданню, що США хочуть надіслати сигнал Росії про свою відданість захисту Фінляндії, які у квітні приєдналась до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

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Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з Росією, підкреслило видання.