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Байден відвідає Фінляндію перед самітом НАТО: хоче послати сигнал Росії, - Iltalehti

байден

Президент США Джо Байден на початку липня приїде до Фінляндії на саміт північноєвропейських країн та Сполучених Штатів.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Iltalehti, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Очікують, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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Візит Байдена до Фінляндії співпаде з початком Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Джерела зазначили виданню, що США хочуть надіслати сигнал Росії про свою відданість захисту Фінляндії, які у квітні приєдналась до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

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Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з Росією, підкреслило видання.

Автор: 

Байден Джо (2887) візит (1583) росія (65114) Фінляндія (1304)


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самый хороший сигнал это томагавком на голову кацапью)))
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23.05.2023 11:58 Відповісти
Діду, пошли паРаші томагавк, це спрацює краще.
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23.05.2023 12:49 Відповісти
Ні краще послати рассєюшку нах@уй... всією бидлоотарою, але спочатку все-таки "Томагавк"
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23.05.2023 12:58 Відповісти
А пан Байден знає, що ще не було такої війни в якій перемогу отримали б за допомогою сигналів та занепокоєннь.
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23.05.2023 13:07 Відповісти
Байдену ще не завадить відвідати кордон з Мексикою, де міграційна криза.
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23.05.2023 13:33 Відповісти
 
 