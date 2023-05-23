У Фастові попрощалися з "азовцем" Андрієм Коняєвим, який загинув в Оленівці

23 травня у Фастові попрощалися з бійцем "Азову" Андрієм Коняєвим, якого загинув в таборі для полонених в Оленівці 29 липня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фастівську міську раду.

"29 липня 2022 року, в Оленівці, російські війська знищили табір, де перебували полонені українці. Одним із тих, кого живцем спалила Росія, був Азовець, захисник, щирий патріот України, неймовірно добрий та напрочуд чесний фастівчанин Андрій Коняєв, позивний – "Джонс", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році Андрій Коняєв стає на захист України в АТО. Спочатку служить в батальйоні "Київщина". А далі вступає до "Азову" та з побратимами пліч-о-пліч протягом 3,5 років боронить рідні землі.

За рік до повномасштабного вторгення чоловік переїжджає до Маріуполя. З 24 лютого - чоловік снайпер роти оперативного призначення окремого загону спецпризначення "Азов". Далі була оборона "Азовсталі" та полон в Оленівці.

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