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У боях за Україну загинув письменник Ігор Мисяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мисяк

На фронті загинув поет, прозаїк, автор роману "Завод" Ігор Мисяк.

Про це повідомили у видавництві "Темпора", інформує Цензор.НЕТ.

Ігор Мисяк народився 16 червня 1993 року на Львівщині. Навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету. Був активним учасником Революції Гідності. З осені 2014 до кінця літа 2015 року проходив службу в полку "Азов", санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником.

На початку березня 2022 року Ігор Мисяк долучився до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Згодом опинився у лавах окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.

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Письменник був лауреатом конкурсу "Хортиць дзвони 2018", фестивалю "Ірпінський Парнас 2018", конкурсу "Житомир ТЕМ 2019" та фестивалю "Ан Т-Р-Акт 2020". Друкувався в журналах "Літературний Чернігів", "Дзвін", антології "Молоді голоси" та кількох альманахах.

2022 року у видавництві "Темпора" вийшла його дебютна прозова книжка "Завод".

Автор: Марина Макєєва
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Небо забирає найкращих! Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
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23.05.2023 12:38 Відповісти
Світла памʼять світлій людині , та щирі співчуття його близьким і
рідним 😪😪😪
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23.05.2023 12:39 Відповісти
На жаль гинуть кращі, хто залишиться після війни, хто виживе? Хто відбудовувати буде, оце що нині при владі і «какая разнітса»?
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23.05.2023 12:43 Відповісти
Лицарі Зимового Походу! Справжні Лицарі України. Вічна Пам'ять Герою
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23.05.2023 12:46 Відповісти
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23.05.2023 13:08 Відповісти
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23.05.2023 13:11 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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23.05.2023 13:19 Відповісти
вічна пам'ять герою!
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23.05.2023 13:55 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.05.2023 14:43 Відповісти
 
 