У боях за Україну загинув письменник Ігор Мисяк

На фронті загинув поет, прозаїк, автор роману "Завод" Ігор Мисяк.

Про це повідомили у видавництві "Темпора", інформує Цензор.НЕТ.

Ігор Мисяк народився 16 червня 1993 року на Львівщині. Навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету. Був активним учасником Революції Гідності. З осені 2014 до кінця літа 2015 року проходив службу в полку "Азов", санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником.

На початку березня 2022 року Ігор Мисяк долучився до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Згодом опинився у лавах окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.

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Письменник був лауреатом конкурсу "Хортиць дзвони 2018", фестивалю "Ірпінський Парнас 2018", конкурсу "Житомир ТЕМ 2019" та фестивалю "Ан Т-Р-Акт 2020". Друкувався в журналах "Літературний Чернігів", "Дзвін", антології "Молоді голоси" та кількох альманахах.

2022 року у видавництві "Темпора" вийшла його дебютна прозова книжка "Завод".