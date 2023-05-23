Росіяни вивезли з "Херсонеса Таврійського" золото Візантії та інші артефакти
Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у Криму.
Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території "Херсонесу" окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Харьков Сумской
показати весь коментар23.05.2023 13:15
+13 Олександр Дніпро
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+12 Наталья Алексеева #551585
показати весь коментар23.05.2023 13:21
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Важко припустити що б було якби на його місці був якийсь дурачок.
P.S.
О ! ! !
Хтось із забороненої проросійськгої партії підняв свою зміїну голову..
...
Чи ти то пишеш прямо з Новгорода ? А чи з Рязані ?
..
Рязаньь , не Рязань всерівно ви - срань
...
руські ******* все підряд,
самі *******, а на інших говорят"
Чи так само, як зраднику баканову? -- Провели службову перевірку, щоби службовою перевіркою засвідчити факт проведення службової перевірки.
Мразота.