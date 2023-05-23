Росіяни вивезли з "Херсонеса Таврійського" золото Візантії та інші артефакти

Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у Криму.

Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території "Херсонесу" окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки", - йдеться в повідомленні.

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