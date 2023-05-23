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Росіяни вивезли з "Херсонеса Таврійського" золото Візантії та інші артефакти

херсонес

Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у Криму.

Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території "Херсонесу" окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після оголошення евакуації росіяни вивозять награбоване майно з окупованих територій Запорізької області, - Генштаб

Автор: 

Крим (14139) пограбування (576) окупація (6685)


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Топ коментарі
+16
Банальні крадії. Як засновник їхньої держави суздальсько-половецький князь (хан) Андрій Боголюбський.
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23.05.2023 13:15
+13
Не треба забувати, пані і панове, що найвеличніший лідер ********** згноїв тисячі людей в окупації, не вивіз «Мрію» і навіть дітей з сиротинців, бо дуже спереживав за то що паніка вплине на іканоміку.
Важко припустити що б було якби на його місці був якийсь дурачок.

P.S.
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23.05.2023 13:27
+12
Недонація крадіїв та гвалтівників. ******
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23.05.2023 13:21
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Банальні крадії. Як засновник їхньої держави суздальсько-половецький князь (хан) Андрій Боголюбський.
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23.05.2023 13:15 Відповісти
Боголюбським його стали записувати значно пізніше запопадливі писарчуки. А так у народі він був Андрій Китай.Реконструкція академіка Герасимова це підтверджує повністю. Копія Мао Дзедун!
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23.05.2023 13:30 Відповісти
Недонація крадіїв та гвалтівників. ******
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23.05.2023 13:21 Відповісти
Зате, БЕЗ ПАНІКИ!
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23.05.2023 13:27 Відповісти
Не треба забувати, пані і панове, що найвеличніший лідер ********** згноїв тисячі людей в окупації, не вивіз «Мрію» і навіть дітей з сиротинців, бо дуже спереживав за то що паніка вплине на іканоміку.
Важко припустити що б було якби на його місці був якийсь дурачок.

P.S.
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23.05.2023 13:27 Відповісти
Лидор в маминой кофте и трениках.
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23.05.2023 13:33 Відповісти
...
О ! ! !
Хтось із забороненої проросійськгої партії підняв свою зміїну голову..
...
Чи ти то пишеш прямо з Новгорода ? А чи з Рязані ?
..
Рязаньь , не Рязань всерівно ви - срань
...
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23.05.2023 13:54 Відповісти
Если на Вас напали кацапы,не переживайте.Бросьте им блэндер или кофемолку.......
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23.05.2023 13:27 Відповісти
Сьогодні кинеш кацапам блендер і кофемолку-завтра вони прилізуть по телевізор і холодильник.Тільки нищити.Вбивати кацапотварюк .
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23.05.2023 13:33 Відповісти
"руські *******,
руські ******* все підряд,
самі *******, а на інших говорят"
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23.05.2023 13:28 Відповісти
Скіфському і візантійському золоту можна сказати па-па. Привіт ******* ткаченкові.
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23.05.2023 13:29 Відповісти
Все згідно оманських домовленостей...
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23.05.2023 13:30 Відповісти
Дивно, чого це вони? А, це ж ми їх там залишили!
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23.05.2023 13:34 Відповісти
Дивно що наші цього не зробили. А ні в 2014му, а ні в 2021-2022му біда не навчила. Навпаки - вовік збирав всіх на шашличок. Цікаво - ЯКИЙ шашличок він мав на увазі ? п.с.Думаю - все це змова нашого та їхнього вованів.
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23.05.2023 13:37 Відповісти
Т.зв. міністру культури ткаченку вже вручили підозру щодо злочинної халатності, що завдала державі велеких збитків?

Чи так само, як зраднику баканову? -- Провели службову перевірку, щоби службовою перевіркою засвідчити факт проведення службової перевірки.

Мразота.
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23.05.2023 15:19 Відповісти
а на фуя посполитим золото візантії?! їм досить великого культурного спадку 95-го кварталу. й, якщо ви думаєте, що іронізую, то - ніц: ви лише поглягьте на захмарні рейтинги зеленого підара...
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23.05.2023 15:28 Відповісти
 
 