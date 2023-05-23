Без світла залишаються споживачі 7 областей, - Міненерго
Через російські обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, на Запоріжжі та Донеччині - без світла 5 населених пунктів та дві шахти.
Про це повідомили у Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону", - звітують у міністерстві.
Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Попри труднощі, енергетична система працює стабільно. Тривають масштабні ремонтні роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються", - додали в міністерстві.
При цьому експорт та імпорт електроенергії на цю добу не плануються.
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