Без світла залишаються споживачі 7 областей, - Міненерго

Через російські обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, на Запоріжжі та Донеччині - без світла 5 населених пунктів та дві шахти.

Про це повідомили у Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону", - звітують у міністерстві.

Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Попри труднощі, енергетична система працює стабільно. Тривають масштабні ремонтні роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються", - додали в міністерстві.

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При цьому експорт та імпорт електроенергії на цю добу не плануються.