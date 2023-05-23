Укрзалізниця запускає жіночі купе. Поки - в пілотному режимі

Укрзалізниця запроваджує пілотний проєкт із купе, квитки до яких зможуть придбати лише жінки.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тестуватимемо їх (жіночі купе. - Ред.) упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Спочатку квиток до жіночого купе можна буде купити лише через мобільний додаток Укрзалізниці.

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В компанії також нагадали, що вже запускали таку послугу в 2010 році, але потім відмовилися, бо вона не користувалася попитом.

Тепер, як зазначили в УЗ, для повноцінного запровадження жіночих купе потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів та проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Поки ж перевізник обіцяє працювати над підвищенням безпеки поїздок. Близько 15% вагонів вже оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

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"Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища", - цитує пресслужба слова голови правління Укрзалізниці Лященко.

Нагадаємо, 15 травня на сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом створити окремі вагони для жінок і чоловіків у поїздах "Укрзалізниці". Відтоді її підписали вже тис. осіб із необхідних 25 тис. осіб.