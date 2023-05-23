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Укрзалізниця запускає жіночі купе. Поки - в пілотному режимі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

укрзалізниця

Укрзалізниця запроваджує пілотний проєкт із купе, квитки до яких зможуть придбати лише жінки.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тестуватимемо їх (жіночі купе. - Ред.) упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Спочатку квиток до жіночого купе можна буде купити лише через мобільний додаток Укрзалізниці.

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В компанії також нагадали, що вже запускали таку послугу в 2010 році, але потім відмовилися, бо вона не користувалася попитом.

Тепер, як зазначили в УЗ, для повноцінного запровадження жіночих купе потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів та проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Поки ж перевізник обіцяє працювати над підвищенням безпеки поїздок. Близько 15% вагонів вже оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

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"Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища", - цитує пресслужба слова голови правління Укрзалізниці Лященко.

Нагадаємо, 15 травня на сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом створити окремі вагони для жінок і чоловіків у поїздах "Укрзалізниці". Відтоді її підписали вже тис. осіб із необхідних 25 тис. осіб.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
це йде в розбіжність з гендерною рівністю
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23.05.2023 13:34
+20
Якщо чесно, то їхати одному в купе з назнайомками, коли тобі треба перевдягнутись, вийти в туалет, спати, якось не дуже.

Єдина тепер відмінність - менше шансів купити квиток.
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23.05.2023 13:40
+19
Ще ж дискримінація, де ті феміністки?
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23.05.2023 13:35
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Ни в коем случае нельзя допускать неравенства между полами!
По конституции мужчины и женщины равны! (Хотя этой конституцией тоже джеппу подтирают, ибо одних принудительно заставляют служить - других нет....)
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23.05.2023 21:14 Відповісти
Здається не так давно петиція про скасування обов'язкового військового обліку для жінок набрала голосів мало не за день. Тепер ще одна петиція і запуск окремих вагонів. На цьому фоні бачити крики в мережі про якісь обмеження прав у жінок викликають лише якийсь дикий сюр)
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23.05.2023 21:15 Відповісти
В нас на районі стільки жінок бухає шо то писець, і поводять вони себе якщо їх чимось заципити як останнє бидло, таких колись називали "Баба підр".
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23.05.2023 23:30 Відповісти


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24.05.2023 02:04 Відповісти
Оригінальні коменти.
Цікаво було почитати.
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24.05.2023 02:23 Відповісти
Гавно вопрос! Все вопросы приставаний решаются охранником в поезде. А что до неудобств касательно - так проще надо быть! Вон бедуины в шатрах по несколько семей и поколений жили - и трахались, и умирали, и никто друг-другу не мешал.
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24.05.2023 13:02 Відповісти
Звичайно, що це дискримінація. Бо тоді обовьязково треба робити купе і для чоловіків і для бездітних і для словян. А також обовьязково зробити в вагонах переодягальні. Та невже хтось сподіваеться що "слуги" на це підуть? Коли зараз в вагонах навідь вбиральні закривают на годину!
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26.05.2023 14:15 Відповісти
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