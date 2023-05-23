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Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"У ході контртерористичної операції у Бєлгородській області націоналістичні формування було заблоковано та розгромлено", - цитує видання Міноборони РФ.

Міністерство оборони країни-окупанта також повідомило про нібито "знищення понад 70 терористів, 4 БМП та 5 пікапів".

Читайте також: Через події в Бєлгородській області в РФ порушили справу за 6 статтями

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
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23.05.2023 14:17
+47
Как сообщают рос СМИ, метки поддержки Легиона «Свобода России» начинают появляться по всей РФии
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23.05.2023 14:19
+46
московський режим МАЄ піти на МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ з представниками Білгородської Народної Республіки!!
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23.05.2023 14:25
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И сразу после того, как все сотрудники явились, прилетела ракета с полетной массой 1300 кг и боевой частью более 250 кг. В общем, количество дохлых рашистов подсчитать не могут до сих пор. Потому что тот пазл из тел оказалось крайне сложно собрать.
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23.05.2023 15:07 Відповісти
Ракеты Storm Shadow Масса - 1300 кг
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23.05.2023 15:10 Відповісти
совпадение , не думаю
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23.05.2023 15:11 Відповісти
Пропаганду ТРЯСЕТ! Что учудила Симоньян? / ШЕЙТЕЛЬМАН
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23.05.2023 15:07 Відповісти
👍
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23.05.2023 19:28 Відповісти
В якісь великі досягнення цієї акції не віриться, хоча гіркін с парою диверсантів розпалив війну на Донбасі. Хоч ті хлопці росіяни,,але дуже відчайдушна операція, дуже ризикують.
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Рейд в Белгородской области: война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля - РДК
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23.05.2023 15:18 Відповісти
⚡️❗️Из разных источников поступает неподтвержденная информация про бои в районе Щетиновки. Данные уточняются. 14:37
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23.05.2023 15:23 Відповісти
по идее кацапы должны развалить Щетиновку из 120-х миномётов из Октябрьского. Если, конечно, миномёты все не уехали на фронт.
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23.05.2023 15:50 Відповісти
РДК готувалось півроку. Інструктори були дуже досвідчені. Якщо добровольці упруться, то вони можуть створити великий ШУХЕР на росії.
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23.05.2023 15:32 Відповісти
Ви абсолютно правий! Достатньо згадати, яким кошмаром виявився для України рейд на Слов'янськ загону гіркіна чисельністю 100 чоловік!
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23.05.2023 17:18 Відповісти
Не порівнюйте )(уй з пальцем. Україна на той час не розуміла, що таке війна. І лаптєрейх, який перманентно у стані війни з середини 90-х.
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23.05.2023 18:57 Відповісти
А також 125 хаймерсів,476 леопардів,198 абрамсів,546 ф-16.
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23.05.2023 18:37 Відповісти
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