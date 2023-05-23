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Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"У ході контртерористичної операції у Бєлгородській області націоналістичні формування було заблоковано та розгромлено", - цитує видання Міноборони РФ.
Міністерство оборони країни-окупанта також повідомило про нібито "знищення понад 70 терористів, 4 БМП та 5 пікапів".
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