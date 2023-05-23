Росіяни погрожували молдовським правоохоронцям та держслужбовцям. Це частина гібридної війни, - глава МВС Молдови Ревенко
У Молдові держслужбовці та співробітники правоохоронних органів отримували листи з погрозами.
Про це розповіла міністр внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Вона зазначила, що енергетичний шантаж, хибні повідомлення про бомби, кібератаки на критичну інфраструктуру є частиною гібридної війни, яку веде Росія.
Також, за словами Ревенко, держслужбовцям і співробітникам правоохоронних органів передавали різного роду листи, повістки і записки, щоб перешкодити їм "виконувати свою роботу", "викликати хаос замість дисципліни" і "посіяти страх щодо законності дій, яких вживає влада".
"Усе це спрямовано на те, щоб викликати дестабілізацію такого характеру, щоб радикалізацією населення, дезінформацією, фальшивими кампаніями, що компрометують національних лідерів, здійснити той тиск на владу. Він, як очікує Росія, призведе до зміни уряду, а отже, до зміни демократичного курсу", - зазначила міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль