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Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Франції готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити Україну в довгостроковій перспективі.
Про це заявив на брифінгу речник МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту", - сказав він.
Він також зазначив, що нині Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.
Топ коментарі
+35 Tychus Findlay
показати весь коментар23.05.2023 15:29
+33 Tema9
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+31 Серьога Харківський
показати весь коментар23.05.2023 15:29
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Будь ласка, зачекайте...
Тобто не НАТО, і нічого схожого на 5-ту статтю.
тільки Нато і тільки 5 стаття!
Кравчук здав зброю, як в мордор велів, і Фсьо.
пункт 4. Будапештського Меморандуму
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Ви нас вже Будапештським меморандумом захистили.
Теперь ми тільки бажаємо вступ в НАТО, бо рашка на країни НАТО не нападає.
«Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
- утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
- утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
- домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
- не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
- проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.»
По простому це договір ні про що.
Треба зробити безпечною саму Францію.
все інше видумано 95тою клованнотою...
Вотэта и есть ваша гарантия.
А равно по электростанцыям, трансформаторам, портам, НПЗ, нефтебазам, зернохранилищам, водозаборам.
Это немного, штук 200.
Посылайте жабоедов на фрюи-дю-мэр.
От виграє вибори у Франції умовна Ле Пен, то в кращому випадку отримаємо стурбованість та занепокоєння.
І це стосується фактично всіх хто обіцятиме окремі гарантії.
Українa розводиться.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
За ці гроші можна "ГРОМ" зробити(на 1 ракету на 750км точно вистачило).
А якщо не вступить,то що?
А якщо навіть цього не передбачається,то які це "ГАРАНТІЇ"?!!!
do dupy Францію. Вже ліпше від Молдови гарантії, ніж від Франції.
ну гундить? - на, тримай ...
Ні дякую, вступ в НАТО це - єдина реальна гарантія безпеки для нас. Або ж знищення рашки...
Гарантийщики, *****!
Франція, іди у ліс зі своїми гарантіями !
France, partez en forêt avec vos garanties !
Да шо там! Их негры оккупируют прыгаю через Мэдитэрранэ.
Гарантийщики, *****!
Жабоеды стремяцца в высшую лигу - бросок Украины через писюн есть критэрий для вхождения туда.
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Та не!
Они просто рассказали анекдот про сибя.
Самоирония.
Всё, кроме НАТО - ловушка х**ла...кто бы её не проедлагал..И не забывайте, что люди нашего велеречивого поцриота VZ по сей день в Турции обсуждают с руснёй нейтральный статус и заморозку конфликта.