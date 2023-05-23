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безпека (663) Франція (1975)

Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція

Влада Франції готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити Україну в довгостроковій перспективі.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту", - сказав він.

Також читайте: Країни НАТО розглядають надання Україні гарантій безпеки за "Ізраїльською моделлю", - WSJ

Він також зазначив, що нині Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Щирість намірів французи можуть продемонструвати публічною підтримкою вступу України до НАТО.
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23.05.2023 15:29
+33
Поляки в 1939 році вже дізналися що таке гарантії безпеки від Франції.
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23.05.2023 15:30
+31
В жопу себе гарантии запхайте ваши,в Будапеште уже давали гарантии ,и ядерку забрали.НВТО и только НАТО
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23.05.2023 15:29
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нагле в пику запитання - які самі?
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23.05.2023 15:28 Відповісти
Ті що раніше обіцяли, вже, мабуть, закінчилися. Треба знову пообіцяти. Обіцянка цяцянка.
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23.05.2023 15:40 Відповісти
а ви завжди вірите обіцянкам? - ну як не лохі ви, то хто?
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23.05.2023 15:57 Відповісти
> гарантії безпеки, які допоможуть їй захистити себе

Тобто не НАТО, і нічого схожого на 5-ту статтю.
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23.05.2023 15:55 Відповісти
не почули ви мене як і в 19му 73 долбозeмбі...
тільки Нато і тільки 5 стаття!
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23.05.2023 16:06 Відповісти
нам придётся защищать НАТО...
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23.05.2023 17:44 Відповісти
ніхто і не проти захищайте сраних підосів від маскалоти...
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23.05.2023 17:51 Відповісти
як буде не зрада - посрачте Амеркикі джавеліни.
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23.05.2023 17:54 Відповісти
привет...! а шо робить...)))
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23.05.2023 17:54 Відповісти
валити зеленню і не обзеленюватися...
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23.05.2023 17:58 Відповісти
В жопу себе гарантии запхайте ваши,в Будапеште уже давали гарантии ,и ядерку забрали.НВТО и только НАТО
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23.05.2023 15:29 Відповісти
В Будапешті ніхто ніяких гарантій не надавав, бо ніхто їх не просив.
Кравчук здав зброю, як в мордор велів, і Фсьо.
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23.05.2023 15:56 Відповісти
Ну чого ж, в будапештському чьотко було прописано що в разі нападу на Україну підписанти гарантують висловлювати крайню ступінь стурбованості в ООН. Так що усі підписанти, окрім росії виконали свої забов'язення

пункт 4. Будапештського Меморандуму

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої

Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки

підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради

Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги

Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної

зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо

Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з

використанням ядерної зброї.
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23.05.2023 17:10 Відповісти
Щирість намірів французи можуть продемонструвати публічною підтримкою вступу України до НАТО.
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23.05.2023 15:29 Відповісти
Французі розуміють, що Зеле цього не треба.
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23.05.2023 15:32 Відповісти
Дуже влучно!
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23.05.2023 16:14 Відповісти
Поляки в 1939 році вже дізналися що таке гарантії безпеки від Франції.
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23.05.2023 15:30 Відповісти
Дякуємо, не треба.
Ви нас вже Будапештським меморандумом захистили.
Теперь ми тільки бажаємо вступ в НАТО, бо рашка на країни НАТО не нападає.
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23.05.2023 15:30 Відповісти
У України вже були гарантії-Будапештський мемарандум не дасть збрехати...
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23.05.2023 15:31 Відповісти
Де ви бачите якісь гарантії?

«Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
- утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
- утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
- домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
- не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
- проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.»

По простому це договір ні про що.
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23.05.2023 15:54 Відповісти
Але третій за потужністю ядерний арсенал був справжнім. Просто сказати, що "це договір ні про що", не вийде. Це удар по режиму нерозповсюдження ядерної зброї. На щастя, як би там не було, нам дуже суттєво допомагають.
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23.05.2023 18:46 Відповісти
Так то воно так, але цей ядерний арсенал наскільки я знаю, був тільки розташований в Україні, а управління ним було в Москві. Також не секрет, що більше всіх наполягали на передачу арсеналу Росії були ті на кого була направлена ця зброя. Також не секрет, що в України в той час не було грошей і на обслуговування цього арсеналу і віддали його не безкоштовно.
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23.05.2023 19:37 Відповісти
"в той час не було грошей і на обслуговування цього арсеналу" - а тобі дятлу відомо, скільки трильйонів доларів коштував оружейний плутоній в тому арсеналі? продаючи по кілограмчіку на рік - його запросто можна було б обслуговувати! а якшо більше продавати - то розбудувати всю Україну під скажімо Голандію за інфраструктурою
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23.05.2023 20:02 Відповісти
Ну, "управління в москві" - це ще, як сказати. За допомогою того "ядерного чемоданчика" відбувається не пуск ракет, а лише команда на їхній пуск.
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24.05.2023 09:38 Відповісти
От не треба.
Треба зробити безпечною саму Францію.
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23.05.2023 15:31 Відповісти
вже надавала; якось не дуже допомогло...
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23.05.2023 15:31 Відповісти
Будапештский меморандум 2.0 ?
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23.05.2023 15:36 Відповісти
Увы "меморандум" это грубо говоря заявление о взаимопонимании. И не более. То что Украину это тогда устроило - просто глупость, халатность, сговор политиков.
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23.05.2023 16:00 Відповісти
Які гарантії? Телефонний терорист Макрон ***** ***** дзвінками?
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23.05.2023 15:36 Відповісти
крім України в Нато - нема ніяких гарантій.
все інше видумано 95тою клованнотою...
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23.05.2023 15:37 Відповісти
Тока мобильные ракеты с ядерным зарядом и по цэнтру принятия решэний.
Вотэта и есть ваша гарантия.
А равно по электростанцыям, трансформаторам, портам, НПЗ, нефтебазам, зернохранилищам, водозаборам.
Это немного, штук 200.
Посылайте жабоедов на фрюи-дю-мэр.
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23.05.2023 21:49 Відповісти
Якщо хочуть дати гарантії, то НАТО не світить. Немає його навіть у перспективі. Будемо якось так. Шлях до НАТО він також шлях, може онукам пощастить.
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23.05.2023 15:40 Відповісти
Як тільки зміниться влада, всі гарантії перетворятся на черговий Будапештський меморандум.
От виграє вибори у Франції умовна Ле Пен, то в кращому випадку отримаємо стурбованість та занепокоєння.
І це стосується фактично всіх хто обіцятиме окремі гарантії.
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23.05.2023 15:40 Відповісти
дык, надай!)
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23.05.2023 15:41 Відповісти
а потом придет к власти лепенша и скажет что макрон был идиот и выполнять, а тем более чтото там гарантировать, не будет, идите *****
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23.05.2023 15:41 Відповісти
или по этим гарантиям в случае очередного нападения ***** на Украину теперь они будут говорить куда нам уже нашим оружием стрелять, а не ихним, шахер махер от зеленой шоблы, *****. лучше вообще ничего не подписывать
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23.05.2023 15:43 Відповісти
І нащо Україні ще один Будапештсьский меморандум?!
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23.05.2023 15:44 Відповісти
хранцузи ідіть накуй за рашистським коритом і прихватіть разом з собою папірці із АКТОМ З ХЕЛЬСІНКІ І БУДАПЕШТСЬКИМ ПАПІРЦЕМ .
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23.05.2023 15:46 Відповісти
Україну розводять відтрускаветчені зелені тамади.
Українa розводиться.
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23.05.2023 15:47 Відповісти
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23.05.2023 15:50 Відповісти
Обіцянки-цяцяньки. Вже проходили. Тільки НАТО!
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23.05.2023 15:52 Відповісти
Дайте нам далекобiйнi ракети и самольоти ф 16 с ПВО и мы сами себе гарантируем безопасность.
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23.05.2023 15:52 Відповісти
микрон гарантирует что позвонит ***** в случае чего ? как он обычно это делает ? хорошие гарантии, спасибо (НЕТ!)
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23.05.2023 15:53 Відповісти
Уявляю собі цю величезну французьску занепокоєність у разі наступного нападу на Україну !
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23.05.2023 15:55 Відповісти
Дякуємо, та хотілось би конкретики.
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23.05.2023 15:57 Відповісти
Десь так
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23.05.2023 16:11 Відповісти
заводи пару баз с ядерными боеголовкками, рафалле и миражами и тогда может быть
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23.05.2023 15:57 Відповісти
Конституція України, Стаття 17:

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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23.05.2023 16:14 Відповісти
Зе влада десятки разів за чотири роки порушувала Конституцію України, питання ?
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23.05.2023 16:23 Відповісти
подправим конституцию.
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23.05.2023 16:52 Відповісти
Цікаво, а як тоді на території України у ватостополі всі ці роки стояла база орків?
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23.05.2023 16:55 Відповісти
БЛД - 2022 РІК
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23.05.2023 16:09 Відповісти
Скільки заплатили за ці аркуші паперу з бюджету?
За ці гроші можна "ГРОМ" зробити(на 1 ракету на 750км точно вистачило).
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23.05.2023 16:16 Відповісти
Мабуть десь так, але агентура фсб у лиці дЄрмака вже більше року шукає виходи Кацапії з кризи і поразки України і так щоб все було обставлено ніби Україна виграла.
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23.05.2023 16:22 Відповісти
прикладіть свої гарантії собі до дупи
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23.05.2023 16:19 Відповісти
Я щось не розумію! По тим гарантіям,Франція гарантовано,за 12-24 години,вступить у війну на боці України,чи ні?
А якщо не вступить,то що?
А якщо навіть цього не передбачається,то які це "ГАРАНТІЇ"?!!!
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23.05.2023 16:21 Відповісти
От спасіба, луччє не нада. Ті, хто в 1940 році БЕЗ БОЮ здав Париж, будуть захищати Україну? На сміх жабам.
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23.05.2023 16:23 Відповісти
шо, опять?!
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23.05.2023 16:35 Відповісти
шо на цей раз за гарантії Україна повинна віддати? Життя?
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23.05.2023 16:36 Відповісти
Це як? Бази свої військові тут розмістять? Чи поділяться ядерною зброєю?
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23.05.2023 16:52 Відповісти
от, ku*wa, вже Польщі колись гарантувала Франція безпеку.
do dupy Францію. Вже ліпше від Молдови гарантії, ніж від Франції.
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23.05.2023 16:59 Відповісти
буба гундить за гарантії - які саме ніхто не розуміє....
ну гундить? - на, тримай ...
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23.05.2023 17:01 Відповісти
Які гарантії вони можуть надати? Прийдуть за нас воювати? Або будуть десятками тисяч готувати наших воїнів і забезпечувати військо всім необхідниим? Які можуть бути гарантії від тих хто в разі чого одразу здаються і те саме пропонували нам від 2014 року!?
Ні дякую, вступ в НАТО це - єдина реальна гарантія безпеки для нас. Або ж знищення рашки...
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23.05.2023 17:02 Відповісти
зелена ********** ногтісток і тамадів перевіршує всі очікування...
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23.05.2023 17:07 Відповісти
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23.05.2023 17:09 Відповісти
Французы себя защитить не смогут, не то что ,кого то
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23.05.2023 17:38 Відповісти
Их негры оккупируют прыгаю через Мэдитэрранэ.
Гарантийщики, *****!
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23.05.2023 22:00 Відповісти
je faudra que nos dirigeants apprennent à avoir un regard lucide et à agir vite.
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23.05.2023 17:42 Відповісти
В 1935году прошлого столетия (приблизительно 92года назад) уже заключался подобный договор. И....?
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23.05.2023 17:55 Відповісти
Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3420198

Франція, іди у ліс зі своїми гарантіями !

France, partez en forêt avec vos garanties !
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23.05.2023 18:13 Відповісти
К чему эти заявления вы сейчас толком и реально помочь не можете да и желания если честно не видно
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23.05.2023 19:03 Відповісти
Саркози уже гарантировал Грузии - --20% территории.
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23.05.2023 20:13 Відповісти
Жабоеды ужэ построили линию Мажыно. Фсьо помню.
Да шо там! Их негры оккупируют прыгаю через Мэдитэрранэ.
Гарантийщики, *****!
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23.05.2023 21:59 Відповісти
Ще один меморандум? В той раз віддали ядерну зброю, а в цей раз Крим і Донбас?
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23.05.2023 21:17 Відповісти
Какую угодно лапшу готовы вешать, абы только Украина не вступала в НАТО....
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23.05.2023 21:42 Відповісти
После таво как вас кинули пиндосы, мелкобриты, косые, козлорылые, выстроилась очередь кидал. Дажэ бразильские и африканские обезьяны отвлеклись на миг от процэсса размножэния и фстали в очередь.
Жабоеды стремяцца в высшую лигу - бросок Украины через писюн есть критэрий для вхождения туда.
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23.05.2023 21:56 Відповісти
Влада Франції готова укласти з Україною угоди
====================
Та не!
Они просто рассказали анекдот про сибя.
Самоирония.
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23.05.2023 22:02 Відповісти
Франция играет за х**ла.... Она в НАТО взносы не платит ...Какие нах, гарантии от неё ?!

Всё, кроме НАТО - ловушка х**ла...кто бы её не проедлагал..И не забывайте, что люди нашего велеречивого поцриота VZ по сей день в Турции обсуждают с руснёй нейтральный статус и заморозку конфликта.
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24.05.2023 00:37 Відповісти
 
 