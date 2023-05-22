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Новини За кордоном НАТО
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безпека (663) членство в НАТО (1413)

Країни НАТО розглядають надання Україні гарантій безпеки за "Ізраїльською моделлю", - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Альянс попередньо підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), які діятимуть до вступу України в НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську првду. 

Ця концепція ґрунтується на Києвському безпоковому договорі, розробленого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

Расмусен так описував цей документ: "Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони". Однак догові не передбачає введення союзних військ на територію України.

В інтерв’ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", й "дискусії щодо цього тривають просто зараз" – зокрема й під час візиту президента США Джо Байдена до Варшави в лютому.

За словами західних посадовців, з якими спілкувався журналісти WSJ, така угода могла б перешкодити намірам Владіміра Путіна затягнути її в надії підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Читайте: Метою Польщі має бути забезпечення вступу України до ЄС та НАТО, - Дуда

Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведуться, але конкретики наразі немає.

Але високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".

Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину й Францію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський Безпековий Форум: "Жодних альтернатив. Україна має стати членом НАТО"

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО "в осяжному майбутньому". Водночас міністр Оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі влітку "реального сигналу" про подальше майбутнє партнерство, а також назвав прийняття України до Альянсу питанням політичної волі.
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Топ коментарі
+35
Гарантії безпеки від Дєрьмака..... Ну-ну....
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22.05.2023 17:29
+31
Треба членство в НАТО, а не якесь не зрозуміло щось.
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22.05.2023 17:41
+30
Нуу якщо до тої безпеки доклався д'єрмак, то це вже дуже насторожує-воно всі міни познімає!
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22.05.2023 17:33
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Гарантії безпеки від Дєрьмака..... Ну-ну....
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22.05.2023 17:29 Відповісти
сьогодні вже сі може повторити за мао, тепер про дєрьмака - "еслі дєло в твоих руках - я спокоен!" (С) є робота жабєрам )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_дело_в_твоих_руках_-_я_спокоен
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22.05.2023 18:02 Відповісти
прочитав, що там вуха дермака стирчать і далі вже не читав
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22.05.2023 18:09 Відповісти
Тобто ця війна назавжди...
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22.05.2023 17:30 Відповісти
А є передумови для протилежного?

- Росія далеко не ослабла (ні в економічному, ні у ресурсному плані). Нових санкцій не буде.

- Союзники обмежені можливостями: швидше і більшими об'ємами не буде допомоги;

- Підготовка до кожного контрнаступу - час (чекали зимою, але так і не почали, хоч вже майже літо). Тренування (піхоти, пілотів, танкістів) - час.

- Наша влада не може бути переобрана. поки військовий стан. Який владі зиск прискорюватись і щось робити?
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22.05.2023 19:23 Відповісти
Шо, опять?
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22.05.2023 17:31 Відповісти
Безпеку Ізраіля, гарантує Ізраіль.
Вже всі сусіди Ізраіля вкурсі, чим закінчується війна з Ізраілем.
І перевага в людях та техніці, не має великого значення.
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22.05.2023 17:33 Відповісти
> І перевага в людях та техніці, не має великого значення.

А за рахунок чого нас витіснили у Соледарі та Бахмуті?

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22.05.2023 19:24 Відповісти
Спочатку прочитай мій пост, а потім подумай: до чого тут Соледар і Бахмут.
Під час Шестиденної війни, проти Ізраіля воювала коаліція Єгипет-Сирія-Ірак-Іорданія-Алжир при підтримці срср.
Ізраіль не підтримував ніхто: США заявили, що вони за мир в усьому світі, тому ввели обмеження на постачання Ізраілю озброєнь, Франція відмовилася постачати літаки, яки Ізраіль вже оплатив, але армія оборони Ізраіля, закінчила цю війну на східному березі Суецького каналу, Голанських висотах, східному березі Іордану і в Єрусалимі!
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22.05.2023 20:25 Відповісти
Ізраіль підтримали ще до того, не офіційно. На початку 60-х Німеччина (з дозволу США) таємно передала Ізраїлю сотні одиниць важкої техніки та іншого озброєння (літаки, гвинтокрили, підводні човни, катери, танки, артилерія, протитанкові ракети...), які Ізраїль тоді ще не міг сам виробляти, але які були йому вкрай необхідні. Безкоштовно.
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22.05.2023 23:50 Відповісти
Нуу якщо до тої безпеки доклався д'єрмак, то це вже дуже насторожує-воно всі міни познімає!
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22.05.2023 17:33 Відповісти
А стосовно ''ізраїльського варіанту'' , так Ізраїль лупить у відповідь туди звідки ''прилетає'', а нам союзники руки й ноги зв'язали щоб часом не залетіло від нас на кацапію-бо *уйло нападе. Так що такий варіант нам не ''світить''.
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22.05.2023 17:37 Відповісти
Союзники і від Ізраїлю вимагають не відповідати на обстріли, мовляв араби "як діти", їм не можна відповідати.
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22.05.2023 17:48 Відповісти
Так ізраїль має свою повноцінну армію...а у нас? Одежу дай ,їсти дай,зброю дай,паливо дай,техніку дай, навчання проведи,розвіддані дай,ще нам за це заплатіть зарплату....
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22.05.2023 18:26 Відповісти
а що ти дав?
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22.05.2023 18:31 Відповісти
Я з 90× утримую армію,сплачую податки....Що ще я маю робити? Ти собака подоляківська хавло закрий...
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23.05.2023 08:44 Відповісти
"iзраiльський варiант" маэ(по тихому)ядерну зброю! а в Украiнському варiантi вiд тiэi зброi вiдмовились,та передали ядерну зброю своэму головному ворогу...
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22.05.2023 18:31 Відповісти
о, а я и забыл совсем, что в Израиле уже много лет мир царит.. с гарантиями безопасности
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22.05.2023 17:34 Відповісти
Ізраільськии варіант -- тільки силу арабів не порівняти з рашкою -- один на один -- битися нам до нових віників .
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22.05.2023 17:36 Відповісти
араби та орки = суть і сила одна. Совок озброював арабів до зубів і навіть хотів вдарити по Ізраїлю атомною бомбою, але США сказали - "краще не треба"
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22.05.2023 17:46 Відповісти
Опять какой то шахер махер
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22.05.2023 17:38 Відповісти
Не дарма ж зелений ішак роз'їжджав по союзним країнам, мабуть впарював всім погоджений з кремлядями аля Київський безпековий меморандум, щоб Україна не стала членом НАТО перед Вільнюським самітом НАТО у липні 2023р.
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23.05.2023 09:42 Відповісти
перший пункт - єръмака на палю, а тодi розглядаємо "гарантiї безпеки". так буде безпечнiше.
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22.05.2023 17:39 Відповісти
А після виборів і бубу тудиж...
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23.05.2023 08:47 Відповісти
Треба членство в НАТО, а не якесь не зрозуміло щось.
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22.05.2023 17:41 Відповісти
Точно так говорила Маркарова, та Зеля, коли США запропонували Україні позаблокове союзництво.
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22.05.2023 18:08 Відповісти
Може проблема в спікерах? Ну не дасть Байден такий козир Зе враховуючи минуле. Він може і старий, та пам'ять,впевнений, має добру. Згодом все буде.
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22.05.2023 18:58 Відповісти
Зеля вже біля року вже замість членства в НАТО за замовленням окупанта хоче нав'язати Україні якість сумнівні безпекові гарантії на кшталт Будапештського меморандуму
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23.05.2023 09:46 Відповісти
Модель то, може, й ізраїльська, але в ній для нас є суттєві недоліки - єрмак і його шапіто зведуть все нанівець!
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22.05.2023 17:41 Відповісти
зає ---али ви зі своїм єрмаком!
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22.05.2023 18:33 Відповісти
ізраїльська модель базується на тому що ізраїль порушив міжнародне право і окупував території сусідів а захід закрив на це очі.

якщо так то нам треба окуповувати брянщину.

а до цього ой як далеко бо ми не можемо крим деокупувати та донбас.

поки що не можемо.
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22.05.2023 17:43 Відповісти
Це дуже антисемітська позиція, що не так і дивно нажаль. Ізраїль зайняв Голани (на що погодилась Сирія) вигравши війну, коли з ГВ обстрілювали Ізраїль. Газа та Західний берег - це осередки Ісламського Джихаду, Хамасу і ще кой-какіх терористів, яких або створив Совок, або підтримує прямо або посередковано раша. І якщо по Україні випускають десяток ракет (а Україна - найбільша країна в Європі), то по Ізраїлю випустили 1500 ракет за пару днів. Купол збиває не все, будь-яке ППО збиває не все. І жодного дня за Ізраїль ніколи не вступались іноземні армії; тому немає уклоністов, взяток на кордоні і все інше.
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22.05.2023 22:48 Відповісти
після того як євреї відмовили українцям у наданні зброї у момент коли доля нашої держави висіла на волосині всі розмови про антисемітизм це розмови дурнуватих людей, які ладні потішити будь-кого але не думати про своє плем'я.

наше плем'я це українці.

яких саме ракет випустили по ізраїлю за пару днів? кинжалів? іскандерів? чи саморобних пукалок?

радий що за ізраїль ніхто не вступався але я кажу про зрозумілі кожному українцю прописні істини - ізраїль допоміг москалям зброєю(форпост), ізраїль допоміг азербайджану зброєю(гароп), ІЗРАЇЛЬ ВІДМОВИВСЯ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЄЮ(ДУЛЯ).
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22.05.2023 23:08 Відповісти
и после этого эта дура вам напишет, а чего ж вы так израиль не любите? Ну прям явный антисемит
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23.05.2023 01:45 Відповісти
краще, ніж нічого...
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22.05.2023 17:43 Відповісти
Израилю дали эф35, так что ждём
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22.05.2023 17:43 Відповісти
Не дали,а продали.
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22.05.2023 17:48 Відповісти
Как только завоняло Дерьмаком- ищи там аромат ФСБ-шных портянок.
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22.05.2023 17:47 Відповісти
Для Зелі важливо затрахати голову Дерьмаком усім українцям.
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22.05.2023 18:04 Відповісти
Гарантія безпеки - вступ України в НАТО,але до цього ще далеко.Умови членства в НАТО можна знайти на офіціїному сайтіф альянсу.
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22.05.2023 17:51 Відповісти
хирня повна-БО ІЗРАЇЛЬ з цими-гарантіями-неперестає воювати з !!1947року ,а це свідчить ЩО ВІЙНА--це спосіб наживатися ЯКНАЙКРАЩИЙ,бо ось здається-РОЗГРОМ РОСІЇ принесе зменшення,а то і припинення тероратак від арабтерористів і ірану і МОЖЛИВІСТЬ МИРУ__а ні !! НЕХОЧУТЬ ТРАХНУТИ кремль навічно,а знову якусь ахінею придумали
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22.05.2023 17:52 Відповісти
США дали "добро" Ізраїлю на атомну зброю. Отже, повернення до ядерного статусу! Такий варіант - доволі прийнятний! Або входимо в НАТО!
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22.05.2023 17:58 Відповісти
І що, та зброя дуже їм допомогла?
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22.05.2023 18:32 Відповісти
Допомогла і дуже! Жодної "повномаштабної" війни з цього часу не було!
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22.05.2023 18:49 Відповісти
Ключове слово "Єрмак". Далі можна не читати
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22.05.2023 17:59 Відповісти
Іудеї з одного коліна Ізраїля дають гарантії безпеки євреям іншого коліну Ізраїля.
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22.05.2023 18:02 Відповісти
дЄрмак не єврей, а кацап як і його батько, за маскву сраку собі порве.
Ізраїль туди втулили для звуку і розголосу, бо негоже називати це новим БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ
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22.05.2023 18:36 Відповісти
"Розробленого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном"
-------
Нахіба піарити Єрмака?
Расмуссен зараз просто бізнесмен, навіщо розповідати про те що там десь реально щось розробляється?
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22.05.2023 18:02 Відповісти
кращє так ніж ніяк, реально думаєте шо якісь Бельгійці та Португальці візьмуть воюючу країну у НАТО шо б потім відправляти свої громадян на війну? Якшо ******* підуть нахєр після війни і Україну будуть пакувати зброєю і будувати тут виробництва, то питання часу коли Україна вступить в НАТО
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22.05.2023 18:02 Відповісти
Нам ніяк не можуть дати тактичні ракети ATACMS з дальністю враження до 300 км і вагою бойової частини 227 кг. І це на другому році війни! А тим що навідь нам і дали, ми не можемо вражати цілі на території рф. Навідь ракетами з дальністю враження 70 км. Тому що це за "гарантії" навідь страшно думати
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22.05.2023 18:03 Відповісти
Не мала баба клопоту - купила порося (с).
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22.05.2023 18:03 Відповісти
Хм, здається, у війні Судного дня "гаранти" морозилися до тих пір, поки Голда не пригрозила використати ЯЗ... Такі собі гарантії.
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22.05.2023 18:09 Відповісти
То для звучності угоди назвали ІЗРАЇЛЬСКИМИ, вони по суті є новим Будапештським меморандумом
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22.05.2023 18:34 Відповісти
якщо не НАТО то "ядерна парасолька" + участь армії США, поки не приймуть в альянс
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22.05.2023 18:12 Відповісти
Як що трамп знову стане президентом США то не яка "парасолька" вже не допоможе.А шанси у нього є.
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22.05.2023 18:21 Відповісти
на Трампа конгресс намордник натягне, на всяк випадок
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22.05.2023 18:37 Відповісти
Те, що ці гарантії розроблені за участю Єрмака вже говорить багато про що - нічого хорошого для України там не буде.
Спочатку підпишуть гарантії, які реально нікого ні до чого не зобов'язуватимуть (в то числі і по кількості і по видам озброєння). При цьому по всіх ЗМІ буде масова істерія, що це найвеличніша перемога найвеличнішого зе-лідера **********. Потім почнеться тихий саботаж всього і вся (цим Єрмак і зараз небезуспішно займається). Коли кацапи оговтаються, а Україна ослабне - нове вторгнення, яке Україна навряд переживе (кацапи і їх агенти врахують усі свої помилки 2022 року).
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22.05.2023 18:19 Відповісти
Так що залишаеться лише над1я на повне витеснення промосковських сил з пол1тичного життя Укра1ни ( а ще краще зовс1м з укр. територ11 - ус1х приб1чник1в "велико1 культури" ). Вибори у владу лише патр1от1в укра1нсько1 нац1ональност1 чи проживаючих на ц1й територ11 у 5 покол1ннях. А щодо об1цяно1 збро1, то кажуть же : об1цянка - цяцянка, а дурнев1 рад1сть ; свое треба продукувати в необх1дн1й к1лькост1, не спод1ваюч1сь на чуже милосердя - тод1 й поважатимуть.
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23.05.2023 00:50 Відповісти
Саме так. Але проблема в тому, щоб замінити промосковську владу на дійсно українську необхідне зріле суспільство, яке її обере. А у нас з цим просто катастрофа, навіть після всього що трапилось - він молодець, вінневтік, кращої заміни йому не знайти. Як пороблено людям. Навіть серед моїх знайомих такі є (на перший погляд притомні люди) і ніякі доводи, факти, нічого на них не діє. Якщо хтось і знищить Україну, то це будуть самі ж місцеві ідіоти (на жаль на сьогодні їх більшість).
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23.05.2023 09:27 Відповісти
Розшифровую: "до НАТО вас брати не будемо, а дамо лише зброю, щоб ви самі себе захищали".

Простєнько і со вкусом...
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22.05.2023 18:20 Відповісти
Трішки не так. Щоб воювали, поки нікого не залишиться.
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22.05.2023 18:36 Відповісти
Розшифровка: До останього кацапа!Гойда!
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22.05.2023 23:01 Відповісти
Все ясно. До України не повернуся.
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22.05.2023 18:22 Відповісти
розробленого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном Джерело: https://censor.net/ua/n3419987

ІДІТЬ НА ХІ-Й ЗІ СВОЇМИ "ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ"

Ізраїлю ті гарантіє по фігу - він сам воював проти всіх своїх ворогів І ВИГРАВАВ, а не волав про допомогу як корова недоєна

зеленський хитро хоче за порадами дЄрмака заморозити конфлікт, і хай НАТО виганяє кацапів з Криму чи до посиніння закликає кремль вивести свої війська з України. Тому Зе блазень і подався в тур по ЄС - хоче закінчити війну за допомогою європейської бюрократії і паперів на кщталт Будапештського меморандуму.

РАСМУНСЕН ЦЕ ЛЮДИНА НА ПЕНСІЇ ЯКА ЗА ФІНАНСОВІ ВНЕСКИ ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ В ЗУСТРІЧАХ ПО СВОМУ ПРОФІЛЮ
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22.05.2023 18:32 Відповісти
агент кремля дЄрьмак розробив для України "гарантії безпеки"... Серйозно??? і цей треш нам будуть впарювати під виглядом договору про безпеку??? та це такий самий туалетний папір, як і Будапештський меморандум, тільки поданий під другим соусом... Поки "слуги кремля" при владі, вони будуть робити все, щоб Україна ніколи не опинилась в НАТО, будуть фейкові документи, буде брехня про те, що нас не хочуть там бачити, але причина в тому, що в НАТО прекрасно бачать що за промоскальська лукава мерзота рулить країною і з такими "очільниками" нас ні в ЄС ні в НАТО не візьмуть ніколи... Тож українцям треба визначитися хто країні важливіше - європейське майбутнє наших дітей чи офіс дЄрьмака.
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22.05.2023 18:49 Відповісти
100%
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22.05.2023 22:24 Відповісти
Українці вже один раз повірили в предситавників Ізраїлю рабіновичів-коломойських про кінець епохи бідності. А сьогодні хочуть повірити в рабіновичів-єрмаків про безпеку для українців? Це якийсь жарт?
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22.05.2023 18:53 Відповісти
А як круто загорнувчекає на Франццію,Британію,США. Вочевидь, ніхто з Козирем звязуватись не бажає,все таки репатуція там цінується.
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22.05.2023 19:15 Відповісти
Вот еще один деятель, устал...

Поехал за границу - отдохнуть

Вроде не инвалид, детей до 18 лет меньше 3х, уже не госслужащий, брони нет, коммандировки нет

Похоже закона нет, просто остальным рассказывают что есть какойто запрет на выезд

https://tsn.ua/politika/vigrivav-puzo-arestovicha-zastukali-na-plyazhi-v-izrayili-foto-2334337.html
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22.05.2023 19:19 Відповісти
Іншими словами союзнички разом з ФСБшником дЄрьмаком готують нам новий будапештський меморандум. А хто з них подумав що скоро нам воювати буде нікому бо людський ресурс у нас не такий вже й великий і, здається, вже дуже суттєво вичерпався. Не просто ж так зелена сволота вже готує закон з пониженням призовного віку та про призов до ВСУ частково придатних до несення військової служби.
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22.05.2023 19:24 Відповісти
За гарантії, коли Україна виконала свої обовязки - відмовившись від третього ядерного потенціалу в Світі, надавши послугу з беспеки не тільки НАТО, а всьому світу ще не розрахувалися, а вони (гарантії) повинні були бути навіть кращі чим членство в НАТО, або членство в НАТО як мінімум, щоб ні яка держава (Угорщина, Швейцарія,Франція, Німеччина та інші) , які торгували з РФ технологіями подвійного призначення не могли блокувати чи шантажувати Україну тому що Україна вже заплатила за свою територіальну цілосность та не отримала ні чого, як наслідок Україна в крові (багато загиблих серед мирного населення, дітей та військовослужбовців) ,територія окупована Мордером - РФ . Тому грош ціна новим "гарантіям" коли не виконаані старі. Україні повинні були запропонувати членство в НАТО ще в 1996 р тоді коли була зруйнована ядерна зброя націлена на НАТО, раніше чим Угорщині та іншим, тому питання до тих хто блокував і блокує Україну не коли Україна буде в НАТО , а коли вони розрахуються з Україною за агресивну війну РФ , а потім самостійно будуть вирішувати свої проблеми з бувшим чи не бувшим портнером - РФ.
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22.05.2023 20:51 Відповісти
Проблема в тому, що Україні пропонували членство в НАТО в обмін на знищення стратегічного ЯЗ, однак комуняки, які тоді стояли на чолі України, відмовились від такої пропозиції і натомість передали всю ЯЗ ворогу московії і підсунули Будапештський меморандум.
Щось подібне відбувається і зараз.
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23.05.2023 10:17 Відповісти
Так дійсно ЯЗ була виведена з України до РФ - 2 тис. зарядів, але вона була знищена під контролем США і їх союзників , крім того в Україні були знищені шахти і інша іфраструктуру для запуску ракет на мільярди $. Після цього Україна отримамала від РФ "гарантії", ядерне паливо, а потім війну, від СЩА та Заходу 4 мільярди долл. і теж "гарантії" Україна отримала 4 мільярди..Я. паливо,яке і самі могли виробляти і збитки від війни на трильони $ ,- Европа отримала дешевий газ зі знижкою за 20 років не меньш ніж на 500 мільярдів $ , отака арифметика, не враховуючи загиблих, але як порахувати життя дітей? - це в грошовому вимірі для батьків не рахується.
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23.05.2023 17:31 Відповісти
Українї потрібний тільки вступ до НАТО. Ніякі ізраільсько-боснійсько-афгансько-будапештські моделі. Це окозамилювання!

Якщо не швидкий вступ до НАТО то гарантії безпеки, такі самі як надали фінам та шведам поки вони не вступили. І так ми можемо вступати до альянсу хоч 10 років.
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22.05.2023 21:42 Відповісти
Воно то так, але ж тоді НАТО доведется воювати на пряму з РФ, можливо і ядерною зброєю, хто зна.
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22.05.2023 23:05 Відповісти
Що це дасть? Зомбаки рашистські не будуть бомбами кидатись?
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22.05.2023 23:15 Відповісти
Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна

серьезно?

и все бомбы ракеты чтобы мы могли уничтожить их заводы и самолеты даже во владивостоке??! давайте
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23.05.2023 01:48 Відповісти
весь Израиль размером с одну Сумскую область: для Запада и для Израиля защитить крошечную израильскую территорию намного проще и намного дешевле, чем Украину, которая в 30 раз больше.

Украине будут поставлять самые современные виды вооружений, но ни одного натовского солдата на войну не пришлют.

Европейцы настолько привыкли к миру и комфорту, настолько ослабели духом, что для них даже гибель двух-трёх сотен натовских солдат - это какой-то апокалипсис и конец света.

Увы, нынешняя Европа - это вовсе Европа 1914 года, когда 90 % мобилизованных на первую мировую войну, были просто счастливы от того, что они едут на фронт.
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23.05.2023 07:09 Відповісти
Саме интересное, что никакой израильской модели безопасности нет. Но чтоби замахать мозги народу, слугам чужого народа подойдет и такая.
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23.05.2023 07:09 Відповісти
І в цей же час що ма ізраєль? Араби куячать по ним самопальними ракетами, коли захочуть. І буде це продовжуватись доки? А ЧОМУ? А тому, що території, які займає іудея - території ЧИЇ? ОТОТ! Ми ж не віддама своє? НІ! А чому араби повинні?
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12.07.2023 17:15 Відповісти
 
 