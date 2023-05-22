Країни НАТО розглядають надання Україні гарантій безпеки за "Ізраїльською моделлю", - WSJ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Альянс попередньо підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), які діятимуть до вступу України в НАТО.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську првду.
Ця концепція ґрунтується на Києвському безпоковому договорі, розробленого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.
Расмусен так описував цей документ: "Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони". Однак догові не передбачає введення союзних військ на територію України.
В інтерв’ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", й "дискусії щодо цього тривають просто зараз" – зокрема й під час візиту президента США Джо Байдена до Варшави в лютому.
За словами західних посадовців, з якими спілкувався журналісти WSJ, така угода могла б перешкодити намірам Владіміра Путіна затягнути її в надії підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.
Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведуться, але конкретики наразі немає.
Але високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".
Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину й Францію.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО "в осяжному майбутньому". Водночас міністр Оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі влітку "реального сигналу" про подальше майбутнє партнерство, а також назвав прийняття України до Альянсу питанням політичної волі.
Будь ласка, зачекайте...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_дело_в_твоих_руках_-_я_спокоен
- Росія далеко не ослабла (ні в економічному, ні у ресурсному плані). Нових санкцій не буде.
- Союзники обмежені можливостями: швидше і більшими об'ємами не буде допомоги;
- Підготовка до кожного контрнаступу - час (чекали зимою, але так і не почали, хоч вже майже літо). Тренування (піхоти, пілотів, танкістів) - час.
- Наша влада не може бути переобрана. поки військовий стан. Який владі зиск прискорюватись і щось робити?
Вже всі сусіди Ізраіля вкурсі, чим закінчується війна з Ізраілем.
І перевага в людях та техніці, не має великого значення.
А за рахунок чого нас витіснили у Соледарі та Бахмуті?
Під час Шестиденної війни, проти Ізраіля воювала коаліція Єгипет-Сирія-Ірак-Іорданія-Алжир при підтримці срср.
Ізраіль не підтримував ніхто: США заявили, що вони за мир в усьому світі, тому ввели обмеження на постачання Ізраілю озброєнь, Франція відмовилася постачати літаки, яки Ізраіль вже оплатив, але армія оборони Ізраіля, закінчила цю війну на східному березі Суецького каналу, Голанських висотах, східному березі Іордану і в Єрусалимі!
якщо так то нам треба окуповувати брянщину.
а до цього ой як далеко бо ми не можемо крим деокупувати та донбас.
поки що не можемо.
наше плем'я це українці.
яких саме ракет випустили по ізраїлю за пару днів? кинжалів? іскандерів? чи саморобних пукалок?
радий що за ізраїль ніхто не вступався але я кажу про зрозумілі кожному українцю прописні істини - ізраїль допоміг москалям зброєю(форпост), ізраїль допоміг азербайджану зброєю(гароп), ІЗРАЇЛЬ ВІДМОВИВСЯ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЄЮ(ДУЛЯ).
Ізраїль туди втулили для звуку і розголосу, бо негоже називати це новим БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ
-------
Нахіба піарити Єрмака?
Расмуссен зараз просто бізнесмен, навіщо розповідати про те що там десь реально щось розробляється?
Спочатку підпишуть гарантії, які реально нікого ні до чого не зобов'язуватимуть (в то числі і по кількості і по видам озброєння). При цьому по всіх ЗМІ буде масова істерія, що це найвеличніша перемога найвеличнішого зе-лідера **********. Потім почнеться тихий саботаж всього і вся (цим Єрмак і зараз небезуспішно займається). Коли кацапи оговтаються, а Україна ослабне - нове вторгнення, яке Україна навряд переживе (кацапи і їх агенти врахують усі свої помилки 2022 року).
Простєнько і со вкусом...
ІДІТЬ НА ХІ-Й ЗІ СВОЇМИ "ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ"
Ізраїлю ті гарантіє по фігу - він сам воював проти всіх своїх ворогів І ВИГРАВАВ, а не волав про допомогу як корова недоєна
зеленський хитро хоче за порадами дЄрмака заморозити конфлікт, і хай НАТО виганяє кацапів з Криму чи до посиніння закликає кремль вивести свої війська з України. Тому Зе блазень і подався в тур по ЄС - хоче закінчити війну за допомогою європейської бюрократії і паперів на кщталт Будапештського меморандуму.
РАСМУНСЕН ЦЕ ЛЮДИНА НА ПЕНСІЇ ЯКА ЗА ФІНАНСОВІ ВНЕСКИ ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ В ЗУСТРІЧАХ ПО СВОМУ ПРОФІЛЮ
Поехал за границу - отдохнуть
Вроде не инвалид, детей до 18 лет меньше 3х, уже не госслужащий, брони нет, коммандировки нет
Похоже закона нет, просто остальным рассказывают что есть какойто запрет на выезд
https://tsn.ua/politika/vigrivav-puzo-arestovicha-zastukali-na-plyazhi-v-izrayili-foto-2334337.html
Щось подібне відбувається і зараз.
Якщо не швидкий вступ до НАТО то гарантії безпеки, такі самі як надали фінам та шведам поки вони не вступили. І так ми можемо вступати до альянсу хоч 10 років.
серьезно?
и все бомбы ракеты чтобы мы могли уничтожить их заводы и самолеты даже во владивостоке??! давайте
Украине будут поставлять самые современные виды вооружений, но ни одного натовского солдата на войну не пришлют.
Европейцы настолько привыкли к миру и комфорту, настолько ослабели духом, что для них даже гибель двух-трёх сотен натовских солдат - это какой-то апокалипсис и конец света.
Увы, нынешняя Европа - это вовсе Европа 1914 года, когда 90 % мобилизованных на первую мировую войну, были просто счастливы от того, что они едут на фронт.