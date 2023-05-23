Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє вилучати закордонні паспорти у мобілізованих
Російська Дума остаточно підтримала поправки до закону і тепер влада РФ зможе вилучати закордонний паспорт у громадян в разі проходження військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету Европа".
За даними видання, Держдума ухвалила в третьому читанні поправки до закону про порядок в'їзду і виїзду з РФ.
Тепер влада РФ зможе вилучати закордонний паспорт у разі проходження військової служби.
Згідно з новими положеннями законопроєкту, документи можуть вилучати у таких ситуаціях:
- Укладення громадянином трудового договору з організацією, що передбачає доступ до відомостей особливої важливості або державної таємниці.
- Призов громадянина на військову службу або направлення на альтернативну цивільну службу;
- Роботи громадянина в органах федеральної служби безпеки. Після звільнення - протягом п'яти років з дня звільнення.
У цих випадках закордонний паспорт росіянина передають в один з органів влади РФ упродовж 5 днів після офіційного повідомлення.
Також документи відбирають:
- У разі відбування громадянином покарання за скоєні злочини;
- Ухилення від виконання зобов'язань, накладених на нього судом;
- У разі повідомлення завідомо неправдивих відомостей під час оформлення документів для виїзду;
- У разі визнання громадянина банкрутом.
У цих випадках рішення про вилучення документів на зберігання ухвалюватиме суд, СК, митна служба і низка інших відомств.
Повернення паспортів здійснюватиметься після закінчення терміну накладення обмежень.
Водночас у законопроєкті не згадується положення, яке забороняло б виїзд із Росії громадянам, які отримали повістку, від дня, коли вона вважається врученою.
Таким чином, вручення повістки, включно з електронною, не вважається підставою для передачі документів на зберігання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ошейник - все равно что портфель.
Русь тому і програла монголам, бо руські князі йшли в бій попереду війська, де і загинули.
До крематорію їх КАМАЗами завозять.
Які документи? За накладною це "лайно на могіліZZацію"-8 тон.
Украину придумал ЛенинРаисю придумал Оруэлл
https://www.youtube.com/watch?v=moI7owSnAZY