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Новини Мобілізація в РФ
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Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє вилучати закордонні паспорти у мобілізованих

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Російська Дума остаточно підтримала поправки до закону і тепер влада РФ зможе вилучати закордонний паспорт у громадян в разі проходження військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету Европа".

За даними видання, Держдума ухвалила в третьому читанні поправки до закону про порядок в'їзду і виїзду з РФ.

Тепер влада РФ зможе вилучати закордонний паспорт у разі проходження військової служби.

Згідно з новими положеннями законопроєкту, документи можуть вилучати у таких ситуаціях:

- Укладення громадянином трудового договору з організацією, що передбачає доступ до відомостей особливої важливості або державної таємниці.

- Призов громадянина на військову службу або направлення на альтернативну цивільну службу;

- Роботи громадянина в органах федеральної служби безпеки. Після звільнення - протягом п'яти років з дня звільнення.

У цих випадках закордонний паспорт росіянина передають в один з органів влади РФ упродовж 5 днів після офіційного повідомлення.

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Також документи відбирають:

- У разі відбування громадянином покарання за скоєні злочини;

- Ухилення від виконання зобов'язань, накладених на нього судом;

- У разі повідомлення завідомо неправдивих відомостей під час оформлення документів для виїзду;

- У разі визнання громадянина банкрутом.

У цих випадках рішення про вилучення документів на зберігання ухвалюватиме суд, СК, митна служба і низка інших відомств.

Повернення паспортів здійснюватиметься після закінчення терміну накладення обмежень.

Водночас у законопроєкті не згадується положення, яке забороняло б виїзд із Росії громадянам, які отримали повістку, від дня, коли вона вважається врученою.

Таким чином, вручення повістки, включно з електронною, не вважається підставою для передачі документів на зберігання.

Автор: 

закордонний паспорт (185) росія (65114) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+12
Самоизоляция зверинца .
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23.05.2023 16:27
+10
У моего хомяка в 100 раз больше прав чем у расисянца
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23.05.2023 16:28
+5
Да, поспешил Александр ІІ с отменой крепостного права в 1861 году. Ну, ничего, ***** на то и *****, что все исправит ))
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23.05.2023 16:56
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Самоизоляция зверинца .
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23.05.2023 16:27 Відповісти
- Человеку без документов строго воспрещается существовать.


- Ошейник - все равно что портфель.
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23.05.2023 16:39 Відповісти
Зачем ему паспорт, если у него есть чёрный пакет?
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23.05.2023 16:48 Відповісти
У моего хомяка в 100 раз больше прав чем у расисянца
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23.05.2023 16:28 Відповісти
Якщо путін - руський, то чому він не на фронті, а сидить в комфорті поки його холопи гинуть?

Русь тому і програла монголам, бо руські князі йшли в бій попереду війська, де і загинули.
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23.05.2023 16:31 Відповісти
Вони мокши. А назву зкоммуніздили з Київської Русі, до якої ніякого відношення не мали.
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23.05.2023 16:34 Відповісти
отож
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23.05.2023 16:41 Відповісти
Це для біометричного освідчення останків...
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23.05.2023 16:31 Відповісти
сво-полон-за кордон, схема з..**** з параші розкрита
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23.05.2023 16:31 Відповісти
нафіга крєпостним рабам взагалі паспорти? Щоб не забуло кличку?
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23.05.2023 16:33 Відповісти
Логічно!
До крематорію їх КАМАЗами завозять.
Які документи? За накладною це "лайно на могіліZZацію"-8 тон.
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23.05.2023 16:45 Відповісти
А что, их мобики еще не спалили свои загранпаспорта? ЕС и США? Власти рф могут изъять загранпаспорт у граждан в случае их прохождения военной службы. ОУ. Даже так. Это значит, что мобилизуют менеджеров, трудившихся В " совместных " компаниях". Тех, кто не успел " стать на лыжи "из страны сошедшей с ума. Так вам и надо.
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23.05.2023 16:48 Відповісти
а у нас можеш мати 100 закордонних паспортів і хрєн виїдеш якщо ти не Портнов і не Арестович, і не Слуга чи кварталівець. Тому незрозуміло чому ми радуємся....
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23.05.2023 16:49 Відповісти
Да, поспешил Александр ІІ с отменой крепостного права в 1861 году. Ну, ничего, ***** на то и *****, что все исправит ))
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23.05.2023 16:56 Відповісти
Украину придумал Ленин Раисю придумал Оруэлл
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23.05.2023 18:17 Відповісти
Скоро их просто начнёт выборочно резать на местах. Куваев про это постебался в новой серии "Масяни".

https://www.youtube.com/watch?v=moI7owSnAZY
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23.05.2023 21:33 Відповісти
Рабам по щам.
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23.05.2023 22:25 Відповісти
 
 